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बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर को मंजूरी, काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर होगा विकास

बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना को हरी झंडी दे दी. पहले चरण के लिए 6.19 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.

Baba Garibnath Mandir Bihar
बाबा गरीबनाथ मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 28, 2026 at 1:25 PM IST

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मुजफ्फरपुर: उत्तर बिहार के प्रमुख आस्था केंद्र बाबा गरीबनाथ धाम के विकास को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है. पर्यटन विभाग ने पहले चरण के लिए ₹6.19 करोड़ की मंजूरी दी है, जबकि ₹2 करोड़ की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है.

बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी: सावन माह समाप्त होने के बाद कॉरिडोर निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा. सरकार का दावा है कि इस परियोजना के पूरा होने से श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और मुजफ्फरपुर धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होगा. पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि बाबा गरीबनाथ धाम का विकास वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा.

पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने दी जानकारी (ETV Bharat)

"सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को बेहतर और व्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध कराना है. इसी उद्देश्य से पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ मंदिर तक कांवरियों की सुविधा के लिए छह टेंट सिटी भी बनाई गई है. इन टेंट सिटी में ठहरने की व्यवस्था, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, गर्म पानी, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं इस परियोजना और सावन की व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी कर रहे हैं."- केदार प्रसाद गुप्ता,पर्यटन मंत्री,बिहार

पहले चरण में होंगे कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य: कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण में मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र का व्यापक सौंदर्यीकरण किया जाएगा. इसके तहत मंदिर के शिखर और अग्रभाग को नया स्वरूप दिया जाएगा. श्रद्धालुओं के प्रवेश को सुगम बनाने के लिए गांधी चौक और साहू पोखर की ओर दो भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे. इसके अलावा आधुनिक शौचालय, आकर्षक लाइटिंग, पाथवे, रेलिंग, चहारदीवारी और आरती डेक का निर्माण भी किया जाएगा.

Baba Garibnath Mandir Bihar
सावन खत्म होने के बाद निर्माण कार्य होगा शुरू (ETV Bharat)

12 महीनों के अंदर पूरा करने का लक्ष्य: परियोजना में साहू पोखर के विकास को भी विशेष महत्व दिया गया है. पोखर के आसपास सौंदर्यीकरण और सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके. इस पूरी परियोजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (BSTDC) करेगा और इसे 12 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम: बाबा गरीबनाथ धाम उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शिवधाम माना जाता है. सावन के महीने में यहां लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं. कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की आवाजाही अधिक सुगम होगी और उन्हें आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी. साथ ही स्थानीय व्यापार, होटल, परिवहन और अन्य व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. सरकार का मानना है कि यह परियोजना मुजफ्फरपुर को धार्मिक पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर और मजबूत पहचान दिलाएगी.

प्रधान पुजारी ने जताई खुशी: कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी मिलने पर बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने खुशी व्यक्त की. उन्होंने कहा, "मंदिर परिवार और श्रद्धालु लंबे समय से इस परियोजना की प्रतीक्षा कर रहे थे. सरकार के इस निर्णय से मंदिर की भव्यता और सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी." स्थानीय लोगों ने भी इसे मुजफ्फरपुर के विकास और धार्मिक पर्यटन के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है.

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बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी (ETV Bharat)

200 साल पुराना इतिहास: उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ धाम का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना माना जाता है. झारखंड के गठन के बाद देवघर राज्य से अलग हो गया, जिसके बाद बाबा गरीबनाथ धाम को बिहार के प्रमुख बाबाधाम के रूप में विशेष पहचान मिली. आज उत्तर बिहार ही नहीं, नेपाल और सीमावर्ती उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं.

पौराणिक मान्यता: प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक बताते हैं कि जिस स्थान पर आज मंदिर स्थित है, वह कभी चचान परिवार की जमीन थी. उस समय यहां घना जंगल था. जंगल की सफाई के दौरान मजदूर पीपल के पेड़ों की कटाई कर रहे थे. छह पेड़ काटे जा चुके थे, लेकिन जब सातवें पेड़ पर कुल्हाड़ी चली तो वहां से खून की धार निकलने लगी.

"इसके बाद जब उस स्थान की खुदाई और सफाई की गई तो वहां स्वयंभू शिवलिंग दिखाई दिया, जिससे रक्त बहने की बात कही जाती है. इसे दिव्य संकेत मानते हुए वहां पूजा-अर्चना शुरू हुई और बाद में एक छोटे मंदिर का निर्माण कराया गया. इसके बाद महावीर पाठक को पहला पुजारी नियुक्त किया गया और नियमित पूजा-पाठ की परंपरा शुरू हुई."- पंडित विनय पाठक,प्रधान पुजारी

पहलेजा से शुरू हुई कांवर यात्रा की परंपरा: मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार कई दशक पहले हरिहर तमोली नामक व्यक्ति अपने पांच साथियों के साथ पहली बार पहलेजा घाट से गंगाजल लेकर बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे थे. इसी घटना के बाद पहलेजा से बाबा गरीबनाथ धाम तक कांवर यात्रा की परंपरा शुरू हुई. समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती गई और आज सावन के दौरान करीब दस लाख तक कांवरिये यहां जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं.

श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी मांग हो रही पूरी: बाबा गरीबनाथ धाम में केवल पूजा-अर्चना ही नहीं, बल्कि मुंडन, जनेऊ, विवाह जैसे कई धार्मिक संस्कार भी संपन्न कराए जाते हैं. स्थानीय लोगों की मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बाबा गरीबनाथ के आशीर्वाद से करने पर सफलता और मंगल की प्राप्ति होती है. ऐसे में अब कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी मिलने से श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की उम्मीद जगी है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में बाबा गरीबनाथ धाम उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में अपनी पहचान और मजबूत करेगा.

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