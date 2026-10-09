पटना में लोकभवन मार्च से पहले पुलिस का एक्शन, हिरासत में बी-फार्मा और चालक भर्ती के अभ्यर्थी
लोकभवन मार्च से पहले पटना पुलिस का एक्शन हुआ है. प्रदर्शनकारी बी-फार्मा और चालक भर्ती अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है. रिपोर्ट- धर्मेंद्र सिन्हा
Published : October 9, 2026 at 1:19 PM IST
पटना: सरकारी नौकरी और भर्ती से जुड़ी मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरनास्थल पर आंदोलन कर रहे बी-फार्मा और बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को लोकभवन मार्च निकालने की तैयारी की थी. इसके लिए गांधी मैदान के गेट नंबर-10 के आसपास अभ्यर्थियों को जुटना था. हालांकि, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मार्च शुरू होने से पहले ही पुलिस ने गांधी मैदान और आसपास मौजूद अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया और बसों में बैठाकर वहां से ले गई.
लोकभवन मार्च से पहले हिरासत में
अभ्यर्थियों ने बताय कि वे लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने के लिए लोकभवन मार्च निकालना चाहते थे. उनका कहना है कि वे गांधी मैदान के पास पहुंचे थे और सड़क किनारे खड़े थे, तभी पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटाया. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि बी-फार्मा और चालक सिपाही भर्ती से जुड़े जिन अभ्यर्थियों को आसपास पाया गया, उन्हें बसों में बैठाकर ले जाया गया.
बी-फार्मा अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, गाली-गलौज की गई और प्रदर्शन में इस्तेमाल किए जा रहे तिरंगे को फाड़ दिया गया. उनका कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से धरना दे रहे हैं, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने लोकभवन मार्च के जरिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का निर्णय लिया.
चार साल की डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं मिली
बी-फार्मा अभ्यर्थियों का मुख्य मुद्दा फार्मासिस्ट की सरकारी भर्ती में योग्यता और नियुक्ति के अवसर से जुड़ा है. अभ्यर्थियों का कहना है कि बी-फार्मा की चार साल की डिग्री हासिल करने के बावजूद उन्हें राज्य सरकार की फार्मासिस्ट भर्ती में पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है, जबकि डी-फार्मा डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति प्रक्रिया में अवसर दिए जाने की बात सामने आती है.
"केंद्र सरकार की ओर से जून में फार्मासिस्ट की योग्यता से संबंधित नई व्यवस्था लाई गई, जिसमें डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए प्रावधान होने की बात है. हम चाहते हैं कि बिहार में भी संबंधित नियमों और योग्यता संबंधी प्रावधानों की स्थिति स्पष्ट की जाए, ताकि बी-फार्मा डिग्रीधारियों को भर्ती में उचित अवसर मिल सके. इस संबंध में संबंधित नियमावली और बिहार सरकार के आधिकारिक निर्णय की पुष्टि आवश्यक है."- राजदीप, प्रदर्शनकारी
सीएमऔर स्वास्थ्य मंत्री से नहीं मिला समय
बी-फार्मा अभ्यर्थियों का आरोप है कि वे पिछले दो महीनों से मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय मांग रहे हैं लेकिन उन्हें समय नहीं मिला. उनका कहना है कि उन्होंने सचिवालय में भी अपनी मांगें रखीं और स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर अधिकारियों से संपर्क किया. इसके बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ.
अभ्यर्थियों ने बताया कि 6 अक्टूबर से उन्होंने गर्दनीबाग में धरना और भूख हड़ताल शुरू की थी. इसके बावजूद उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई. उनका कहना है कि लगातार आंदोलन के बाद उन्होंने राजभवन मार्च के जरिए अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचाने की योजना बनाई थी. अब वे भर्ती संबंधी नियमों पर स्पष्ट निर्णय और अपनी मांगों पर सरकार की ओर से जवाब चाहते हैं.
पुलिस चालक सिपाही भर्ती में भी विवाद
दूसरी ओर, बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी महिला आरक्षण के तहत निर्धारित पदों में योग्य महिला अभ्यर्थियों की कमी होने पर खाली बची सीटों को लेकर सवाल उठा रहे हैं. इन अभ्यर्थियों की मांग है कि यदि महिला कोटे के कुछ पदों पर योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो भर्ती नियमों के अनुसार उन रिक्त पदों पर योग्य पुरुष अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर देने पर विचार किया जाए.
अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट जैसी चयन प्रक्रिया के चरणों से गुजर चुके हैं. ऐसे में यदि महिला कोटे की सीटें खाली रह जाती हैं तो सरकार और केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) को स्पष्ट करना चाहिए कि उन पदों का क्या होगा और क्या नियमों के तहत अन्य योग्य अभ्यर्थियों को अवसर दिया जा सकता है?
4,361 पदों की भर्ती में कितनी सीटें खाली?
बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के कुल 4,361 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 02/2025 जारी किया गया था. अभ्यर्थियों की ओर से दावा किया गया था कि महिला कोटे की सीटों में बड़ी संख्या में पद खाली रह सकते हैं. अभ्यर्थियों ने करीब 1,200 से 1,300 सीटें खाली रहने का दावा किया है. हालांकि, ये आंकड़े अभ्यर्थियों की ओर से किए गए दावे हैं.
अब सरकार और भर्ती बोर्ड के जवाब का इंतजार
फार्मासिस्ट भर्ती में योग्यता और अवसर का सवाल हो या पुलिस चालक सिपाही भर्ती में महिला कोटे की खाली सीटों का मुद्दा, दोनों आंदोलनों के केंद्र में रोजगार और भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों की चिंताएं हैं। एक ओर बी-फार्मा अभ्यर्थी बिहार में लागू भर्ती नियमों पर स्पष्टता और नियुक्ति के अवसर मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर चालक सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी रिक्त पदों को लेकर सरकार और भर्ती बोर्ड से जवाब चाहते हैं.
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