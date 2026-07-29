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इस मंदिर में प्रसाद के बदले चढ़ता है 'लंगोट', बाबा के आशीर्वाद से दोबारा PM बनी थीं इंदिरा गांधी

लंगोट क्या है?: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंगोट ब्रह्मचर्य का प्रतीक है. इसे कुश्ती के दौरान पहलवान पहनते हैं. इसे पहनने से उनके प्राइवेट पार्ट बंधे और सुरक्षित रहें. माना जाता है कि बाबा मणिराम भी पहलवान थे. पहलवानी के दौरान लंगोट पहनते थे. पहलवानी करने के साथ-साथ उन्होंने अखाड़ा भी बनाया था, जिसमें युवाओं को पहलवानी का प्रशिक्षण देते थे.

"जब बाबा यहां रहने लगे तो उनके 4 शिष्य भी हुए. अपने शिष्यों के साथ पहलवानी करते थे. इसलिए पिस्ता घाट को अखाड़ा नाम दिया गया. बाबा मणिराम का कहना था कि स्वच्छ मन के लिए स्वच्छ तन होना जरूरी है." -विश्वनाथ मिश्रा, मंदिर के पुजारी

कौन थे बाबा मणिराम? क्या है लंगोट चढ़ाने की मान्यताएं? इसको लेकर बाबा मणिराम अखाड़ा न्यास समिति के उपाध्यक्ष मंदिर के पुजारी विश्वनाथ मिश्रा बताते हैं कि बाबा मणिराम का आगमन 1238 ई. में हुआ था. वे अयोध्या से चलकर नालंदा पहुंचे थे. शहर के दक्षिणी छोर पर पंचाने नदी के पिस्ता घाट को पूजा स्थल बनाया था. वर्तमान में यह 'अखाड़ा' के नाम से प्रसिद्ध है. बाबा इसी जगह जंगल में मां भगवती की पूजा करते थे. इसके साथ सनातन धर्म का प्रचार करते थे.

नालंदा में है यह अनोखा मंदिर: बिहार के नालंदा में स्थित देश का यह अनोखा मंदिर है, जहां प्रसाद में लड्डू-पेड़ा या फिर कोई मिठाई नहीं बल्कि लंगोट चढ़ाया जाता है. लोग दूर-दूर से मन्नत मांगने आते हैं. पूरी होने पर लंगोट चढ़ाते हैं. पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की भी बाबा मणिराम ने मन्नत पूरी की थी. इसके बाद पूरे परिवार के साथ मंदिर में पूजा की थी.

नालंदा: बिहारशरीफ स्थित बाबा मणिराम अखाड़ा परिसर में ऐतिहासिक वार्षिक 'लंगोट अर्पण मेला 2026' 23 जुलाई से शुरू है, जो 6 अगस्त तक चलेगा. मेले को लेकर स्थानीय लोगों में भारी उत्साह है. इस वर्ष करीब एक लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. बिहार ही नहीं बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों से श्रद्धालु इस मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए आते हैं.

1300 ई. में बाबा ने ली समाधि: अमरकांत भारती बताते हैं कि बाबा मणिराम ने इसी अखाड़ा परिसर में ही 1300 ई. में समाधि ली थी. हालांकि काफी समय तक यहां कुछ नहीं था और न ही कोई मेला लगता था. मेला लगाने का श्रेय नालंदा के तत्कालीन उत्पाद निरीक्षक कपिलदेव प्रसाद को जाता है. 6 जुलाई 1952 में पहली बार लंगोट मेले की शुरुआत हुई थी.

"पहले रामनवमी के मौके पर श्रद्धालु बाबा की समाधि पर पूजा-अर्चना करने आते थे. लेकिन 1952 में मेले की शुरुआत हुई और तब से हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से सात दिवसीय मेला लगता है." -अमरकांत भारती, उपाध्यक्ष, अखाड़ा न्यास समिति

मेला में लगा झूला (ETV Bharat)

अमरकांत भारती बताते हैं कि स्थानीय कपिलदेव बाबू को 5 पुत्रियां थीं. कपिलदेव ने पुत्र की चाहत में मंदिर में आकर बाबा से आशीर्वाद मांगा था. इसके बाद उन्हें पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई थी. मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मुराद और लंगोट चढ़ाने से मन्नत जरूर पूरी होती है. नि:संतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है. बाबा की कृपा इतनी है कि उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है.

मेले की अनोखी परंपरा: इस मेले की अनूठी परंपरा के अनुसार यहां सबसे पहले पुलिस-प्रशासन के अधिकारी बाबा की समाधि पर लंगोट चढ़ाते हैं. महिलाएं रुमाल अर्पण करती हैं. इसी रीति के साथ इस बार भी मेले की शुरुआत हो गई है. हालांकि, रामनवमी में हुई हिंसक झड़प के कारण इस बार सुरक्षा के मद्देनजर शहर में गाजे-बाजे के साथ लंगोट जुलूस नहीं निकाला गया है.

मंदिर परिसर में पहलवानी की आकृति (ETV Bharat)

अमरकांत भारती बताते हैं कि धार्मिक आस्था के साथ-साथ इस दरबार पर देश की बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी नतमस्तक रही हैं. पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, बाबू जगजीवन राम, लालकृष्ण आडवाणी और सिकंदर बख्त के अलावा बिहार के शीर्ष नेताओं को बाबा मणिराम का आशीर्वाद मिला है.

मंदिर के बगल में इंदिरा गांधी की प्रतिमा: इस राजनीतिक जुड़ाव का सबसे बड़ा गवाह यह है कि बाबा मणिराम के मंदिर के बगल में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा स्थल है, जहां हर साल 15 अगस्त and 26 जनवरी को फूल चढ़ाए जाते हैं. इस परंपरा के पीछे एक ऐतिहासिक घटना है, जो बिहार के इतिहास में दर्ज है. एक ऐसी घटना जिससे पूरा बिहार दहल उठा था.

मणिराम अखाड़ा के पास इंदिरा गांधी की प्रतिमा (ETV Bharat)

सत्ता जाने के बाद बिहार पहुंची थीं इंदिरा गांधी: 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू होने के बाद 1977 में इंदिरा गांधी को सत्ता छोड़नी पड़ी थी. इसी दौरान इंदिरा गांधी बिहार की सबसे बड़ी घटना बेलछी नरसंहार के पीड़ितों से मिलने के लिए हाथी पर सवार होकर पहुंची थीं. अमरकांत भारती बताते हैं कि पीड़ितों से मिलने के बाद इंदिरा गांधी स्थानीय कांग्रेस नेता आर ईशरी अरशद के घर रुकी थीं. ईशरी ने ही इंदिरा गांधी को बाबा के अखाड़े के बारे में बताया था.

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इंदिरा गांधी ने बाबा मणिराम से मन्नत मांगी थी कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी तो वह पूरे परिवार के साथ आकर मंदिर में पूजा करेंगी. 14 जनवरी 1980 को दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने अपने परिवार के साथ बाबा मणिराम के अखाड़े में आकर पूजा-अर्चना की थी.

बाबा मणिराम मेले का कार्यक्रम: मंदिर के पुजारी विश्वनाथ मिश्रा बताते हैं कि इस बार भी कई राजनेता पहुंचने वाले हैं. इस बार मेले में 28 जुलाई 2026 की संध्या से परिसर में 24 घंटे का अखंड कीर्तन शुरू हो जाएगा. बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए न्यास समिति की ओर से यात्रियों के ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई है.

साज-सज्जा और सुरक्षा: पूरे मेला क्षेत्र में 15 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इसके साथ ही, सम्पूर्ण मेला परिसर को आकर्षक लाइटों से सजाया गया है, जिससे शाम के समय अद्भुत छटा देखने को मिलेगी. इस बार मेले में श्रद्धालुओं को कुछ नया देखने को मिलेगा. न्यास समिति की ओर से मंदिर का मुख्य द्वार नया बनाया गया है, जिसके ऊपर एक भव्य 'नवग्रह गुंबज' का निर्माण किया गया है, जो मंदिर की भव्यता में चार चांद लगा रहा है. इसके अलावा, मेले में मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूले भी लगाए गए हैं.

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