ETV Bharat / state

12वीं के बाद शिक्षक बनने की राह आसान; CSJMU में बीए-बीएड और बीएससी-बीएड कोर्स होगा शुरू, ऐसे कर सकेंगे आवेदन

कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) से बीए-बीएड व बीएससी-बीएड की पढ़ाई करने का मन बना रहे विद्यार्थियों के लिए रविवार को अच्छी खबर सामने आई है. अब 12वीं की परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के लिए शिक्षक बनने का रास्ता और आसान हो गया है.

चार वर्षों में प्राप्त कर सकेंगे डिग्रियां : सीएसजेएमयू ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से चार वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (आईटीईपी) के तहत बीए-बीएड और बीएससी-बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा कर दी है. खास बात यह है कि अब विद्यार्थियों को अलग से स्नातक और बीएड करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि चार वर्षों में ही दोनों डिग्रियां एक साथ प्राप्त की जा सकेंगी.

50-50 सीटों की एक-एक इकाई स्वीकृत : विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (एनसीटीई) से औपचारिक मान्यता मिल चुकी है. एनसीटीई ने सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए विवि में आवश्यक संसाधनों, आधारभूत संरचना, वित्तीय प्रबंधन और योग्य शिक्षकों की उपलब्धता की जांच के बाद यह स्वीकृति दी है. निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर बीए-बीएड और बीएससी-बीएड में 50-50 सीटों की एक-एक इकाई स्वीकृत हुई है.

एनटीए की वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे छात्र : विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने बताया कि यह कार्यक्रम नेशनल एजूकेशन पॉलिसी 2020 (एनईपी-2020) के अनुरूप तैयार किया गया है. जिसमें विषय ज्ञान के साथ आधुनिक शिक्षण कौशल, डिजिटल शिक्षण तकनीक, विद्यालय इंटर्नशिप और शोध-आधारित प्रशिक्षण पर विशेष जोर रहेगा.