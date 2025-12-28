ETV Bharat / state

भिलाई में लगा बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार, सीएम विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष हुए शामिल

भिलाई में लगा बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार ( ETV Bharat )

बाबा बागेश्वर धाम से हनुमंत कथा सुनने के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह भी पहुंचे. सीएम और विधानसभा अध्यक्ष ने हनुमंत कथा भक्तों के साथ बैठकर सुना.

भिलाई: जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भिलाई के जंयती स्टेडियम में भक्तों को हनुमंत कथा सुना रहे हैं. पांच दिनों तक चलने वाले आयोजन में हर दिन लाखों लोग शामिल हो रहे हैं. 25 दिसंबर से हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है. 29 दिसंबर तक यह आयोजन चलेगा. बाबा बागेश्वर धाम से हनुमंत कथा सुनने के लिए प्रदेश के कोने कोने से राम भक्त भिलाई पहुंच रहे हैं. भक्तों की आ रही भारी भीड़ को देखते हुए भिलाई पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं.

छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का भिलाई में दिव्य दरबार लगा है. बड़ी संख्या में लोग बाबा के श्रीमुख से हनुमंत कथा सुनने के लिए आ रहे हैं. मुझे भी यहां आने का सौभाग्य मिला है. बाबा बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार का जिन लोगों ने आयोजन किया है उनको धन्यवाद देता हूं. भिलाई में इस तरह का आयोजन कर लोगों को गंगा नहाने जैसा सौभाग्य दिया है: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

सीएम ने दिया आयोजकों को धन्यवाद

शनिवार को भिलाई के जयंती स्टेडियम में चल रहे हनुमंत कथा का तीसरा दिन था. जैसे जैसे हनुमंत कथा आगे बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे भक्तों की भारी भीड़ हनुमंत कथा को सुनने के लिए जंयती स्टेडियम पहुंच रही है. शनिवार को खुद सीएम विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष दिव्य दरबार में शामिल होने पहुंचे. सीएम विष्णु देव साय का स्वागत आयोजकों और बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री सरोज पांडे ने किया. सीएम ने आयोजकों से कहा कि ऐसा लगता है जैसे भिलाई शहर में आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति भाव का मेला लग गया हो.

बड़ी खुशी की बात है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी यहां हनुमंत कथा सुनाने के लिए आए हैं. पांच दिनों तक चलने वाले आयोजन को लेकर आयोजकों ने यहां भव्य तैयारियां की हैं. भिलाई शहर के लोगों के लिए आनंद की बात है कि बाबा बागेश्वर धाम से हनुमंत कथा सुनने का धर्म लाभ उनको मिल रहा है: डॉ रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़

''भारत की संस्कृति का गौरव बढ़ा रहे बागेश्वर धाम''

सीएम ने कहा कि माता कौशल्या की नगरी और माता शबरी की तपोभूमि में हनुमंत कथा का आयोजन अपने आप में बड़ा धार्मिक आयोजन है. पांच दिनों तक चलने वाले कथा को सुनने का लाभ यहां को लोगों को मिल रहा है, ये खुशी की बात है. सीएम साय ने कहा, हमने अब तक 38 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या के दर्शन कराए हैं. सरकार की कोशिश है कि राम लला दर्शन योजना के तहत सभी को अयोध्या जाने का मौका मिले. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की संस्कृति का गौरव बढ़ा रहे हैं, वहीं कुछ लोगों की सोच जैसी होती है, वैसी ही उनकी अभिव्यक्ति भी होती है.

