बिहार में शरद पूर्णिमा पर लगता है बाबा मलंग स्थान का मेला, मुगलकाल से हो रहा आयोजन
वैशाली में बाबा मलंग स्थान पर लगने वाले दो दिवसीय मेला की तैयारियां जोरों पर है मुगलकाल से होता आया आयोजन. रिपोर्ट-अमरेश शर्मा
Published : October 25, 2026 at 8:23 PM IST
वैशाली: बिहार के वैशाली में शरद पूर्णिमा के अवसर पर गोरौल प्रखंड के भानपुर बरेबा पंचायत अंतर्गत चंदपुरा गांव के पास स्थित बाबा मलंग स्थान पर लगने वाले दो दिवसीय मेला सह मीना बाजार की तैयारियां जोरों पर हैं. गोरौल-कटहरा मुख्य मार्ग के किनारे लगने वाला यह मेला 26 अक्टूबर से शुरू होगा.
मुगलकाल से होता आया है मेले का आयोजन
मान्यता है कि मुगलकाल से यहां शरद पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन होता आ रहा है. इस मेले में जिले के अलावा बिहार के विभिन्न जिलों और दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. चांदपुरा वाले बाबा मलंग की महिमा अपरंपार है. भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से बाबा के दरबार में मांगी गई मुराद पूरी होती है.
मन्नत उतारने के लिए यहां पहुंचते हैं श्रद्धालु
मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु बाबा के दर्शन-पूजन करने और मन्नत उतारने के लिए यहां पहुंचते हैं. बिहार के अलावा नेपाल, बंगाल सहित दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं. शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और पूरा परिसर भक्तिमय हो जाता है.
नई गाड़ियों की पूजा कराने पहुंचते हैं वाहन मालिक
बाबा मलंग स्थान की एक खास पहचान नई गाड़ियों की पूजा से भी जुड़ी है. यहां के पुजारी बताते हैं कि बिहार के विभिन्न जिलों के साथ दूसरे राज्यों के वाहन मालिक भी नई गाड़ी खरीदने के बाद उसकी पूजा कराने यहां पहुंचते हैं. भक्तों का विश्वास है कि बाबा के दरबार में वाहन की पूजा कराने से यात्रा मंगलमय होती है और दुर्घटनाओं से रक्षा होती है. यहां आए दिन नई ट्रक, बस, बोलेरो और अन्य वाहन पूजा के लिए कतार में खड़े दिखाई देते हैं.
"बिहार के विभिन्न जिलों के साथ दूसरे राज्यों के वाहन मालिक भी नई गाड़ी खरीदने के बाद उसकी पूजा कराने यहां पहुंचते हैं. भक्तों का विश्वास है कि बाबा के दरबार में वाहन की पूजा कराने से यात्रा मंगलमय होती है और दुर्घटनाओं से रक्षा होती है. यहां आए दिन नई ट्रक, बस, बोलेरो और अन्य वाहन पूजा के लिए कतार में खड़े दिखाई देते हैं."- उमेश कुमार झा, पुजारी
कई लोककथाएं भी प्रचलित
बाबा मलंग स्थान से जुड़ी कई लोककथाएं भी प्रचलित हैं. कहा जाता है कि पहले इस इलाके की सड़क कच्ची हुआ करती थी. रात के समय इस मार्ग पर आवागमन बंद हो जाता था, क्योंकि राहगीरों के साथ लूटपाट की घटनाएं होती थीं.
संकट में फंसे लोगों की मदद करते थे बाबा
मान्यता है कि जब कोई यात्री या राहगीर संकट में फंस जाता था, तो बाबा मलंग प्रकट होकर उसकी सहायता करते थे. उनके खड़ाऊं की खट-खट आवाज सुनकर चोर भाग खड़े होते थे. इसी लोकविश्वास के कारण बाबा मलंग के प्रति लोगों की आस्था पीढ़ी-दर-पीढ़ी बनी हुई है.
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