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धनबाद में भीषण गर्मी में अग्नि के बीच कठोर तपस्या कर रहे बाबा, विश्व शांति के लिए अनोखा संकल्प

अग्निकुंड के बीच तपस्या करते बाबा ( ETV Bharat )