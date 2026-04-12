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छोटी उम्र में आसमान छूती हाइट, लंबाई देखकर बाबा रामदेव भी हुए हैरान

योगगुरु स्वामी रामदेव से मिले 8 फीट 2 इंच लंबे करण राठी, करण की लंबाई देखकर आश्चर्यकचकित हुए बाबा रामदेव

WORLD TALLEST TEENAGER KARAN RATHI
करण राठी से मिले बाबा रामदेव (फोटो सोर्स- X@yogrishiramdev)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 12, 2026 at 3:18 PM IST

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Updated : April 12, 2026 at 4:49 PM IST

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हरिद्वार: दुनिया के सबसे लंबे युवकों में से एक करण राठी (कर्ण) ने योग गुरु स्वामी रामदेव से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद करण की असाधारण लंबाई चर्चा का विषय बन गई है. स्वामी रामदेव खुद करण की लंबाई देखकर हैरान नजर हो गए और उनके स्वास्थ्य को लेकर योग के माध्यम से सुधार की बात करते दिखाई दिए.

8 फीट 2 इंच करण राठी की लंबाई: बताया जा रहा है कि करण राठी की लंबाई 8 फीट 2 इंच है, जो उन्हें दुनिया के सबसे लंबे युवाओं में शामिल करती है. करण अपनी असामान्य हाइट के चलते पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं. उनकी उम्र 19 साल है. बाबा रामदेव भी उन्हें इस आयु में विश्व का सबसे लंबा व्यक्तित्व बता रहे हैं.

कक्षा 12वीं का छात्र है करण: करण राठी के पिता संजय राठी पेशे से डॉक्टर हैं. करण मूलरूप से हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं. जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रह रहे हैं. करण ने योगगुरु स्वामी रामदेव को बताया कि वो 12वीं कक्षा का छात्र हैं और इसके बाद वो डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहता है.

WORLD TALLEST TEENAGER KARAN RATHI
दुनिया के सबसे लंबे किशोर में से एक करण राठी (फोटो सोर्स- X@yogrishiramdev)

खास बात ये है कि करण के माता-पिता की लंबाई भी सामान्य से काफी ज्यादा है और दोनों की हाइट 7 फीट से ज्यादा बताई जाती है, जिससे उनके परिवार में लंबाई का यह गुण आनुवंशिक माना जा रहा है. हालांकि, अत्यधिक लंबाई के साथ करण को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है.

पतंजलि योगपीठ में अपनी मां के साथ रह रहे करण: इन्हीं परेशानियों के समाधान के लिए करण की माता श्वेता राठी पतंजलि योगपीठ पहुंची हैं और वहां पर अपना इलाज करवा रही है. करण भी अपनी माता के साथ पतंजलि योगपीठ में रह रहे हैं. पतंजलि योगपीठ में योग गुरु स्वामी रामदेव से मार्गदर्शन लिया.

बाबा रामदेव ने दी ये सलाह: स्वामी रामदेव ने करण को नियमित योगाभ्यास, प्राणायाम और संतुलित जीवनशैली अपनाने की सलाह दी है. ताकि, उन्हें शारीरिक समस्याओं का सामना न करना पड़े. वहीं, इस मुलाकात में करण जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर चकित रह जाते हैं.

बास्केटवाल खेलता है करण: उनकी लंबाई के कारण वे आम भीड़ से अलग नजर आते हैं और हर किसी की जिज्ञासा का केंद्र बन जाते हैं. करण ने स्वामी रामदेव को बताया कि वो बास्केटवाल खेलता है, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहता है.

रोज ढाई लीटर दूध पीता है करण: वो रोजाना करीब ढाई लीटर दूध पीता है. योगगुरु स्वामी रामदेव भी उनकी हाइट को देखकर अचंभित, आश्चर्यचकित हैं. उन्होंने खुद उनके साथ सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया और उन्होंने उसे 3 लीटर दूध पीने की अनुमति दी.

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Last Updated : April 12, 2026 at 4:49 PM IST

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दुनिया का सबसे लंबा युवक करण राठी
कर्ण राठी से बाबा रामदेव की मुलाकात
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