ETV Bharat / state

बहराइच में गरजा योगी का बुलडोजर; 12 अवैध मजारें ध्वस्त

बहराइच: शहर में एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर सीएम योगी का बुलडोजर गरजा है. मेडिकल कॉलेज परिसर में बनाई गई अवैध मजारों को लेकर प्रशासन को शिकायत की गई थी. जिस पर सोमवार को बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने बुलडोजर की कार्रवाई की. इस दौरान 12 अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया गया. वहीं, लगातार हो रही कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है.

मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद ने बताया कि कोतवाली देहात इलाके में स्थित महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में बनी दो मजारों के साथ बड़ी संख्या में अवैध मजारों का निर्माण कर लिया गया था. जिस पर लगातार जिला प्रशासन की ओर से नोटिस देकर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया.