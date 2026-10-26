संभल में आर्य महासम्मेलन में पहुंचे बाबा रामदेव: 2027 में योगी आदित्यनाथ की वापसी का समर्थन किया, पाखंडियों पर साधा निशाना
बाबा रामदेव ने 2027 में योगी आदित्यनाथ की वापसी का समर्थन किया और सनातन धर्म के नाम पर पाखंड करने वालों पर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 7:43 PM IST
संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बबराला कस्बे में तीन दिवसीय आर्य महासम्मेलन के समापन समारोह में योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे. इस दौरान उन्होंने समाज सेवा, सनातन धर्म, जात-पात और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी.
वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर बाबा रामदेव ने कहा, "युगों-युगों तक योगी महाराज चाहिए." उनके इस बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को भी हवा दे दी.
समाज सेवा और भाईचारे का दिया संदेश: आर्य महासम्मेलन में बाबा रामदेव ने लोगों से मानवता के रास्ते पर चलने और समाज सेवा के कामों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए और समाज सेवा से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए. बाबा रामदेव ने समाज में फैले जात-पात, ऊंच-नीच और भेदभाव को समाप्त करने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए और आपसी भाईचारे को मजबूत करना चाहिए.
योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या बोले बाबा रामदेव: वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर बाबा रामदेव ने कहा कि युगों-युगों तक योगी महाराज चाहिए. इस बयान के जरिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ के प्रति अपना समर्थन जताया. उनके बयान को आगामी विधानसभा चुनाव के राजनीतिक संदर्भ में देखा जा रहा है. हालांकि, चुनाव को लेकर अंतिम फैसला मतदाता करेंगे.
सनातन धर्म के नाम पर ढोंग और पाखंड पर निशाना: सनातन धर्म को लेकर बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ लोग ढोंग, आडंबर और पाखंड के जरिए धर्म को बदनाम कर रहे हैं. उन्होंने भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण और भगवान हनुमान का रूप धारण करके धार्मिक आस्थाओं को बदनाम करने वालों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ काम करने वाली ताकतों का विरोध किया जाना चाहिए. साथ ही, उन्होंने लोगों से धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर जागरूक रहने की अपील की.
देश की एकता और अखंडता पर दिया जोर: देश की एकता और अखंडता पर बात करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि देश को बांटने और लोगों के बीच आपसी फूट फैलाने की कोशिशों से नुकसान होता है. उन्होंने लोगों से अपने मतभेद भुलाकर एकजुट रहने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जाति और ऊंच-नीच के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. उनके मुताबिक, देश को मजबूत बनाने के लिए सामाजिक एकता, आपसी सद्भाव और सेवा की भावना जरूरी है.
ओवैसी को लेकर भी दिया बयान: असदुद्दीन ओवैसी को लेकर पूछे गए सवाल पर भी बाबा रामदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि किसी प्रदेश को इससे फायदा हो या न हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह फायदेमंद है. उन्होंने अपने बयान में वोट कटने से फायदा होने की बात भी कही. हालांकि, सवाल की पूरी पृष्ठभूमि और वोट कटने के संदर्भ की स्पष्ट जानकारी के बिना इस बयान का सटीक राजनीतिक अर्थ निकालना मुश्किल है.
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