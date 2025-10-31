ETV Bharat / state

हॉस्टल के कमरे में बीटेक छात्र की लाश मिली; मौत पर सस्पेंस बरकरार, पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

इंस्पेक्टर विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि छात्र का शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण पता चलेगा

छात्र की हॉस्टल के रूम नंबर 203 में लाश मिली. (Photo Credit: ETV Bharat)
October 31, 2025

लखनऊ: जानकीपुरम थाना क्षेत्र में स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में शुक्रवार को बीटेक चतुर्थ वर्ष के छात्र आकाश दत्त सिंह (22) का शव उसके कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. छात्र अपने कमरे कमरा नंबर 203 में अज्ञात कारणों से बेड के पास फर्श पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था.

दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण, कॉलेज प्रशासन ने बढ़ई को बुलाकर उसे खुलवाया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने के लिए हर एंगल से जांच कर रही है.

छुट्टी से लौटने के बाद अचानक गायब: छात्र आकाश दत्त सिंह मऊ जिले के छिछोरे करोड़ी का रहने वाला था. वह कॉलेज में बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था. इंस्पेक्टर विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि आकाश 29 अक्टूबर, 2025 की रात छुट्टी के बाद हॉस्टल लौटा था. गुरुवार 30 अक्टूबर को उसने न तो क्लास अटेंड की और न ही वह मेस में खाना खाने गया. शुक्रवार को जब आकाश के परिवार वालों का फोन उसके दोस्त के पास आया, तो साथी उसे देखने हॉस्टल के कमरे पर पहुंचे.

कमरा अंदर से बंद, कोई बाहरी चोट नहीं: जब दोस्तों ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने तत्काल कॉलेज प्रशासन को सूचना दी. कॉलेज प्रशासन और हॉस्टल के छात्रों ने कारपेंटर को बुलाकर दरवाजा खुलवाया. आकाश का शव फर्श पर मिला. जानकीपुरम थाना पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने बताया कि शव का निरीक्षण करने पर कोई भी चोट का निशान नहीं मिला है.

पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार: इंस्पेक्टर विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मौत का कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता लगेगा.सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है. परिजनों को मामले की सूचना दे दी गई है.

