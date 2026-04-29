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पुरुष छोड़ो, आजकल बड़े घर की माताएं भी पी रही हैं, बजरंगबली इनसे बचाएं : धीरेंद्र शास्त्री

नागपुर में कथा के दौरान दिया गया बाबा बागेश्वर का बयान सुर्खियों में, महिलाओं में बढ़ती शराब की लत पर टिप्पणी.

BABA BAGESHWAR ON WOMEN DRINKING
नागपुर में कथा के दौरान दिया गया बाबा बागेश्वर का बयान सुर्खियों में (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 10:10 AM IST

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छतरपुर : चार बच्चे बाले बयान का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बाबा बागेश्वर का नया बयान सुर्खियों में आ गया है. नागपुर में आयोजित कथा के दौरान पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने महिलाओं में बढ़ती शराब पीने की आदत पर टिप्पणी की है. बाबा ने कथा के दौरान कहा, '' आजकल पुरुष तो छोड़िए बड़े घरानों की माताएं भी पी रही हैं.. बजरंग बली बचाएं.''. वहीं, बाबा बागेश्वर की इस टिप्पणी का छतरपुर महिला कांग्रेस ने विरोध किया है.

पुरुष छोड़ो, आजकल बड़े घर की माताएं भी पी रही हैं : धीरेंद्र शास्त्री (Etv Bharat)

बच्चे वाले बयान के बाद बाबा का नया बयान सुर्खियों में

देश के चर्चित कथावाचक आए दिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. इससे पहले नागपुर में आयोजित कथा के दौरान बागेश्वर बाबा ने चार बच्चे पैदा करने और उनमें से एक को RSS को दान करने की अपील की थी. यह बयान भारत दुर्गा मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में दिया गया था. बयान पर विवाद हुआ तो बागेश्वर बाबा ने कहा कि बच्चे RSS को समर्पित नहीं कर सकते तो आप देश की आर्मी को समर्पित करें या उन्हें डॉक्टर बनाएं.

Baba Bageshwar on Women Drinking
नागपुर में कथा के दौरान दिया गया बाबा बागेश्वर का बयान सुर्खियों में (Etv Bharat)

महिलाओं के शराब पीने पर टिप्पणी

बच्चों वाले बयान के बाद बाबा बागेश्वर ने नागपुर में ही कथा के दौरान एक और बयान दे दिया. उन्होंने कहा, '' आजकल पुरुष तो छोड़िए बड़े घरानों की माताएं भी पी रही हैं..राम...राम..राम बजरंग बली बचाएं. हे माताओं जय हो तुम्हारी. जब माताएं हीं ऐसे विचित्र संस्कार वाली हो जाएंगी, तो बच्चों को क्या हलवा संस्कार देंगी?''. पं. धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा, '' हम तो ये सोच रहे हैं कि जिनकी घर वाली पीती हैं, कलको उनके बच्चे होंगे और बच्चा रोएगा तो उसे भी पिलाकर सुला देंगी. पहले मर्यादा होती थी, संस्कार होते थे और लोग कुछ भी गलत करने से डरते थे.''

Baba Bageshwar on womens
बच्चे वाले बयान के बाद बाबा का नया बयान सुर्खियों में (Etv Bharat)

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महिला कांग्रेस ने किया धीरेंद्र शास्त्री का विरोध

वहीं, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद छतरपुर महिला कांग्रेस में जमकर आक्रोश है. महिला कांग्रेस नेत्री दीप्ति पांडे ने बाबा बागेश्वर को नसीहत देते हुए कहा कि बाबा को सही शब्दों का चयन करना चाहिए. उन्होंने कहा, '' पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को व्यासपीठ से इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए. पूरा देश उनको सुनता है. माताएं बच्चों की पहली गुरु होती हैं, ऐसे में माताओं के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को माफी मांगनी चाहिए.''

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