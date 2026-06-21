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कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम में बीएड विषय शामिल है या नहीं, आयोग ने जारी किया स्पष्टीकरण

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने कहा कि, निर्धारित वास्तविक पाठ्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा आयोजित की जाएगी.

HIMACHAL PRADESH RAJYA CHAYAN AAYOG
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 2:55 PM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है. आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि पोस्ट कोड-26032 के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली कंप्यूटर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 24 अप्रैल को अपलोड किए गए पाठ्यक्रम में तकनीकी त्रुटि के कारण एक वर्षीय बीएड कोर्स के विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम भी शामिल हो गया था.

कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम में बीएड विषय अफवाह

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि, "इस त्रुटि के कारण कई अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी. आयोग के संज्ञान में यह मामला आने के बाद स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में एक वर्षीय बीएड कोर्स के विषय शामिल नहीं हैं. इसलिए अभ्यर्थियों को बीएड से संबंधित विषयों की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है."

डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि, आयोग द्वारा निर्धारित वास्तविक पाठ्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा आयोजित की जाएगी और प्रश्नपत्र भी उसी आधार पर तैयार किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक जानकारी पर ध्यान देने के बजाय आयोग द्वारा जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए. आयोग सचिव ने सभी आवेदकों से अपील की है कि वे परीक्षा की तैयारी केवल सही और संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर करें. डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए पाठ्यक्रम की सही जानकारी होना बेहद आवश्यक है और किसी भी भ्रम की स्थिति में अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से भर्ती प्रक्रिया

डॉ. महाजन ने यह भी कहा कि आयोग भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है. यदि किसी अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम या परीक्षा से संबंधित कोई शंका है तो वह आयोग से संपर्क कर सकता है. आयोग का उद्देश्य उम्मीदवारों को सही जानकारी उपलब्ध कराना और भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करना है.

अफवाहों से सावधान रहने की अपील

इस स्पष्टीकरण के बाद कंप्यूटर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. कई अभ्यर्थी बीएड विषयों को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा मानकर तैयारी कर रहे थे, जिससे उन पर अतिरिक्त अध्ययन का दबाव बढ़ गया था. अब आयोग की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद उम्मीदवार निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग समय-समय पर विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए दिशा-निर्देश और आवश्यक सूचनाएं जारी करता रहता है. आयोग ने एक बार फिर अभ्यर्थियों से केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने और परीक्षा संबंधी सभी अपडेट नियमित रूप से देखने की सलाह दी है.

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