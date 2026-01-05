ETV Bharat / state

बाबा बागेश्वर का ऑनलाइन हनुमान हवन, देश विदेश से 3 लाख लोगों ने डाली आहुति

पंडाल में शामिल हुए 40 हजार भक्त, तो ऑनलाइन जुड़े 3 लाख (Etv Bharat)

बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम पर उन भक्तों के लिए ऑनलाइन हवन, पूजन व हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जो धाम पर नहीं पहुंच सकते. ऐसे भक्तों के लिए बाबा ने खुद एक ऑनलाइन आयोजन किया. पंडित धीरेंद्र शास्त्री द्वारा आयोजित यह दूसरा हनुमान चालीसा हवन था, जिसमें देश-विदेश से बड़ी संख्या में भक्त जुड़े. यूट्यूब, फेसबुक और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म से 2 लाख 70 हजार से अधिक भक्तों ने बाबा के इस ऑनलाइन हवन में भाग लिया. वहीं, धाम के पंडाल में लगभग 40 हजार से ज्यादा भक्तों ने एक साथ हवन-पूजन किया.

छतरपुर : देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम पर ऑनलाइन हवन व हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, जिसमें देश-विदेश के 3 लाख भक्त शामिल हुए. लाखों भक्तों ने ऑनलाइन बाबा बागेश्वर धाम से जुड़कर 40 चौपाइयों पर आहुति डाली. इस दौरान दिव्य दरबार लगाने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने भक्तों को कष्टों से निपटने के दिव्य मंत्र ऑनलाइन ही बताए.

कुल मिलाकर 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने इस दिव्य अनुष्ठान में आहुति देकर अपना कार्य सिद्ध किया. घर में सुख, शांति, समृद्धि सहित कर्ज मुक्ति और उन्नति की कामना के लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भक्तो से हवन कुंड में आहुतियां डलवाईं.

प्रथम हवन घरों में सकारात्मकता लाने के लिए किया गया था और इस द्वितीय हवन में सभी वर्ग के लोग अपने घरों और प्रतिष्ठानों से शामिल हुए, जिसमें बच्चे से लेकर वृद्ध सहित महिला-पुरुष शामिल थे. अगला तृतीय हनुमान चालीसा हवन 12 फरवरी को बागेश्वर धाम पर ही आयोजित होगा, जो संन्यासी बाबा की साधना के साधकों के लिए आयोजित किया जाएगा.

इस दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, '' घरों में होने वाले इस हवन अनुष्ठान में जो दक्षिणा आप चढ़ाते हैं, उसे किसी मंदिर, देवालय,पंडित-पुजारियों,गरीब कन्या के विवाह अथवा किसी असहाय व्यक्ति को दान करें. आज के हवन में प्रयुक्त सुपारी को घर की तिजोरी में और नारियल को घर के प्रवेश द्वार पर बांधने से धन-सुरक्षा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती.''

बाबा बागेश्वर ने कार्य सिद्ध, कर्ज मुक्ति और कष्टों से निवारण के लिए कराया हवन (Etv Bharat)

क्या बोले बाबा बागेश्वर?

बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, '' यह अभूतपूर्व उपाय है, संकट निवारण हनुमान हवन,जो ऑनलाइन प्रयोग किया गया,एक दूसरा हवन है. यह हवन कर्ज मुक्ति का एक अचूक उपाय है. आगामी तीसरा हवन 12 फरवरी को ऑनलाइन धाम से आयोजित होगा. घर पर बाधा, नकरात्मक ऊर्जा, निगेटिव होना, कर्ज से घिरे रहना ये पांच हवन से आप मुक्ति पा सकते हैं. ऐसा पंचमुखी हनुमत सिद्ध कवच ऑनलाइन हवन है.''