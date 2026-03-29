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बाबा नीब करौरी की जन्मस्थली बनेगा बड़ा टूरिस्ट स्पॉट, फिरोजाबाद में कन्वेंशन सेंटर का 90 फीसदी काम पूरा

फिरोजाबाद में स्थित नीब करौरी बाबा की जन्मस्थली को अब एक बड़े धार्मिक और पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा. ( ETV Bharat )

फिरोजाबाद : यूपी के फिरोजाबाद में स्थित नीब करौरी बाबा की जन्मस्थली को अब एक बड़े धार्मिक और पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहां बन रहा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर लगभग 90 प्रतिशत तैयार हो चुका है और इसके अप्रैल 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है. करीब 865.98 लाख रुपये की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट पर अब तक 769.74 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं. यह कन्वेंशन सेंटर न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा. नीब करौरी बाबा को नीम करौरी बाबा (Neem Karoli Baba) भी कहा जाता है. क्या-क्या होंगी सुविधाएं? सूचना विभाग द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक इस आधुनिक कन्वेंशन सेंटर में कई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं जिनमें मल्टीपर्पज हॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अलग ब्लॉक,बाबा के जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाने वाला एग्जीबिशन हॉल, ग्राउंड फ्लोर पर डाइनिंग हॉल, किचन और 50 लोगों की कैफेटेरिया,साफ-सुथरे शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाएं, पहली मंजिल पर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग डॉर्मिटरी, जहां करीब 60 लोग ठहर सकेंगे. सड़क और कनेक्टिविटी पर भी काम इस परियोजना के साथ-साथ क्षेत्र की सड़क और बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए 1.77 करोड़ रुपये की एक और योजना शुरू की गई है. इससे श्रद्धालुओं को आने-जाने में काफी सुविधा होगी. मंत्री ने क्या कहा?