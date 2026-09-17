ETV Bharat / state

पटना में पढ़ने वाली छात्रा ने की आत्महत्या

पटना में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक

PATNA
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 17, 2026 at 1:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार की राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के शिवपुरी इलाके में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब किराए के मकान में रह रही स्नातक की एक छात्रा का शव उसके कमरे में मिला. मृतका की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र के राजबाला निवासी संध्या कुमारी के रूप में हुई है. संध्या वर्ष 2023 से शिवपुरी में किराए के मकान में रह रही थी.

दरवाजा खटखटाने पर नहीं मिला जवाब

जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह मकान मालिक ने संध्या के कमरे का दरवाजा खटखटाया. कई बार आवाज देने और दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्हें अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद मामले की सूचना शास्त्री नगर थाना पुलिस को दी गई.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खुलवाया गया. कमरे के अंदर संध्या का शव मिला. पुलिस ने तत्काल मामले की जांच शुरू की. घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों की भी मौके पर भीड़ जुट गई. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में ले लिया.

BA Student Girl Killed Herself
जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया. टीम ने कमरे और घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने छात्रा के मोबाइल फोन समेत कमरे से मिले अन्य सामान को भी जब्त कर लिया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है, ताकि घटना से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल संध्या ने यह कदम क्यों उठाया, इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. पुलिस उसके मोबाइल फोन और अन्य सामान की जांच कर रही है. साथ ही, उसके परिचितों और परिजनों से भी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना से पहले छात्रा की किसी व्यक्ति से बातचीत हुई थी या नहीं और क्या वह किसी तरह के तनाव में थी. घटना की सूचना मृतका के परिजनों को दे दी गई है. परिजनों के पटना पहुंचने के बाद पुलिस उनसे भी आवश्यक जानकारी लेगी.

''छात्रा के कमरे में शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की है. घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है. पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही घटना के कारणों के संबंध में स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी.''- अभय कुमार, सहायक थाना प्रभारी, शास्त्री नगर

ये भी पढ़ें:-

बिहार में SSB जवान ने की आत्महत्या, इंसास राइफल से खुद को मारी गोली

बिहार की सरकारी शिक्षिका ने की आत्महत्या! पति के दोस्त ने खोले कई राज

TAGGED:

बीए में पढ़ने वाली लड़की
पटना में छात्रा ने की आत्महत्या
GIRL KILLED HERSELF
BA STUDENT
PATNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.