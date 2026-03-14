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करनाल में बाबा रामदेव का बड़ा संदेश- योग, 'आयुर्वेद और स्वदेशी से मजबूत होगा भारत', विश्व युद्ध जैसे हालात पर जताई चिंता

गुलामी से मुक्ति का रास्ता-भारतीय शिक्षा और संस्कृति : बाबा रामदेव ने कहा कि "देश को शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी से बाहर निकालने की जरूरत है. आजादी के 75 साल बाद भी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत महसूस होती है. बच्चों को सही इतिहास और भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ देशभर के हजारों विद्यालय जुड़ चुके हैं और आने वाले समय में एक लाख स्कूलों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है."

करनाल: योग गुरु स्वामी रामदेव करनाल पहुंचे, जहां पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में महिला पतंजलि योग समिति करनाल के सौजन्य से आयोजित राज्य स्तरीय महिला महासम्मेलन में शामिल हुए. कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं और साधकों को संबोधित करते हुए कहा कि "भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को अपनाना बेहद जरूरी है. इनसे जुड़कर समाज को बीमारियों और कई सामाजिक बुराइयों से बचाया जा सकता है."

विश्व युद्ध जैसे हालात पर चिंता, बड़े देशों से आगे आने की अपील : मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि "अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव से दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं. यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और इसे रोकने के लिए दुनिया के बड़े देशों को एक साथ बैठकर समाधान निकालना चाहिए." उन्होंने यह भी कहा कि "मानवाधिकारों की बात करने वाले बड़े संगठन इस मुद्दे पर खामोश दिखाई दे रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में डर का माहौल नजर आता है."

करनाल में राज्य स्तरीय महिला महासम्मेलन (Etv Bharat)

ईरान और भारत के रिश्ते मजबूत रहेंगे : बाबा रामदेव ने कहा कि "ईरान और भारत के संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं और आगे भी इसमें कोई दरार नहीं आएगी." उनका कहना था कि "दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव गहरा है और भारत के प्रति ईरान में हमेशा सकारात्मक भावना रही है."

पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की ओर से करनाल में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद बाबा रामदेव (Etv Bharat)

एलपीजी को लेकर लोगों से संयम बरतने की अपील : गैस सिलेंडर की समस्या पर बोलते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि "सरकार के अनुसार एलपीजी की कोई बड़ी कमी नहीं है, लेकिन लोगों को थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है." उन्होंने कहा कि "शहरों में रहने वाले लोग गैस के उपयोग को कम करें और वैकल्पिक ऊर्जा जैसे सोलर ऊर्जा की ओर भी ध्यान दें. गांवों में पारंपरिक तरीकों के कारण ज्यादा परेशानी की संभावना नहीं है."

उन्माद और अहंकार से पैदा होते हैं युद्ध : दुनिया में बढ़ते तनाव को लेकर उन्होंने कहा कि "कई बार सत्ता और राजनीति में उन्माद और अहंकार के कारण हालात बिगड़ते हैं, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है. ऐसे में वैश्विक स्तर पर शांति और संवाद को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है."