ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंचे बाबा केदार, अगले 6 महीने यहीं पर दर्शन देंगे भोलेनाथ
बाबा केदारनाथ आज 13 नवंबर से अपने शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो गए है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 13, 2026 at 2:52 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 3:02 PM IST
रुद्रप्रयाग: ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शुक्रवार को विधि-विधान, वैदिक मंत्रोच्चार और पौराणिक धार्मिक परंपराओं के साथ शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो गई. बाबा केदार की डोली के शीतकालीन गद्दीस्थल पहुंचने के साथ ही छह माह तक चलने वाली शीतकालीन पूजा-अर्चना का क्रम भी परंपरानुसार प्रारंभ हो गया. इस पावन अवसर पर पूरा ऊखीमठ क्षेत्र बाबा के जयकारों और भक्तिमय वातावरण से गुंजायमान रहा. डोली के आगमन को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला.
11 नवंबर को केदारनाथ धाम से शुरू हुई डोली की यात्रा: बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट भैयादूज के पावन अवसर पर 11 नवंबर को सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद किए गए थे. कपाट बंद होने से पूर्व तड़के चार बजे से मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई. मुख्य पुजारी एवं वेदपाठियों ने निर्धारित धार्मिक परंपराओं के अनुसार बाबा के स्वयंभू शिवलिंग को समाधि स्वरूप दिया.
स्थानीय पुष्पों, ब्रह्मकमल और भस्म से शिवलिंग को ढकने के बाद गर्भगृह के कपाट बंद किए गए. इसके पश्चात बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली मंदिर परिसर से बाहर लाई गई. सेना के बैंड की मधुर धुनों और हजारों श्रद्धालुओं के जय श्री केदार के उद्घोष के बीच बाबा की डोली ने अपने शीतकालीन प्रवास के लिए ऊखीमठ की ओर प्रस्थान किया. इस ऐतिहासिक धार्मिक क्षण का साक्षी बनने के लिए पांच हजार से अधिक श्रद्धालु केदारपुरी पहुंचे थे.
पहला पड़ाव रामपुर, दूसरे दिन गुप्तकाशी पहुंची डोली: केदारनाथ धाम से रवाना होने के बाद बाबा की डोली 11 नवंबर को अपने प्रथम पड़ाव रामपुर पहुंची. यहां रात्रि विश्राम के बाद 12 नवंबर की सुबह विधिवत पूजा-अर्चना के पश्चात डोली ने अगले पड़ाव गुप्तकाशी के लिए प्रस्थान किया.
🛕 बाबा केदारनाथ की चल-विग्रह उत्सव डोली का आज दिनांक 13 नवम्बर 2026 को अपने शीतकालीन गद्दीस्थल श्री ओंकारेश्वर मन्दिर, ऊखीमठ में आगमन हो गया है। यहां निर्धारित परम्पराओं के अनुसार अग्रिम पूजा-अर्चना एवं धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न होते रहेंगे। 🔱 जय बाबा केदार! https://t.co/mqR1lXo8MJ— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) November 13, 2026
इस दौरान बाबा की डोली शेरसी, बड़ासू, फाटा, खाट-खड़िया, मैखंडा, ब्यूंग, खुमेरा, नारायणकोटी, ह्यूण और नाला सहित विभिन्न पड़ावों से होकर गुजरी. जगह-जगह श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. डोली के मार्ग में धार्मिक आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिला.
12 नवंबर की शाम बाबा की पंचमुखी डोली गुप्तकाशी स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर पहुंची. यहां मंदिर की परिक्रमा के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरती और पूजा-अर्चना संपन्न हुई. इसके बाद बाबा की डोली ने विश्वनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम किया.
बाबा केदार की चल-विग्रह उत्सव डोली ऊखीमठ क्षेत्र में पहुंच गई है... https://t.co/NAGDzd4OYJ— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) November 13, 2026
तीसरे दिन ऊखीमठ पहुंची बाबा की डोली, ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुए बाबा:13 नवंबर को सुबह पूजा-अर्चना के बाद बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली गुप्तकाशी से शीतकालीन गद्दीस्थल ऊखीमठ के लिए रवाना हुई. विभिन्न पड़ावों से होते हुए डोली श्री ओंकारेश्वर मंदिर पहुंची, जहां धार्मिक विधि-विधान और पौराणिक परंपराओं के अनुसार बाबा को विराजमान कराया गया.
बाबा की डोली के शीतकालीन गद्दीस्थल पहुंचने के साथ ही केदारघाटी में शीतकालीन धार्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हो गया है. अब आगामी छह माह तक बाबा केदारनाथ की नियमित पूजा-अर्चना ओंकारेश्वर मंदिर में संपन्न होगी. श्रद्धालु शीतकाल के दौरान यहीं पहुंचकर बाबा के दर्शन और पूजा-अर्चना कर सकेंगे.
केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने दी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं: इस पावन अवसर पर केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने समस्त श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ हमारी समृद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र है. शीतकाल में बाबा केदारनाथ की पूजा-अर्चना यहीं संपन्न होती है. यह अवसर हम सभी के लिए विशेष आध्यात्मिक आस्था, श्रद्धा और गौरव का प्रतीक है।उन्होंने बाबा केदारनाथ से समस्त प्रदेशवासियों एवं देशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए प्रार्थना की कि बाबा की कृपा सभी पर सदैव बनी रहे.
🛕 विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल हेतु विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुए बंद, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मन्दिर ऊखीमठ के लिए रवाना हुई बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली। 🌸 कपाट बंद होने के अवसर पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारी, बीकेटीसी के अधिकारी, तीर्थ पुरोहितगण एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। 🛕 जनपद रुद्रप्रयाग स्थित विश्व प्रसिद्ध ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज दिनांक 11 नवम्बर 2026 (बुधवार) को प्रातः 08:30 बजे पूर्ण वैदिक मंत्रोच्चार, विधि-विधान, पूजा-अर्चना एवं धार्मिक परम्पराओं के अनुरूप शीतकाल के लिए विधिवत बंद कर दिए गए। इसी के साथ इस वर्ष की श्री केदारनाथ धाम की यात्रा का विधिवत समापन हो गया है। 🔱 श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया आज तड़के प्रातः 04:00 बजे से ही विशेष पूजा-अर्चना एवं धार्मिक अनुष्ठानों के साथ प्रारम्भ कर दी गई थी। निर्धारित धार्मिक परम्पराओं के अनुसार समस्त पूजा-अर्चना एवं वैदिक अनुष्ठान सम्पन्न कराए गए। इसके पश्चात प्रातः 08:30 बजे शुभ मुहूर्त में मन्दिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस पावन अवसर पर पूरा केदारनाथ धाम बाबा केदार के जयकारों एवं भक्तिमय वातावरण से गुंजायमान रहा। 🔔 👥 कपाट बंद होने के इस पावन अवसर पर अध्यक्ष बदरीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति श्री हेमन्त द्विवेदी, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग श्री विशाल मिश्रा, पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग श्रीमती नीहारिका तोमर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बदरीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति श्री सोहन सिंह रागड़, पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी अवनी तिवारी, चौकी प्रभारी केदारनाथ मुकेश डिमरी सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी, तीर्थ पुरोहितगण, हक-हकूकधारी एवं देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु उपस्थित रहे। 🚩 कपाट बंद होने के पश्चात भगवान श्री केदारनाथ जी की चल विग्रह उत्सव डोली ने मन्दिर परिसर का भ्रमण कर शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मन्दिर, ऊखीमठ के लिए प्रस्थान किया। बाबा केदार की डोली के धाम से प्रस्थान के दौरान श्रद्धालुओं ने भावुक मन से बाबा केदार के जयकारे लगाते हुए डोली को विदाई दी और अधिकांश श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम से डोली के साथ-साथ प्रस्थान किया है। 📍 निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दिनांक 11 नवम्बर को बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली का प्रथम रात्रि प्रवास रामपुर में रहेगा। इसके पश्चात दिनांक 12 नवम्बर को डोली गुप्तकाशी पहुंचेगी तथा दिनांक 13 नवम्बर को अपने शीतकालीन गद्दीस्थल श्री ओंकारेश्वर मन्दिर, ऊखीमठ पहुंचेगी। यहां धार्मिक परम्पराओं एवं विधि-विधान के अनुसार भगवान श्री केदारनाथ जी की शीतकालीन पूजा-अर्चना प्रारम्भ होगी। 🌺 शीतकाल के आगामी छः माह तक बाबा केदार की पूजा-अर्चना एवं धार्मिक अनुष्ठान श्री ओंकारेश्वर मन्दिर, ऊखीमठ में सम्पन्न होंगे। इस अवधि में श्रद्धालुजन ऊखीमठ पहुंचकर बाबा केदार के शीतकालीन गद्दीस्थल पर दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर सकेंगे। 🌄 श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही हिमालय की गोद में स्थित इस पावन धाम में शीतकालीन विराम प्रारम्भ हो गया है। अब अगले बरस 2027 में आगामी ग्रीष्मकाल में पुनः बाबा केदार के कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ यात्रा का शुभारम्भ होगा। 🔱 जय बाबा केदार! 🚩— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) November 11, 2026
केदारनाथ धाम के कपाट बंद, लेकिन आस्था का सिलसिला जारी: केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही बाबा के दर्शन का सिलसिला समाप्त नहीं होता, बल्कि शीतकाल में बाबा की पूजा-अर्चना उनके शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर में जारी रहती है.
केदारघाटी की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी यह परंपरा सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रही है. बाबा केदार की पंचमुखी डोली की तीन दिवसीय यात्रा ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि हिमालय की कठिन परिस्थितियां भले ही शीतकाल में धाम के कपाट बंद कर दें, लेकिन बाबा के प्रति भक्तों की आस्था और श्रद्धा कभी कम नहीं होती.
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