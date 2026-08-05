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श्रावणी मेला 2026: नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने की पहल, 3D एनिमेशन से दिखाई जा रही बाबा धाम से जुड़ी कहानियां

श्रावणी मेले में 3D एनिमेशन श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. लोगों को बाबा धाम की कहानियां दिखाई जा रही हैं.

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3D एनिमेशन शो का लुत्फ उठाते लोग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
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देवघर: आधुनिक दौर की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से धीरे-धीरे दूर होते जा रहे हैं. खासकर युवा पीढ़ी में धार्मिक कथाओं और उनसे जुड़े इतिहास को जानने की रुचि पहले की तुलना में कम होती दिख रही है. ऐसे में श्रावणी मेला के दौरान देवघर जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं और युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है.

श्रावणी मेला क्षेत्र में 3D एनिमेशन के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ धाम की पौराणिक कथाओं, देवघर के धार्मिक इतिहास और भगवान शिव से जुड़ी गाथाओं का जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है. अत्याधुनिक तकनीक से तैयार इस प्रस्तुति को देखकर श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव होता है, मानो वे इन घटनाओं को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख रहे हो. 3D एनिमेशन का यह शो युवाओं के साथ-साथ हर आयु वर्ग के लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

श्रावणी मेले में 3D एनिमेशन (ETV BHARAT)

श्रद्धालुओं का कहना है कि इस तकनीक के माध्यम से धार्मिक कथाएं कम समय में आसानी से समझ में आती हैं और लंबे समय तक याद भी रहती हैं. उनका मानना है कि किताबों या टेलीविजन की तुलना में 3D प्रस्तुति अधिक प्रभावी है, जिससे नई पीढ़ी अपनी संस्कृति, आस्था और परंपराओं को बेहतर ढंग से समझ पा रही है.

Baba Dham stories shown through 3D animation at Deoghar Shravani Mela
3D एनिमेशन के जरिए कहानी सुनते लोग (ETV BHARAT)

उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि इस वर्ष 3D एनिमेशन सेवा का विस्तार किया गया है. इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक के जरिए नई पीढ़ी को बाबा बैद्यनाथ धाम की धार्मिक विरासत और भगवान शिव से जुड़ी पौराणिक कथाओं से जोड़ना है, ताकि युवा अपनी संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों को बेहतर तरीके से जान और समझ सकें. बता दें कि इस मशीन का नाम वर्चुअल रियलिटी डिवाइस (VRD) है. जिसे आंखों में लगाकर लोग 3D फॉर्मेट में पूरी कहानी देखते हैं और सुनते हैं.

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