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राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में पहली बार आयुर्वेद में बी. फार्मा शुरू, पंचकूला में 14 PG कोर्स

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत संचालित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए) मानद विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विस्तार की दिशा में दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां जुड़ी हैं. संस्थान के पंचकूला (हरियाणा) स्थित ऑफ-कैंपस परिसर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से आयुर्वेद के 14 नए स्नातकोत्तर (पीजी) डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) ने 70 सीटों की अनुमति प्रदान की है. वहीं, जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में पहली बार आयुर्वेद में बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी.फार्मा (आयु) पाठ्यक्रम में 20 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है.

एनआईए के कुलपति प्रो. संजीव शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का जयपुर से पंचकूला तक शैक्षणिक विस्तार आयुर्वेद शिक्षा के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. प्रयास ये है कि विद्यार्थियों को आयुर्वेद के पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक शैक्षणिक एवं अनुसंधान सुविधाओं से युक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए. संस्थन के पंचकूला परिसर में 14 नए पीजी पाठ्यक्रमों के लिए 70 सीटों की स्वीकृति से आयुर्वेद के विभिन्न विशेषज्ञता क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे. वहीं, जयपुर में पहली बार बी.फार्मा (आयुर्वेद) पाठ्यक्रम शुरू होने से विद्यार्थियों के लिए आयुर्वेद फार्मेसी शिक्षा का नया मार्ग खुलेगा. ये पहलें आयुर्वेद शिक्षा, अनुसंधान और विशेषज्ञ मानव संसाधन के विकास को प्रोत्साहित करेंगी.