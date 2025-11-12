ETV Bharat / state

पलवल में बाबा बागेश्वर ने सनातनियों को दिया खास संदेश, यात्रा का विरोध करने वालों पर कसा तंज, बोले- "संविधान की रक्षा भी पदयात्रा से ही होगी"

सनातनियों को दिया खास संदेश: इस दौरान बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रियों को संबोधित करते हुए सनातनियों को एकजुट होने का आह्वान किया और यात्रा का विरोध करने वालों पर कड़ा तंज भी कसा. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर आज नहीं जागे, तो कल तुम्हारे बच्चों को बम की आवाज सुनने को मिलेगी.अगर अब जाग गए, तो भविष्य में हिंसा से बचा जा सकता है."

पलवल: बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा आयोजित सनातन हिन्दू एकता पदयात्रा मंगलवार को पलवल पहुंची. पलवल सीनियर सेकंडरी स्कूल से यात्रा शुरू होकर दोपहर में होडल विधानसभा क्षेत्र में पहुंची. रात्रि का ठहराव गांव मित्रोल में हुआ, जहां बाबा के प्रवचन और भजन-कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए गए.

यात्रा का विरोध करने वालों पर कसा तंज: बाबा ने यात्रा का विरोध करने वालों पर भी तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि, "जो लोग टीवी डिबेट में इस पदयात्रा का विरोध कर रहे थे, वे अब दिल्ली ब्लास्ट जैसे हादसों के बाद भी देशद्रोहियों के खिलाफ बोलने में असफल दिख रहे हैं. " उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के विरोधी बांग्लादेशी मानसिकता वाले हैं.

16 नवंबर को तीसरे पदयात्रा की होगी घोषणा (ETV Bharat)

"संविधान की रक्षा भी पदयात्रा से ही होगी": धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा, "हमने सिर पर कफन बांध लिया है. तुम्हे जो अच्छा लगे करो, लेकिन हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक भारत के 150 करोड़ सनातनी एकजुट नहीं हो जाते. कुछ विरोधी पदयात्रा को संविधान के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन संविधान में सामाजिक समरसता का भाव ही लिखा है." बाबा ने डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान की सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि, "इस पदयात्रा के माध्यम से ही संविधान की रक्षा की जा सकती है."

16 नवंबर को तीसरे पदयात्रा की होगी घोषणा: बाबा ने भविष्य की योजनाओं का भी संकेत दिया. उन्होंने कहा कि, "16 नवंबर को वृंदावन में बृजवासियों के साथ तीसरी पदयात्रा की घोषणा की जाएगी. इसके बाद कोई भी बहस या विरोध बेअसर साबित होगा और हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को एक साथ स्थापित किया जाएगा." धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने संदेश में कहा कि, "यह यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातनियों को जागरूक करने, एकजुट करने और समाज में चेतना पैदा करने का माध्यम है."

बता दें कि बाबा के प्रवचन और मार्गदर्शन से पदयात्रियों में नई ऊर्जा और उत्साह दिखा.

