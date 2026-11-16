दुबई में शेखों को रामकथा सुनाकर लौटे बाबा बागेश्वर, अब यूपी के कुंडा में करेंगे हनुमंत कथा
दुबई में शेखों को रामकथा सुनाकर लौटे बाबा बागेश्वर, अब यूपी के कुंडा में करेंगे हनुमंत कथा Intro:बाबा बोले" प्रशंशा सुलाती है, निंदा जगाती है
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 8:00 AM IST
छतरपुर : बाबा बागेश्वर दुबई में भक्तों से लेकर शेखों तक को राम कथा सुनाकर स्वदेश लौट आए हैं. बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पिछले दिनों UAE के दौरे पर थे जहां उन्होंने अपनी कथा के जरिए विश्व शांति और मानव कल्याण का संदेश दिया. खास बात ये रही कि दुबई के हुमैद बिन राशिद अली कम्युनिटी हॉल में आयोजित बाबा बागेश्वर की रामकथा में दुबई के कई स्थानीय जनप्रतिनिधि व शेख भी शामिल हुए.
दुबई में बागेश्वर बाबा की कथा का सामपन
UAE के अजमान में बाबा बागेश्वर का भव्य सनातन मिलन व आशीर्वचन कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस धार्मिक आयोजन में पं.धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन संस्कृति, वैदिक परंपराओं और विश्व शांति का संदेश दिया और और मानव कल्याण की कामना के साथ भव्य हवन किया. 15 नवंबर को इस भव्य हनुमंत कथा व दिव्य दरबार के समापन के बाद बाबा बागेश्वर स्वदेश लौट आए हैं.
दुबई में क्या बोले बागेश्वर बाबा?
दुबई में प्रवचन के दौरान बाबा बागेश्वर ने कहा, '' प्रशंसा हमें सुलाती है और निंदा जागती है. जैसे कभी शरीर पर जब घाव बनता है तो वाइट सेल्स जमा हो जाते हैं. जब खून बहता तो तो वाइट सेल्स रक्षा करते हैं, खून बन्द करने में. उसी तरह जैसे घर पर कोई आक्रमण करे तो पहरेदार उन्ही वाइट सेल्स जैसा काम करते है लेकिन वह तब तक नहीं जगते जब तक दिल पर चोट नहीं लगती.''
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बाबा बागेश्वर के साथ सेल्फी लेते नजर आए शेख
इस धार्मिक आयोजन के दौरान बाबा बागेश्वर का स्थानीय शेख परिवारों और प्रमुख हस्तियों ने भव्य स्वागत किया. दुबई के डॉ. बीयू अब्दुल्ला सहित कई जनप्रतिनिधि ने यहां बाबा बागेश्वर से मुलाकात की. बाबा बागेश्वर ने यूएई सरकार की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए भारत और यूएई के बीच मजबूत संबंधों, सांस्कृतिक एकता और आपसी सद्भाव पर अपने विचार भी रखे. बाबा की एक झलक पाने के लिए दुबई के भक्तों में खासा उत्साह और श्रद्धा भी देखी गई. इस दौरान कई शेख बाबा बागेश्वर के साथ सेल्फी लेते नजर आए.
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दुबई से लौटे बाबा बागेश्वर, अब यूपी के कुंड़ा में हनुमंत कथा
धीरेद्र शास्त्री के दुबई दौरे के बाद उनका अगला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा क्षेत्र में है. वे यहां 17 से 19 नवंबर तक हनुमंत कथा करेंगे, जिसे लेकर पूरे देश में चर्चा है. यूपी के बाद बाबा बागेश्वर की कथा पंजाब के पठानकोट, मुंबई, गोंडा, झांसी और वृंदावन में होगी.