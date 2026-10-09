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पटना में लोकभवन मार्च से पहले पुलिस का एक्शन, हिरासत में बी-फार्मा और चालक भर्ती के अभ्यर्थी

हिरासत में बी-फार्मा और चालक भर्ती के अभ्यर्थी ( ETV Bharat )

पटना: सरकारी नौकरी और भर्ती से जुड़ी मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरनास्थल पर आंदोलन कर रहे बी-फार्मा और बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को लोकभवन मार्च निकालने की तैयारी की थी. इसके लिए गांधी मैदान के गेट नंबर-10 के आसपास अभ्यर्थियों को जुटना था. हालांकि, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मार्च शुरू होने से पहले ही पुलिस ने गांधी मैदान और आसपास मौजूद अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया और बसों में बैठाकर वहां से ले गई.

लोकभवन मार्च से पहले हिरासत में

अभ्यर्थियों ने बताय कि वे लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने के लिए लोकभवन मार्च निकालना चाहते थे. उनका कहना है कि वे गांधी मैदान के पास पहुंचे थे और सड़क किनारे खड़े थे, तभी पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटाया. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि बी-फार्मा और चालक सिपाही भर्ती से जुड़े जिन अभ्यर्थियों को आसपास पाया गया, उन्हें बसों में बैठाकर ले जाया गया.

लोकभवन मार्च से पहले हिरासत में प्रदर्शनकारी (ETV Bharat) बी-फार्मा अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, गाली-गलौज की गई और प्रदर्शन में इस्तेमाल किए जा रहे तिरंगे को फाड़ दिया गया. उनका कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से धरना दे रहे हैं, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने लोकभवन मार्च के जरिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का निर्णय लिया. चार साल की डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं मिली

बी-फार्मा अभ्यर्थियों का मुख्य मुद्दा फार्मासिस्ट की सरकारी भर्ती में योग्यता और नियुक्ति के अवसर से जुड़ा है. अभ्यर्थियों का कहना है कि बी-फार्मा की चार साल की डिग्री हासिल करने के बावजूद उन्हें राज्य सरकार की फार्मासिस्ट भर्ती में पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है, जबकि डी-फार्मा डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति प्रक्रिया में अवसर दिए जाने की बात सामने आती है. पटना में लोकभवन मार्च से पहले पुलिस एक्शन (ETV Bharat) "केंद्र सरकार की ओर से जून में फार्मासिस्ट की योग्यता से संबंधित नई व्यवस्था लाई गई, जिसमें डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए प्रावधान होने की बात है. हम चाहते हैं कि बिहार में भी संबंधित नियमों और योग्यता संबंधी प्रावधानों की स्थिति स्पष्ट की जाए, ताकि बी-फार्मा डिग्रीधारियों को भर्ती में उचित अवसर मिल सके. इस संबंध में संबंधित नियमावली और बिहार सरकार के आधिकारिक निर्णय की पुष्टि आवश्यक है."- राजदीप, प्रदर्शनकारी सीएमऔर स्वास्थ्य मंत्री से नहीं मिला समय

बी-फार्मा अभ्यर्थियों का आरोप है कि वे पिछले दो महीनों से मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय मांग रहे हैं लेकिन उन्हें समय नहीं मिला. उनका कहना है कि उन्होंने सचिवालय में भी अपनी मांगें रखीं और स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर अधिकारियों से संपर्क किया. इसके बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ. धरनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी (ETV Bharat)