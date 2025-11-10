ETV Bharat / state

बाबा बागेश्वर धाम की "सनातन एकता पदयात्रा" का पलवल में भव्य स्वागत, उमड़ी हजारों की भीड़

बाबा बागेश्वर धाम की "सनातन एकता पदयात्रा" पलवल पहुंची. पलवल में पदयात्रियों का भव्य स्वागत किया गया.

Baba Bageshwar Dham Sanatan Ekta Padayatra Palwal
सनातन एकता पदयात्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 10, 2025 at 5:28 PM IST

2 Min Read
पलवल: दिल्ली से बृज नगरी मथुरा-वृंदावन तक निकल रही बाबा बागेश्वर धाम की ‘सनातन एकता पदयात्रा’ पलवल पहुंची. पलवल में पहुंचने पर पदयात्रियों का भव्य स्वागत किया गया. स्थानीय लोग और भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पदयात्रियों का स्वागत किया.

बाबा बागेश्वर कर करे नेतृत्व: इस पदयात्रा का नेतृत्व धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर धाम) कर रहे हैं. यह यात्रा सनातन संस्कृति, एकता और सद्भावना का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है. पलवल में पदयात्रा का ठहराव राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम) और मितरोल (औरंगाबाद) में होगा, जबकि होडल में अनाज मंडी में रात्रि विश्राम किया जाएगा.

बाबा बागेश्वर धाम की "सनातन एकता पदयात्रा" (ETV Bharat)

पदयात्रा में सैंकड़ों लोगों ने लिया भाग: इस दौरान बाबा बागेश्वर धाम ने कहा, “अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है.” पदयात्रा को संबोधित करते हुए स्वामी दीपांकर महाराज ने कहा कि, "देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यह कदम ऐतिहासिक है. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को इसी कार्य के लिए चुना गया है. इस पदयात्रा में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर यह साबित किया है कि हिंदू अब जाग उठा है. अब तक यात्राएं देश के विभिन्न कोनों से दिल्ली आती थीं, लेकिन यह पहली यात्रा है जो दिल्ली से वृंदावन तक जा रही है."

Baba Bageshwar Dham Sanatan Ekta Padayatra Palwal
"सनातन एकता पदयात्रा" का पलवल में भव्य स्वागत (ETV Bharat)

"हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए": वहीं, पदयात्रा में शामिल साध्वी प्राची आर्या ने कहा कि, "जात-पात को छोड़कर सभी हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए और राष्ट्र को बचाने के लिए आगे आना चाहिए. भारत पहले भी हिंदू राष्ट्र था और आगे भी रहेगा. इस पदयात्रा के जरिए सनातन धर्म के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का यह प्रयास स्थानीय लोगों में भी उत्साह और ऊर्जा भर रहा है."

