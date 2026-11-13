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ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंचे बाबा केदार, अगले 6 महीने यहीं पर दर्शन देंगे भोलेनाथ

ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे बाबा केदारनाथ ( ETV BHARAT )

रुद्रप्रयाग: ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शुक्रवार को विधि-विधान, वैदिक मंत्रोच्चार और पौराणिक धार्मिक परंपराओं के साथ शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो गई. बाबा केदार की डोली के शीतकालीन गद्दीस्थल पहुंचने के साथ ही छह माह तक चलने वाली शीतकालीन पूजा-अर्चना का क्रम भी परंपरानुसार प्रारंभ हो गया. इस पावन अवसर पर पूरा ऊखीमठ क्षेत्र बाबा के जयकारों और भक्तिमय वातावरण से गुंजायमान रहा. डोली के आगमन को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला.

11 नवंबर को केदारनाथ धाम से शुरू हुई डोली की यात्रा: बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट भैयादूज के पावन अवसर पर 11 नवंबर को सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद किए गए थे. कपाट बंद होने से पूर्व तड़के चार बजे से मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई. मुख्य पुजारी एवं वेदपाठियों ने निर्धारित धार्मिक परंपराओं के अनुसार बाबा के स्वयंभू शिवलिंग को समाधि स्वरूप दिया.