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छोटी उम्र में आसमान छूती हाइट, लंबाई देखकर बाबा रामदेव भी हुए हैरान

हरिद्वार: दुनिया के सबसे लंबे युवकों में से एक करण राठी (कर्ण) ने योग गुरु स्वामी रामदेव से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद करण की असाधारण लंबाई चर्चा का विषय बन गई है. स्वामी रामदेव खुद करण की लंबाई देखकर हैरान नजर हो गए और उनके स्वास्थ्य को लेकर योग के माध्यम से सुधार की बात करते दिखाई दिए.

8 फीट 2 इंच करण राठी की लंबाई: बताया जा रहा है कि करण राठी की लंबाई 8 फीट 2 इंच है, जो उन्हें दुनिया के सबसे लंबे युवाओं में शामिल करती है. करण अपनी असामान्य हाइट के चलते पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं. उनकी उम्र 19 साल है. बाबा रामदेव भी उन्हें इस आयु में विश्व का सबसे लंबा व्यक्तित्व बता रहे हैं.

कक्षा 12वीं का छात्र है करण: करण राठी के पिता संजय राठी पेशे से डॉक्टर हैं. करण मूलरूप से हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं. जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रह रहे हैं. करण ने योगगुरु स्वामी रामदेव को बताया कि वो 12वीं कक्षा का छात्र हैं और इसके बाद वो डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहता है.

दुनिया के सबसे लंबे किशोर में से एक करण राठी (फोटो सोर्स- X@yogrishiramdev)

खास बात ये है कि करण के माता-पिता की लंबाई भी सामान्य से काफी ज्यादा है और दोनों की हाइट 7 फीट से ज्यादा बताई जाती है, जिससे उनके परिवार में लंबाई का यह गुण आनुवंशिक माना जा रहा है. हालांकि, अत्यधिक लंबाई के साथ करण को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है.