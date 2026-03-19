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वृंदावन पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री; कहा- देशवासियों को नव संवत्सर की शुभकामनाएं

वृंदावन पहुंचे बाबा बागेश्वर पं. धीरेंद्र शास्त्री बांके बिहारी मंदिर शोभायात्रा में होंगे शामिल

वृंदावन पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री.
वृंदावन पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री. (Photo Credit: Baba Bageshwar X Handle)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 9:34 AM IST

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मथुरा: नव संवत्सर के अवसर पर शहर में अनेक जगह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं. वहीं वृंदावन मदन मोहन मंदिर परिसर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री पहुंचे. वह बांके बिहारी मंदिर की शोभायात्रा में शामिल होंगे. पं. धीरेंद्र शास्त्री ने सभी को नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी हैं.

बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने बताया नव संवत्सर की शोभायात्रा में वृंदावन आने का अवसर प्राप्त हुआ है. सभी बृजवासी और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. बृजवासी सब मिलकर यहां डोला शोभायात्रा निकाललते है.

धीरेंद्र शास्त्री पहुंचे वृंदावन. (Video Credit: ETV Bharat)

इसका नेतृत्व श्रीठाकुर बांके बिहारी जी गोसाई समाज के लोग करते हैं. श्रीधाम वृंदावन बांके बिहारी जी के साथ श्री राधा रानी जी विराजमान हैं. यहां के कण-कण में भगवान का वास है. शोभायात्रा के डोला को दंडवत प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हुआ. धार्मिक स्थान पर आया हूं. राजनीतिक जवाब नहीं दूंगा.

बुधवार को पहुंचे वृंदावन: पं. धीरेंद्र शास्त्री बुधवार को धार्मिक नगरी वृंदावन पहुंचे. नव संवत्सर के अवसर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री वृंदावन पहुंचे और मदन मोहन मंदिर में ठाकुरजी के दर्शन किए.

वृंदावन में आयोजित नव संवत्सर पर श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर से डोला के रूप में भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है. वृंदावन धाम और ठाकुर बांके बिहारी जी को दंडवत प्रणाम करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने नव संवत्सर की शुभकामनाएं दीं.

बिहारी जी की शोभायात्रा: नव संवत्सर के अवसर पर शाम को श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर से शोभायात्रा बैंड बाजे के साथ कस्बे में निकाली जाएगी. हजारों की संख्या में श्रद्धालु और गोस्वामी समाज के लोग शोभायात्रा में शामिल होंगे. नव संवत्सर के मौके पर प्रतिवर्ष यह शोभायात्रा निकाली जाती है.

यह भी पढ़ें: नवरात्र में कलश स्थापना का महत्व; क्या है पूजन विधि, शुभ समय और आराधना का विधान

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