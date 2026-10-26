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संभल में आर्य महासम्मेलन में पहुंचे बाबा रामदेव: 2027 में योगी आदित्यनाथ की वापसी का समर्थन किया, पाखंडियों पर साधा निशाना

समापन समारोह में योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बबराला कस्बे में तीन दिवसीय आर्य महासम्मेलन के समापन समारोह में योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे. इस दौरान उन्होंने समाज सेवा, सनातन धर्म, जात-पात और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी.

वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर बाबा रामदेव ने कहा, "युगों-युगों तक योगी महाराज चाहिए." उनके इस बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को भी हवा दे दी.

ऊंच-नीच और भेदभाव को समाप्त करने की जरूरत पर जोर. (Video Credit: ETV Bharat) समाज सेवा और भाईचारे का दिया संदेश: आर्य महासम्मेलन में बाबा रामदेव ने लोगों से मानवता के रास्ते पर चलने और समाज सेवा के कामों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए और समाज सेवा से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए. बाबा रामदेव ने समाज में फैले जात-पात, ऊंच-नीच और भेदभाव को समाप्त करने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए और आपसी भाईचारे को मजबूत करना चाहिए. योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या बोले बाबा रामदेव: वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर बाबा रामदेव ने कहा कि युगों-युगों तक योगी महाराज चाहिए. इस बयान के जरिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ के प्रति अपना समर्थन जताया. उनके बयान को आगामी विधानसभा चुनाव के राजनीतिक संदर्भ में देखा जा रहा है. हालांकि, चुनाव को लेकर अंतिम फैसला मतदाता करेंगे.