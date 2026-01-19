ETV Bharat / state

बहराइच में गरजा योगी का बुलडोजर; 12 अवैध मजारें ध्वस्त

17 जनवरी को नोटिस देकर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन मजार नहीं हटाई गई.

12 अवैध मजारों ध्वस्त
12 अवैध मजारों ध्वस्त (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 3:26 PM IST

बहराइच: शहर में एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर सीएम योगी का बुलडोजर गरजा है. मेडिकल कॉलेज परिसर में बनाई गई अवैध मजारों को लेकर प्रशासन को शिकायत की गई थी. जिस पर सोमवार को बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने बुलडोजर की कार्रवाई की. इस दौरान 12 अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया गया. वहीं, लगातार हो रही कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है.

मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद ने बताया कि कोतवाली देहात इलाके में स्थित महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में बनी दो मजारों के साथ बड़ी संख्या में अवैध मजारों का निर्माण कर लिया गया था. जिस पर लगातार जिला प्रशासन की ओर से नोटिस देकर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया.

12 अवैध मजारों ध्वस्त (Video Credit; ETV Bharat)

17 जनवरी को जारी किया गया था नोटिस: इसके बाद फिर से 17 जनवरी को नोटिस देकर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन मजार नहीं हटाई गई. इस पर जिला प्रशासन ने सोमवार को अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की. इसमें 12 मजारों को ध्वस्त किया गया है. मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा से अतिक्रमण किया जाता है तो आगे की वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी.

