महाशिवरात्रि में निकलेगी बाबा की बारात, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, दूसरे राज्यों से भी आएंगी झांकियां

समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने बताया कि इस बार बारात एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होगी. बारात की भव्यता इतनी होती है कि इसे देखने के लिए देश-प्रदेश से लोग आते हैं इस बार और भी भव्यता रहेगी. इस बारात को सफल बनाने के लिए आयोजक बोलबम सेवा कल्याण समिति के पदाधिकारी युवा विंग, महिला विंग एवं सदस्यगण पिछले दो महीने से जुटे हुए हैं.

भिलाई : महाशिवरात्रि के अवसर पर बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति बाबा की बारात निकालेगी.इस बार आयोजन का 18वां साल है. पिछले 17 साल से लगातार समिति महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा की बारात निकालती है.इस बार 15 फरवरी के दिन बाबा की बारात निकलेगी.

पीएम मोदी को भेजा गया आमंत्रण

देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी, राज्यपाल रामेन डेका, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से लेकर केन्द्रीय मंत्री और पूर्व केबिनेट मंत्री छग समेत गणमान्य नागरिकों एवं राजनेताओं समाज प्रमुख एवं साधुसंतों को आमंत्रण कार्ड दिया गया है. सभी भोले बाबा की बारात में शिरकत करने पहुंच रहे हैं. अधिकांश लोगों ने आने की स्वीकृति दे दी है.

महाशिवरात्रि में निकलेगी बाबा की बारात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देश के दूसरे राज्यों से भी आएंगी झांकियां

दया सिंह ने बताया कि केरल प्रदेश की 40 सदस्यों की 07 झांकियां आ रही हैं, भगवान शिव ताण्डव करते हुए झांकी, मां काली माता का भव्य नृत्य की झांकी, गरूड़ नृत्य की झांकी, मोर नृत्य की झांकी, भगवान गणेश की नृत्य झांकी, हनुमान भगवान की झांकी विशाल रूप समेत अन्य देवी-देवताओं के स्वरूप लेकर झांकियां आएगी.

आंध्रप्रदेश, हैदराबाद, विजय वाडा, राजमंडरी, विशाखापट्नम की झांकी मुख्य रूप से आकर्षण केन्द्र रहेगी.इस बार मां दुर्गा के नौ रूप, पंद्रह फुट का झांकियां देखने को मिलेगी, शिव, पार्वती, अघोरा झांकी, भूत पिशाच, औघड़ नृत्य करते हुए पन्द्रह फुट की झांकी में काफी कुछ अलग देखने को मिलेगा- दया सिंह, अध्यक्ष बोल बम सेवा समिति

दया सिंह ने बताया कि हरियाणा प्रदेश हरियाणा प्रदेश से भी इस बार पगला बाबा (राम) आर्ट ग्रुप की भव्य झांकी प्रस्तुत होगी.साथ ही भगवान भोलेनाथ की भस्म आरती की झांकी, राधाकृष्ण बृज की होली की झांकी का स्वरूप महाकाली ताण्डव नृत्य की विशाल झांकी, नई दिल्ली हरियाणा प्रदेश की विशाल काली ग्रुप की 15 फुट की कंकाल खोपड़ी के भीतर से निकलकर शिव एवं पार्वती जो एक दूसरे को वर माला पहनाते हुए मनमोहक झांकी का भी दृश्य देखने को मिलेगी.





