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वृंदावन पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री; कहा- देशवासियों को नव संवत्सर की शुभकामनाएं

वृंदावन पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री. ( Photo Credit: Baba Bageshwar X Handle )

मथुरा: नव संवत्सर के अवसर पर शहर में अनेक जगह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं. वहीं वृंदावन मदन मोहन मंदिर परिसर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री पहुंचे. वह बांके बिहारी मंदिर की शोभायात्रा में शामिल होंगे. पं. धीरेंद्र शास्त्री ने सभी को नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी हैं. बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने बताया नव संवत्सर की शोभायात्रा में वृंदावन आने का अवसर प्राप्त हुआ है. सभी बृजवासी और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. बृजवासी सब मिलकर यहां डोला शोभायात्रा निकाललते है. धीरेंद्र शास्त्री पहुंचे वृंदावन. (Video Credit: ETV Bharat) इसका नेतृत्व श्रीठाकुर बांके बिहारी जी गोसाई समाज के लोग करते हैं. श्रीधाम वृंदावन बांके बिहारी जी के साथ श्री राधा रानी जी विराजमान हैं. यहां के कण-कण में भगवान का वास है. शोभायात्रा के डोला को दंडवत प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हुआ. धार्मिक स्थान पर आया हूं. राजनीतिक जवाब नहीं दूंगा.