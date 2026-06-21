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बाबा बागेश्वर पहुंचे अशोक वाटिका, श्रीलंका में हनुमान जी के पदचिह्नों के किए दर्शन

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को भेंट की पुस्तक ( ETV Bharat )

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे हैं. जिसमें पहले दिन वे अशोक वाटिका पहुंचे और यहां हनुमान जी के पावन पदचिह्नों के दर्शन किए. इसके पश्चात उन्होंने कोलंबो स्थित प्राचीन मयूरापति भद्रकाली मंदिर में माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया.

छतरपुर: देश के जाने-माने कथावाचक बागेश्वर बाबा इन दिनों श्रीलंका की यात्रा पर हैं. श्रीलंका में बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, "भारत में सनातन के उत्थान के लिए ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं." इसके साथ ही बाबा बागेश्वर ने श्रीलंका के युवकों को ड्रग्स एडिक्शन से बचने के संदेश दिए.

पंडित धीरेद्र शास्त्री 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे श्रीलंका (ETV Bharat)

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को भेंट की पुस्तक

यात्रा के दौरान बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से सौहार्दपूर्ण भेंट की. दोनों के मध्य सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों, सामाजिक उत्थान तथा भारत-श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को लेकर चर्चा हुई. मुलाकात के दौरान बागेश्वर सरकार ने महिंदा राजपक्षे को बागेश्वर बालाजी की पावन पट्टिका पहनाई और 'साधु जी सीता' पुस्तक भेंट की.

श्रीलंका से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे इसकी कामना की

भेंटवार्ता के दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, "भारत और श्रीलंका के मध्य सनातन संस्कृति का संबंध अत्यंत प्राचीन और आत्मीय है. भारत के श्रद्धालु माता जानकी की स्मृतियों से जुड़े श्रीलंका के पावन स्थलों के दर्शन करने आते हैं. भविष्य में श्रीलंका के अधिक से अधिक श्रद्धालु भगवान श्रीरामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचें, यही हमारी कामना है."

बाबा बागेश्वर पहुंचे अशोक वाटिका (ETV Bharat)

पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से चर्चा के दौरान बागेश्वर सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, " प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भगवान श्रीरामलला अपनी अस्थायी झोपड़ी से निकलकर भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं और उनके मार्गदर्शन में भारत निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है."