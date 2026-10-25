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बिहार में शरद पूर्णिमा पर लगता है बाबा मलंग स्थान का मेला, मुगलकाल से हो रहा आयोजन

वैशाली में बाबा मलंग स्थान का मेला ( ETV Bharat )

वैशाली: बिहार के वैशाली में शरद पूर्णिमा के अवसर पर गोरौल प्रखंड के भानपुर बरेबा पंचायत अंतर्गत चंदपुरा गांव के पास स्थित बाबा मलंग स्थान पर लगने वाले दो दिवसीय मेला सह मीना बाजार की तैयारियां जोरों पर हैं. गोरौल-कटहरा मुख्य मार्ग के किनारे लगने वाला यह मेला 26 अक्टूबर से शुरू होगा.

मुगलकाल से होता आया है मेले का आयोजन