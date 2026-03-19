वृंदावन पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री; कहा- देशवासियों को नव संवत्सर की शुभकामनाएं
वृंदावन पहुंचे बाबा बागेश्वर पं. धीरेंद्र शास्त्री बांके बिहारी मंदिर शोभायात्रा में होंगे शामिल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 9:34 AM IST
मथुरा: नव संवत्सर के अवसर पर शहर में अनेक जगह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं. वहीं वृंदावन मदन मोहन मंदिर परिसर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री पहुंचे. वह बांके बिहारी मंदिर की शोभायात्रा में शामिल होंगे. पं. धीरेंद्र शास्त्री ने सभी को नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी हैं.
बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने बताया नव संवत्सर की शोभायात्रा में वृंदावन आने का अवसर प्राप्त हुआ है. सभी बृजवासी और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. बृजवासी सब मिलकर यहां डोला शोभायात्रा निकाललते है.
इसका नेतृत्व श्रीठाकुर बांके बिहारी जी गोसाई समाज के लोग करते हैं. श्रीधाम वृंदावन बांके बिहारी जी के साथ श्री राधा रानी जी विराजमान हैं. यहां के कण-कण में भगवान का वास है. शोभायात्रा के डोला को दंडवत प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हुआ. धार्मिक स्थान पर आया हूं. राजनीतिक जवाब नहीं दूंगा.
श्री राधा माधव मिलन समारोह के अंतर्गत बरसाना में 18 मार्च से 22 मार्च तक आयोजित होने वाले इस भव्य आयोजन का शुभारंभ प्रथम दिवस विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के साथ हुआ। मंदिर भूमि पूजन से पूर्व भगवान जगन्नाथ मंदिर के ध्वज का विधिवत पूजन किया गया, जिसमें पूज्य सरकर ने सहभागिता की। इस… pic.twitter.com/mXlI794T4q— Bageshwar Dham Sarkar (Official) (@bageshwardham) March 18, 2026
बुधवार को पहुंचे वृंदावन: पं. धीरेंद्र शास्त्री बुधवार को धार्मिक नगरी वृंदावन पहुंचे. नव संवत्सर के अवसर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री वृंदावन पहुंचे और मदन मोहन मंदिर में ठाकुरजी के दर्शन किए.
वृंदावन में आयोजित नव संवत्सर पर श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर से डोला के रूप में भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है. वृंदावन धाम और ठाकुर बांके बिहारी जी को दंडवत प्रणाम करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने नव संवत्सर की शुभकामनाएं दीं.
प्रेम सरोवर बरसाना में राधा कृष्ण युगल के भव्य मंदिर में आयोजित ध्वज पूजन समारोह में - पूज्य सरकार#bageshwardhamsarkar#banana#bageshwardhambhakti#bageshwardhamvideo#bageshwardham#acharyadhirendrakrishnashastri#divyadarbar#shribageshwardhamsarkarlive… pic.twitter.com/0qUTkg1b5Q— Bageshwar Dham Sarkar (Official) (@bageshwardham) March 18, 2026
बिहारी जी की शोभायात्रा: नव संवत्सर के अवसर पर शाम को श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर से शोभायात्रा बैंड बाजे के साथ कस्बे में निकाली जाएगी. हजारों की संख्या में श्रद्धालु और गोस्वामी समाज के लोग शोभायात्रा में शामिल होंगे. नव संवत्सर के मौके पर प्रतिवर्ष यह शोभायात्रा निकाली जाती है.
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