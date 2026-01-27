ETV Bharat / state

बटुकेश्वर महादेव छत्तीसगढ़ स्वरूप में हुआ बाबा भूतनाथ का दिव्य श्रृंगार

"शिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत परंपरागत रूप से बाबा के मक्खन श्रृंगार से की जाती है. हर साल बाबा को विभिन्न स्वरूपों में सजाया जाता है और इस बार दसवें स्वरूप में बटुकेश्वर महादेव छत्तीसगढ़ के रूप में बाबा भूतनाथ का श्रृंगार किया गया है. यह स्वरूप न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, बल्कि सांस्कृतिक विविधता का भी सुंदर प्रतीक है." - देवानंद सरस्वती, महंत, बाबा भूतनाथ मंदिर

मंडी: हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में इन दिनों शिव भक्ति और आस्था का अनुपम दृश्य देखने को मिल रहा है. शिवरात्रि से एक माह पहले ही बाबा भूतनाथ का हर दिन अलग-अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है, जो कि शिवरात्रि तक जारी रहता है. इसी कड़ी में शिव के दसवें स्वरूप के रूप में बाबा भूतनाथ को बटुकेश्वर महादेव छत्तीसगढ़ स्वरूप में सुसज्जित किया गया. इस अलौकिक श्रृंगार को देखने के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लग गया और पूरा वातावरण “हर-हर महादेव” के जयकारों से गूंज उठा.

बटुकेश्वर महादेव छत्तीसगढ़ मंदिर की खासियत

महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कचहरी रोड पर स्थित यह प्राचीन धाम अपनी भव्यता, आस्था और अनोखी संरचना के कारण देशभर में प्रसिद्ध होता जा रहा है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां न तो छत है और न ही परंपरागत दीवारें. करीब 300 वर्ष पुराने विशाल बरगद के पेड़ की जड़ें ही इस मंदिर को प्राकृतिक दीवारों और छाया का रूप देती हैं. यही कारण है कि यह मंदिर आस्था के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का भी जीवंत उदाहरण माना जाता है. उन्होंने कहा कि मान्यता है कि बाबा बटुकेश्वर इसी बरगद के वृक्ष के बीच से स्वयं प्रकट हुए थे. तभी से यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है. यहां आने वाले भक्त प्रकृति की गोद में बैठकर महादेव की आराधना करते हैं, जिससे उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होती है.

शिवरात्रि महोत्सव में इन कार्यक्रमों का होगा आयोजन

महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि शिवरात्रि महोत्सव के तहत आने वाले दिनों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, विशेष पूजा-अर्चना, रुद्राभिषेक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं. इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, श्रद्धालु और साधु-संत मौजूद रहे. सभी ने बाबा भूतनाथ के दिव्य श्रृंगार के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया और क्षेत्र में सुख-समृद्धि की कामना की. शिवरात्रि महोत्सव की इस भव्य शुरुआत ने पूरे मंडी क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना दिया है.