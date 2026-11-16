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दुबई में शेखों को रामकथा सुनाकर लौटे बाबा बागेश्वर, अब यूपी के कुंडा में करेंगे हनुमंत कथा

दुबई में शेखों को रामकथा सुनाकर लौटे बाबा बागेश्वर ( Source- Bageshwardham official )

छतरपुर : बाबा बागेश्वर दुबई में भक्तों से लेकर शेखों तक को राम कथा सुनाकर स्वदेश लौट आए हैं. बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पिछले दिनों UAE के दौरे पर थे जहां उन्होंने अपनी कथा के जरिए विश्व शांति और मानव कल्याण का संदेश दिया. खास बात ये रही कि दुबई के हुमैद बिन राशिद अली कम्युनिटी हॉल में आयोजित बाबा बागेश्वर की रामकथा में दुबई के कई स्थानीय जनप्रतिनिधि व शेख भी शामिल हुए.

दुबई में जनप्रतिनिधियों के साथ पं.धीरेंद्र शास्त्री (Source- Bageshwardham official) दुबई में बागेश्वर बाबा की कथा का सामपन UAE के अजमान में बाबा बागेश्वर का भव्य सनातन मिलन व आशीर्वचन कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस धार्मिक आयोजन में पं.धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन संस्कृति, वैदिक परंपराओं और विश्व शांति का संदेश दिया और और मानव कल्याण की कामना के साथ भव्य हवन किया. 15 नवंबर को इस भव्य हनुमंत कथा व दिव्य दरबार के समापन के बाद बाबा बागेश्वर स्वदेश लौट आए हैं.