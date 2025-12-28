ETV Bharat / state

भिलाई में लगा बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार, सीएम विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष हुए शामिल

जयंती स्टेडियम में पंडित धीरेंद्र शास्त्री भक्तों को हनुमंत कथा सुना रहे हैं. पांच दिनों तक चलने वाले आयोजन में लाखों लोग शामिल हो रहे.

Baba Bageshwar Dham darbar
भिलाई में लगा बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 28, 2025 at 7:28 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भिलाई: जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भिलाई के जंयती स्टेडियम में भक्तों को हनुमंत कथा सुना रहे हैं. पांच दिनों तक चलने वाले आयोजन में हर दिन लाखों लोग शामिल हो रहे हैं. 25 दिसंबर से हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है. 29 दिसंबर तक यह आयोजन चलेगा. बाबा बागेश्वर धाम से हनुमंत कथा सुनने के लिए प्रदेश के कोने कोने से राम भक्त भिलाई पहुंच रहे हैं. भक्तों की आ रही भारी भीड़ को देखते हुए भिलाई पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं.

बाबा बागेश्वर धाम सुना रहे हनुमंत कथा

बाबा बागेश्वर धाम से हनुमंत कथा सुनने के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह भी पहुंचे. सीएम और विधानसभा अध्यक्ष ने हनुमंत कथा भक्तों के साथ बैठकर सुना.

भिलाई में लगा बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का भिलाई में दिव्य दरबार लगा है. बड़ी संख्या में लोग बाबा के श्रीमुख से हनुमंत कथा सुनने के लिए आ रहे हैं. मुझे भी यहां आने का सौभाग्य मिला है. बाबा बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार का जिन लोगों ने आयोजन किया है उनको धन्यवाद देता हूं. भिलाई में इस तरह का आयोजन कर लोगों को गंगा नहाने जैसा सौभाग्य दिया है: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

Baba Bageshwar Dham darbar
भिलाई में लगा बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार (ETV Bharat)

सीएम ने दिया आयोजकों को धन्यवाद

शनिवार को भिलाई के जयंती स्टेडियम में चल रहे हनुमंत कथा का तीसरा दिन था. जैसे जैसे हनुमंत कथा आगे बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे भक्तों की भारी भीड़ हनुमंत कथा को सुनने के लिए जंयती स्टेडियम पहुंच रही है. शनिवार को खुद सीएम विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष दिव्य दरबार में शामिल होने पहुंचे. सीएम विष्णु देव साय का स्वागत आयोजकों और बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री सरोज पांडे ने किया. सीएम ने आयोजकों से कहा कि ऐसा लगता है जैसे भिलाई शहर में आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति भाव का मेला लग गया हो.

Baba Bageshwar Dham darbar
भिलाई में लगा बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार (ETV Bharat)
Baba Bageshwar Dham darbar
भिलाई में लगा बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार (ETV Bharat)

बड़ी खुशी की बात है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी यहां हनुमंत कथा सुनाने के लिए आए हैं. पांच दिनों तक चलने वाले आयोजन को लेकर आयोजकों ने यहां भव्य तैयारियां की हैं. भिलाई शहर के लोगों के लिए आनंद की बात है कि बाबा बागेश्वर धाम से हनुमंत कथा सुनने का धर्म लाभ उनको मिल रहा है: डॉ रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़

Baba Bageshwar Dham darbar
भिलाई में लगा बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार (ETV Bharat)

''भारत की संस्कृति का गौरव बढ़ा रहे बागेश्वर धाम''

सीएम ने कहा कि माता कौशल्या की नगरी और माता शबरी की तपोभूमि में हनुमंत कथा का आयोजन अपने आप में बड़ा धार्मिक आयोजन है. पांच दिनों तक चलने वाले कथा को सुनने का लाभ यहां को लोगों को मिल रहा है, ये खुशी की बात है. सीएम साय ने कहा, हमने अब तक 38 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या के दर्शन कराए हैं. सरकार की कोशिश है कि राम लला दर्शन योजना के तहत सभी को अयोध्या जाने का मौका मिले. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की संस्कृति का गौरव बढ़ा रहे हैं, वहीं कुछ लोगों की सोच जैसी होती है, वैसी ही उनकी अभिव्यक्ति भी होती है.

Baba Bageshwar Dham darbar
भिलाई में लगा बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार (ETV Bharat)
Baba Bageshwar Dham darbar
भिलाई में लगा बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार (ETV Bharat)

पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सरकारी विमान से रायपुर पहुंचने और एक पुलिसकर्मी द्वारा उनके पैर छूने का वीडियो विवाद का कारण बना

सरगुजा की कई समितियों में धान का स्टॉक फुल, राइस मिलर नहीं उठा रहे धान, लग सकता है खरीदी पर ब्रेक
रायपुर मैग्नेटो मॉल तोड़फोड़ केस, बजरंग दल के 7 कार्यकर्ता गिरफ्तार, जमकर मचा हंगामा

TAGGED:

DHIRENDRA SHASTRI
BHILAI
CM VISHNU DEO SAI
ASSEMBLY SPEAKER RAMAN SINGH
BABA BAGESHWAR DHAM DARBAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.