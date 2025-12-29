ETV Bharat / state

बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा का समापन, आस्था और भक्ति का दिखा संगम

स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में जारी बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा का समापन हो गया है.

Baba Bageshwar Hanumant Katha
बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 29, 2025 at 10:45 PM IST

दुर्ग: 25 दिसंबर से पांच दिनों की बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा का दुर्ग भिलाई में समापन हो गया. सोमवार 29 दिसंबर को गुरु घासीदास बाबा की आरती के साथ इस समारोह का समापन हुआ. कथा के अंतिम दिन दुर्ग भिलाई में आस्था और भक्ति का सैलाब देखने को मिला. कथा स्थल का पूरा परिसर जय श्रीराम और जय बजरंगबली के जयघोष से गूंजता रहा.

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दुर्ग की तारीफ की

कथा के अंतिम दिन पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दुर्ग ज़िले को अद्भुत नगरी बताते हुए कहा कि बीते पांच दिनों में लाखों श्रद्धालुओं का यहां समागम हुआ, यह बजरंगबली की कृपा का ही परिणाम है. उन्होंने लोगों से धर्म, परमार्थ और राष्ट्र सेवा के लिए कार्य करने का आह्वान किया. इसके साथ ही उन्होंने लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दिया. हनुमान चालीसा की चौपाई प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि जो भक्त हनुमान जी की पूजा करता है, उसे प्रभु श्रीराम और माता सीता का भी आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होता है, क्योंकि तीनों उनके हृदय में विराजमान हैं.

दुर्ग में हनुमंत कथा का समापन (ETV BHARAT)

हनुमंत कथा के समापन समारोह में पहुंचे राजनेता

हनुमंत कथा के समापन समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, कैबिनेट मंत्री टंकर राम वर्मा, कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहेब, और विधायक अमर अग्रवाल सहित कई नेता मौजूद रहे.

यह कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज को सकारात्मक दिशा देने का माध्यम बनी है. कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और भाजपा धर्मांतरण रोकने के लिए प्रतिबद्ध है- खुशवंत साहेब, कैबिनेट मंत्री

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा

इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का छत्तीसगढ़ से विशेष जुड़ाव है और वे आगे भी आते रहेंगे. प्रभु श्रीराम और हनुमान जी पूरे देश की आस्था हैं, कुछ लोगों के कटु वचनों की परवाह नहीं करनी चाहिए.

दोबारा आएंगे बाबा बागेश्वर

आयोजक राकेश पांडे ने बताया कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ दोबारा आने का वादा किया है. छत्तीसगढ़ वासियों को उनका दोबारा सानिध्य मिलेगा.

