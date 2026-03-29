बाबा नीब करौरी की जन्मस्थली बनेगा बड़ा टूरिस्ट स्पॉट, फिरोजाबाद में कन्वेंशन सेंटर का 90 फीसदी काम पूरा
फिरोजाबाद में बन रहा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर 90 प्रतिशत तैयार हो चुका है और इसके अप्रैल 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 4:14 PM IST
फिरोजाबाद : यूपी के फिरोजाबाद में स्थित नीब करौरी बाबा की जन्मस्थली को अब एक बड़े धार्मिक और पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहां बन रहा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर लगभग 90 प्रतिशत तैयार हो चुका है और इसके अप्रैल 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है.
करीब 865.98 लाख रुपये की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट पर अब तक 769.74 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं. यह कन्वेंशन सेंटर न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा. नीब करौरी बाबा को नीम करौरी बाबा (Neem Karoli Baba) भी कहा जाता है.
क्या-क्या होंगी सुविधाएं?
सूचना विभाग द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक इस आधुनिक कन्वेंशन सेंटर में कई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं जिनमें मल्टीपर्पज हॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अलग ब्लॉक,बाबा के जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाने वाला एग्जीबिशन हॉल, ग्राउंड फ्लोर पर डाइनिंग हॉल, किचन और 50 लोगों की कैफेटेरिया,साफ-सुथरे शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाएं, पहली मंजिल पर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग डॉर्मिटरी, जहां करीब 60 लोग ठहर सकेंगे.
सड़क और कनेक्टिविटी पर भी काम
इस परियोजना के साथ-साथ क्षेत्र की सड़क और बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए 1.77 करोड़ रुपये की एक और योजना शुरू की गई है. इससे श्रद्धालुओं को आने-जाने में काफी सुविधा होगी.
मंत्री ने क्या कहा?
प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह परियोजना आस्था और विकास का बेहतरीन उदाहरण है. इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
जन्मस्थली को मिलेगी वैश्विक पहचान
अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने बताया कि सरकार का उद्देश्य अकबरपुर स्थित इस जन्मस्थल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है.
उन्होंने कहा कि अभी ज्यादातर श्रद्धालु कैंची धाम जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग बाबा की जन्मस्थली के बारे में जानते हैं इसलिए यहां कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन और होम-स्टे जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं.
क्या होगा फायदा?
धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा,स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत,श्रद्धालुओं को मिलेंगी आधुनिक और बेहतर सुविधाएं कुल मिलाकर, फिरोजाबाद का यह प्रोजेक्ट आस्था, पर्यटन और विकास तीनों को एक साथ जोड़ने का काम करेगा.
फिरोजाबाद के वरिष्ठ पत्रकार द्विजेंद्र मोहन शर्मा के मुताबिक, बाबा नीम करौली फिरोजाबाद जिले की टूंडला तहसील के गांव अकबरपुर के रहने वाले थे. उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था. उनका जन्म सन् 1900 में हुआ था. यहां आज भी उनका पैतृक मकान मौजूद है. गांव में उनका मंदिर है, जिसका विकास यूपी के पर्यटन विभाग की ओर से कराया जा रहा है.