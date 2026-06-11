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टोना टोटका का डर दिखाकर 65 तोला सोना ठगने वाला बाबा गिरफ्तार, पूछताछ में खोले कई बड़े राज

देहरादून: अनिष्ट होने का भय दिखाकर पूजा पाठ के नाम पर लाखों रुपए की ज्वेलरी ठगने वाले बाबा को थाना सेलाकुई पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोपी के कब्जे से पीड़ित से ठगा गया करीब 15 तोला सोना और 5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है. आरोपी ठग खुद ही लोगों के घरों पर जादू टोने से जुड़ी सामग्री की पोटली फेंककर उन्हें अनिष्ट होने का भय दिखाता था और अनिष्ट को दूर करने के लिए अनुष्ठान के नाम पर मोटी रकम वसूलता था. आरोपी ने तंत्र-मंत्र और अंधविश्वास का सहारा लेकर ही सेलाकुई निवासी महिला से भी लाखों रुपयों की आभूषणों की ठगी की थी.

31 मई 2026 को ओशीन गुंरग निवासी शहीद किशन थापा मार्ग सेलाकुई ने थाना सेलाकुई में शिकायत दर्ज कराई थी कि, महंत राहुल थापा ने ढाई माह पहले तंत्र-मंत्र, डर और अंधविश्वास का सहारा लेकर उनके और उनके परिजनों के साथ कुछ अनिष्ट होने का डर जताया था. इसके लिए उनके घर पर अनुष्ठान करने की बात कही गई और पूजा पाठ और अनुष्ठान के नाम पर धोखाधड़ी से उनका 65 तोला सोना गायब कर दिया. शिकायत के आधार पर 10 जून को आरोपी महंत राहुल थापा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना सेलाकुई की 2 अलग-अलग टीमों का गठन किया गया. गठित पुलिस टीम ने आरोपी राहुल थापा निवासी तेलपुरा अटक फॉर्म सेलाकुई देहरादून को 11 जून को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. पूछताछ ने राहुल थापा ने पीड़िता से धोखाधड़ी कर आभूषणों को गायब करने की बात कबूल की. जिस पर पुलिस टीम ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार करते हुए उसकी निशानदेही पर आभूषणों को गलाकर बनाए गए 150 ग्राम के गोल्ड बिस्किट और अन्य ज्वेलरी को बेचकर प्राप्त की गई 5 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई.

ज्यादा पैसों की लालच में बनाई योजना: पूछताछ में आरोपी ने बताया कि, वह अपने परिवार के साथ तेलपुरा अटकफार्म सेलाकुई में रहता है और साल 2013 से पंडिताई का काम कर रहा है. वह लोगों का भविष्य देखता है और माता की चौकी लगाता है. कई बार उसके द्वारा बताई गई बातें सच होने पर लोगों द्वारा उसके एवज में उसे अच्छी धनराशि दी जाती है. जिससे उसका खर्चा चलता है. पिछले कुछ समय से ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उसने एक योजना बनाई जिसमें वह अपने अमीर शिष्यों के घर जाकर रात में चुपचाप से घर के बाहर एक पोटली में जादू-टोने का सामान फेंक देता और अगले दिन उन्हें फोन कर रात में सपना आने की बात कहते हुए उनके घर पर किसी व्यक्ति द्वारा जादू टोना करने का विश्वास दिलाते हुए पूजा अनुष्ठान के नाम पर मोटी धनराशि वसूलता था.