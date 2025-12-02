ETV Bharat / state

बैद्यनाथ धाम मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, बॉडी वार्न कैमरे से सुरक्षाकर्मी लैस

देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिसकर्मियों को बॉडी वार्न कैमरा दिया गया है.

बॉडी वार्न कैमरे से लैस सुरक्षाकर्मी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 2, 2025 at 6:03 PM IST

3 Min Read
देवघर: बैद्यनाथ धाम मंदिर को सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन और देवघर पुलिस के द्वारा कई प्रयास किए जाते रहे हैं. एक बार फिर देवघर के बाबा मंदिर को सुरक्षित रखने और बाबा धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की रक्षा को लेकर देवघर पुलिस द्वारा एक और कदम बढ़ाया गया है. दरअसल बाबा मंदिर के निकासी द्वार पर तैनात सुरक्षा बलों को लाइव कैमरा से लैस किया गया है. जिसे सुरक्षाकर्मी अपने कपड़ों में पहन कर खड़े रहते हैं. जिससे मंदिर से निकलने वाले एक-एक श्रद्धालुओं की रिकॉर्डिंग होती रहती है.

मालूम हो कि निकासी द्वार एक ऐसा रास्ता है, जहां से बैद्यनाथ धाम का शिवलिंग सबसे नजदीक है. ऐसे में कई बार श्रद्धालु अपना समय बचाने के लिए लाइन को तोड़ते हुए निकासी द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं. जिसका नतीजा यह होता है कि सुरक्षाकर्मी और श्रद्धालुओं के बीच तीखी नोक झोंक होती है. इसका आरोप सीधा पुलिस वाले पर लगता है.

संवाददाता हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

कैमरा लगने से सुरक्षाकर्मी आरोपों से बचेंगे

कई बार इस तरह के वीडियो जिला प्रशासन के लिए सर दर्द बन जाता है और जानकारी के अभाव में कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी हो जाती है. इसी को देखते हुए अब देवघर पुलिस के द्वारा बॉडी वार्न कैमरा का उपयोग किया जा रहा है. जो निकासी द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मी के शरीर में पहने हुए कपड़े से लटके रहेंगे.

कैमरा लगने से जबरन घुसने से लोग डरते हैं: सुरक्षाकर्मी

मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मी लालू कुमार ने बताया कि यह कैमरा लगने से काफी राहत हो गई है. साथ ही बॉडी वार्न कैमरा की वजह से कोई भी निकासी द्वार से जबरन अंदर जाने की कोशिश नहीं करते हैं. सुरक्षाकर्मी के शरीर पर कैमरा देखकर श्रद्धालुओं में भी डर बना रहता है कि कहीं उनकी बदमाशियां रिकॉर्ड ना हो जाए.

वीडियो के साथ ऑडियो भी होता है रिकॉर्ड

वहीं निकासी द्वार पर की गई नई व्यवस्था को लेकर देवघर के सीसीआर डीएसपी लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि यह बॉडी वार्न कैमरा सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि मौके पर होने वाले घटना की सारी आवाज को भी रिकॉर्ड करता है. उन्होंने बताया कि कई बार कैमरा नहीं रहने के कारण से सुरक्षाकर्मियों के पास जवाब नहीं होता था. लेकिन जब से यह बॉडी वार्न कैमरा सुरक्षा कर्मियों के शरीर पर लटका है, तब से सुरक्षाकर्मी खुद को मजबूत महसूस कर रहे हैं. इसके साथ ही विवाद की शिकायत भी कम आ रही है.

