तंत्र-मंत्र का चक्कर, बच्चे की आंखों पर बाबा ने बांधी पट्टी, गड़ा धन पाने के लिए खेला अंधविश्वास का खेल, ऐसे बची बच्चे की जिंदगी
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 साल के बच्चे को सकुशल बरामद कर बाबा और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया. सुनील कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 1, 2026 at 5:07 PM IST
जगदलपुर: बस्तर जिले के कोहकापाल पंचायत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया. यहां गड़ा धन पाने के लालच में 12 साल के बालक पर कथित तौर पर तंत्र विद्या किए जाने का आरोप 2 लोगों पर लगा है. बालक आरोपियों के चंगुल से बचकर निकलने में कामयाब रहा, जिससे एक बड़ी घटना होते-होते रह गई. कोहकापाल की घटना के बाद गांव में पंचायत भी बुलाई गई. वहीं अब बस्तर पुलिस ने मामले में पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों और एक बाबा के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
तंत्र-मंत्र के चक्कर में करने वाले थे अपराध
परिजनों का आरोप है कि घटना के दिन रात के करीब 10 बजे बच्चा घर से अचानक गायब हो गया. बच्चे की दादी उसके आने और उसके साथ खाना खाने के इंतजार में बैठी थी. काफी देर तक जब बच्चा घर नहीं आया तो परिजनों को उसकी चिंता हुई. इसी बीच पता चला कि बच्चा 2 लोगों के साथ गांव में जाते हुए दिखाई पड़ा है. जिसके बाद गांव के लोगों ने संबंधित दोनों लोगों को फोन किया, जिनके साथ बच्चा देखा गया था. दोनों संदिग्धों ने फोन पर परिजनों को गोलमोल जवाब देकर टालने की कोशिश की. इसी रात करीब साढ़े 11 बजे बच्चा अपने आप घर पहुंच गया.
परिजनों के फोन से बच गई बच्चे की जान
बच्चे ने घर आकर परिजनों को बताया कि गांव के ही 2 लोग उसे लेकर रात के वक्त बरगद पेड़ के नीचे ले गए थे. वहां पर उसकी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांध दी गई. फिर उसके माथे पर तिलक लगाया गया ऐसा उसे महसूस हुआ. बच्चे ने बताया कि आंखों पर पट्टी बांधकर उससे पूजा पाठ भी कराया गया. फिर उसे जगदलपुर के किसी खपरे के घर में ले जाया गया, जहां दोबारा उससे पूजा पाठ कराई गई. बच्चे ने बताया कि जब यह सब चल रहा था, तब दोनों लोगों के पास किसी का कॉल लगातार आ रहा था. जिसके बाद वो लोग बच्चे को वहां पर छोड़कर चल गए. जिसके बाद बच्चा वहां से निकला और अपने घर किसी तरह से पहुंचा.
परिजनों का आरोप
परिजनों का कहना है कि घटना सामने आने के बाद गांव में पंचायत भी बुलाई गई थी. पंचायत में दोनों कथित आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया. जिसके बाद पंचायत की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर परिजनों ने नगरनार थाने में शिकायत की. लेकिन शुरुआती दौर में कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद एसपी कार्यालय का रुख करना पड़ा.
ग्रामीण रामचरण सेठिया का आरोप
कोहकापाल पंचायत के ग्रामीण रामचरण सेठिया ने आरोप लगाया है कि बच्चे के साथ कुछ गलत हो सकता था, उसकी जान भी ली जा सकती थी. रामचरण ने बताया कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. ग्रामीणों ने पुलिस से ये भी कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो इसके लिए कड़े प्रावधान किए जाएं.
हम चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि वो भविष्य में और किसी के साथ इस तरह की हरकत करने की सोंचे भी नहीं: रामचरण सेठिया, ग्रामीण
सीएसपी का बयान
जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है वो उनको ये भ्रम था कि इस तरह से तंत्र मंत्र करने से उनको सोने का हंडा मिलेगा. पुलिस ने दो नामजद लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है. जो भी कानूनी धाराएं लग सकती हैं, वो लगाई गई हैं.
पकड़े गए बाबा और उसके सहयोगी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है. शुरुआती जांच में इस मामले में अन्य लोगों की भी संभावित भूमिका सामने आई है. संभव है जांच जैसे-जैसे आगे बढ़े वैसे-वैसे आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है: सीएसपी, सुमित कुमार
कानून देता है सख्त से सख्त सजा
तंत्र-मंत्र के जरिए किसी तरह का भी गड़ा धन प्राप्त नहीं होता है. लोगों के ऐसे ढोंगी बाबा के जाल में नहीं फंसना चाहिए. ऐसे लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों की जान से भी नहीं हिचकते. इस तरह की घटनाओं में शामिल होने वालों के खिलाफ कानून में सख्त से सख्त कार्रवाई के प्रावधान हैं. ऐसी घटनाओं को अंजाम देने पर दोष सिद्धि के बाद दोषी को आजीवन कारावास की सजा भी काटनी पड़ सकती है.
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