बाबा रामदेव के च्यवनप्राश एड पर रोक, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा सभी प्लेटफॉर्म से हटाएं नए विज्ञापन

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी को दूसरी कंपनियों के च्यवनप्राश को धोखा बताने वाले अपने नए विज्ञापन को हटाने का आदेश दिया.

Published : November 12, 2025 at 12:56 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी को दूसरी कंपनियों के च्यवनप्राश को धोखा बताने वाले अपने नए विज्ञापन को हटाने का आदेश दिया है. जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि यह विज्ञापन हर किस्म के आयुर्वेदिक च्यवनप्राश की छवि को धूमिल करने की कोशिश है.

दरअसल, सुनवाई के दौरान जस्टिस तेजस करिया ने बाबा रामदेव की कंपनी से पूछा था कि आप अपने विज्ञापन में दूसरी कंपनियों के लिए धोखा शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा था कि रामदेव की कंपनी भले ही अपने को सबसे अच्छा कह सकती है, लेकिन वो दूसरों को फर्जी नहीं करार दे सकती. धोखा एक नकारात्मक शब्द है. कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी से कहा था कि आप दूसरे को फर्जी कह रहे हैं और लोग फर्जी खा रहे हैं.

यह याचिका एक दूसरे ब्रांड की कंपनी ने दायर की है जिसमें उसने आरोप लगाया है कि बाबा रामदेव की कंपनी अपने विज्ञापनों के जरिये अन्य च्यवनप्राश को गलत तरीके से बदनाम कर रही है. बाबा रामदेव की कंपनी पर अपने विज्ञापनों के जरिये उपभोक्ताओं को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया था. इस याचिका में कहा गया था कि बाबा रामदेव की कंपनी ने भ्रामक और गलत दावा कर यह बताने की कोशिश की है कि वही एकमात्र असली आयुर्वेदिक च्यवनप्राश बनाता है.

याचिका में कहा गया है कि बाबा रामदेव की कंपनी ने दूसरी कंपनियों के उत्पाद को साधारण बताकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की है. याचिका में कहा गया है कि बाबा रामदेव की कंपनी के विज्ञापनों में दावा किया गया है कि उसका च्यवनप्राश 51 से अधिक जड़ी-बूटियों से बना है जबकि हकीकत में इसमें सिर्फ 47 जड़ी-बूटियां हैं. दूसरी कंपनी की याचिका में आरोप लगाया कि रामदेव की कंपनी के उत्पाद में पारा गया जो बच्चों के लिए हानिकारक है.

