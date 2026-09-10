हनुमान अंश बाबा नीम करौरी, जिनके अध्यात्म की महक से सुहागनगरी से अमेरिका तक महका, दुनिया के दिग्गजों ने ली शरण
बाबा नीम करौरी के जीवन पर आधारित मनोज द्विवेदी के संपादन में अरविंद शर्मा की विशेष रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 8:10 AM IST|
Updated : September 10, 2026 at 8:20 AM IST
फिरोजाबाद: फिल्म 'हनुमान अंश' आने के बाद बाबा नीम करौरी के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा करोड़ों लोगों में बढ़ गई है. बाबा का जीवन, उनकी भक्ति, उनके संदेश, मानव सेवा और चमत्कारों की कहानियां सोशल मीडिया पर 'डिजिटल प्रसाद' की तरह वितरित और ग्रहण की जा रही हैं. ऐसे में हम आपको बाबा नीम करौरी के पैतृक गांव के दर्शन करा रहे हैं. उनकी तपस्थली, ध्यान केंद्र और उनके मंदिर से जुड़ी श्रद्धालुओं की आस्था से परिचित करा रहे हैं.
फिरोजाबाद जिले के टुंडला क्षेत्र में अकबरपुर गांव वहीं पवित्र भूमि है, जहां बाबा नीम करौरी का जन्म हुआ. सन् 1900 में गांव के ब्राह्मण परिवार में दुर्गा प्रसाद शर्मा के पुत्र लक्ष्मी नारायण शर्मा का जन्म हुआ. यहीं लक्ष्मी नारायण आगे चलकर लक्ष्मण दास और फिर बाबा नीम करौरी के नाम से विश्व विख्यात हुए. वंशजों के अनुसार, यहीं बालक यानी लक्ष्मी नारायण बाद में आध्यात्मिक साधना की ऐसी राह पर निकले कि लोग उन्हें बाबा नीब करौरी के नाम से जानने लगे.
सामान्य जीवन से संत बनने का सफर: बाबा का जीवन सामान्य गृहस्थ से संत बनने की एक असाधारण यात्रा के रूप में देखा जाता है. कम उम्र यानी महज 11 साल में उनका विवाह हुआ था.
कुछ समय बाद उनका मन सांसारिक जीवन से हटकर आध्यात्मिक साधना की ओर आकर्षित हुआ. उन्होंने घर छोड़ दिया. बाद में पारिवारिक आग्रह पर वह फिर से वापस लौटे और गृहस्थ जीवन भी निभाया.
बाबा के परिवार कौन-कौन: इनके दो पुत्र और एक पुत्री हुए. बड़े बेटे का नाम अनेग सिंह शर्मा और छोटे बेटे का नाम धर्मनारायण शर्मा है. बेटी का नाम गिरिजा भटेले है. बाबा के दोनों बेटों की मृत्यु हो चुकी है. बेटी गिरिजा भटेले आगरा में रहती हैं और गांव में मंदिर ट्रस्ट की अध्यक्ष भी हैं.
बड़े बेटे अनेग सिंह शर्मा के बेटे यानी बाबा का नाती है, जिनका नाम धनंजय शर्मा है. वह भोपाल में डॉक्टर हैं. छोटे बेटे की 6 बेटियां हैं, जो शादी के बाद अलग-अलग स्थानों पर रहती है.
साधना का जुनून नहीं छूटा: गृहस्थ जीवन जीने के दौरान भी बाबा के भीतर का साधना का जुनून शांत नहीं हुआ. समय के साथ उनका जीवन सेवा, साधना और भगवान हनुमान की भक्ति के इर्द-गिर्द केंद्रित होता चला गया और वह भक्ति की धारा में रमते चले गए.
बाबा के नाम को लेकर भी लोगों में जिज्ञासा रहती है. उनका प्रचलित नाम नीम करौली बाबा है. जबकि उनके नाम का संबंध उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद क्षेत्र के नीब करोरी गांव से बताया जाता है. यही वजह है कि उन्हें नीम करौरी बाबा के नाम से ज्यादा जाना जाता है.
बाबा नीम करौरी के संदेश: बाबा नीम करौरी को उनके अनुयायी भगवान हनुमान का परम भक्त मानते हैं. उनके जीवन से जुड़ी अनेक कथाओं और अनुभवों में हनुमान भक्ति, सेवा, करुणा और मानवता को प्रमुख स्थान दिया जाता है. उनकी शिक्षाओं का मूल संदेश बेहद सरल है.
उनका संदेश है प्रेम करो, सेवा करो और जरूरतमंद को भोजन कराओ. यही सादगी उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता बनी. उन्होंने आध्यात्म को केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मानव सेवा को आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना.
बाबा नीम करौरी की सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थली उत्तराखंड का कैंची धाम है. समय के साथ यह स्थान उनके अनुयायियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया. बाबा से जुड़ी शिक्षाओं और उनकी आध्यात्मिक विरासत ने देश-विदेश के लोगों को आकर्षित किया.
उनके अनुयायियों में दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग शामिल रहे हैं. यही वजह है कि बाबा का नाम केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आधुनिक दौर में भी उनकी शिक्षाओं और जीवन-दर्शन को लेकर लोगों की रुचि बनी हुई है.
'हनुमान अंश' ने फिर जगाई दिलचस्पी: बाबा नीम करौरी के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' ने हाल के दिनों में उनके जीवन को नई पीढ़ी के बीच चर्चा में ला दिया है. शुरुआत में अपेक्षाकृत सीमित चर्चा के बाद फिल्म ने दर्शकों के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल की.
सितंबर 2026 की हालिया रिपोर्टों के अनुसार फिल्म 100 करोड़ रुपए के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है. फिल्म के कारण बाबा के जीवन से जुड़े स्थानों को लेकर भी लोगों की उत्सुकता बढ़ी है.
खास तौर पर फिरोजाबाद का अकबरपुर गांव जहां बाबा का जन्म हुआ था. अब यह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है. जो लोग पर्दे पर बाबा की कहानी देखने के बाद उनके वास्तविक जीवन और जन्मभूमि को जानना चाहते हैं, वह यहां पहुंच रहे हैं.
फिल्म ने बाबा नीम करौरी के जन्मस्थान को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. स्थानीय स्तर पर बाबा के बारे में जानकारी जुटाने और उनके पैतृक गांव को देखने के लिए लोगों की रुचि बढ़ी है.
बाबा के पैतृक गांव में बढ़ी हलचल: जो लोग अब तक बाबा नीम करौरी को केवल कैंची धाम या उनकी चमत्कारिक कथाओं के जरिए जानते थे, वह अब यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर वह स्थान कैसा है, जहां से उनकी जीवन यात्रा शुरू हुई थी. अकबरपुर के लिए यह सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि फिरोजाबाद की पहचान और आध्यात्मिक विरासत से जुड़ा अध्याय भी है.
गांव में बने बाबा के मंदिर के मुख्य पुजारी अवधेश शर्मा ने बताया कि मंदिर में पहले मंगलवार-शनिवार को श्रद्धालुओं का आवागमन ज्यादा रहता था. इस बार रक्षाबंधन के त्यौहार से भीड़ में इजाफा हुआ है. अब हर दिन भीड़ आ रही है. उन्होंने बताया कि हो सकता है कि यह मूवी हनुमान अंश का असर हो. उन्होंने बताया कि मंदिर की सेवा निर्धारित समय के अनुसार चल रही है.
गांव के प्रधान भी रहे थे बाबा: गांव के बुजुर्ग और खुद को बाबा के वंशज बताने वाले ध्रुव शर्मा ने बताया कि बाबा परोपकारी थे. गांव में गरीबों की सहायता करते थे. लोगों की आंखों को बनवाना, किसी की दावत में मदद करना हो, यह उनके प्रमुख काम थे. बाबा 1952 से लेकर 1972 तक गांव के प्रधान भी रहे. वह अक्सर गांव से बाहर ही रहते थे. गांव में कभी-कभार ही आते थे.
उन्होंने बताया कि बाबा के चमत्कार की कई कहानियां उन्होंने सुनी हैं. इनमें फर्रुखाबाद के गांव नीम करौरी की रेल घटना भी शामिल है. गांव की एक बुजुर्ग महिला स्वदेश देवी ने बताया कि उन्होंने बाबा को तो नहीं देखा लेकिन उनकी पत्नी रामबेटी से तो उनकी रोज मुलाकात होती थी. उन्होंने बताया कि बाबा उनके जेठ लगते थे. बाबा के चमत्कार के किस्से भी उन्होंने खूब सुने है.
वृंदावन में हुए ब्रह्मलीन: नीम करौली बाबा 11 सितंबर 1973 की रात करीब 1:15 बजे वृंदावन में ब्रह्मलीन हुए थे. उनके निधन के कई दशक बाद भी देश-विदेश में उनके भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती रही है. आज भारत समेत कई देशों में बाबा के आश्रम और मंदिर हैं. कैंची धाम समेत उनके प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सालभर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है. बाबा नीम करौरी की बढ़ती लोकप्रियता अकबरपुर के लिए नई संभावना भी पैदा करती है.
पर्यटन का हो रहा विकास: मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य ने बताया कि बाबा नीम करौरी की जन्मस्थली अकबरपुर गांव को विकसित करने की पर्यटन विभाग की तरफ से कई काम कराए जा रहे हैं. वहां हॉल का निर्माण कराया गया है. पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है.
इसके अलावा कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए रास्ते का चौड़ीकरण हो रहा है. उन्होंने बताया कि जन्मस्थान के साथ-साथ गांव के विकास के लिए कार्य कराए जा रहे है. उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा यह है कि यह क्षेत्र पर्यटन के रूप में विकसित हो और यहां धार्मिक पर्यटकों की आवाजाही बढ़े.
यहां आने वाले लोग बाबा के जीवन और उनके संदेश, उपदेशों से परचित हों. कुल मिलाकर फिरोजाबाद को देश-दुनिया में कांच और चूड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है. लेकिन इसी औद्योगिक पहचान के बीच अकबरपुर गांव आध्यात्मिक विरासत की एक अलग कहानी कहता है.
सुहागनगरी की आध्यात्मिक पहचान: एक तरफ शहर की भट्टियों में कांच तपता है, तो दूसरी ओर इसी जिले की मिट्टी से निकले एक संत की भक्ति और सेवा की कहानी लोगों को आकर्षित कर रही है.
बाबा नीम करौरी का जीवन उदाहरण बन चुका है कि किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसके जन्मस्थान से नहीं, बल्कि उसके कर्म और संदेश से है. अकबरपुर ने उन्हें जन्म दिया, उन्होंने सेवा और भक्ति का रास्ता चुना और कैंची धाम से लेकर दुनिया भर तक उनकी आध्यात्मिक पहचान फैलती चली गई.
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