ETV Bharat / state

आतंकी साजिश में आजमगढ़ का मोसैब अहमद गिरफ्तार, मां बोलीं- डेढ़ साल पहले घर आया था

मोसैब के पिता सऊदी अरब में रहते हैं. मां जैतुन्निशा बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर में किराये के मकान में रह रही हैं.

आतंकी साजिश में आजमगढ़ का मोसैब अहमद गिरफ्तार.
आतंकी साजिश में आजमगढ़ का मोसैब अहमद गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 10:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आजमगढ़ : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी गतिविधियों में चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक संदिग्ध आजमगढ़ का मोसैब अहमद (32) उर्फ सोनू है. एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मोसैब अहमद को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, लेकिन गिरफ्तारी आजमगढ़ से नहीं हुई है.

मोसैब अहमद मूल रूप से महराजगंज थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर आईमा सरदहा गांव का रहने वाला है. करीब 15-20 साल पहले उसका परिवार गांव छोड़कर बाहर रहने लगा था और तब से गांव में उनका कोई खास संपर्क नहीं रहा. मोसैब के पिता सऊदी अरब में रहते हैं, जबकि उसकी मां जैतुन्निशा इस समय बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर में किराये के मकान में रह रही हैं.

मोसैब की मां जैतुन्निशा ने बताया कि उनका बेटा करीब डेढ़ साल पहले घर आया था, जिसके बाद से वह बाहर ही रह रहा है. उन्होंने उसके किसी भी आतंकी गतिविधि में शामिल होने की जानकारी से इनकार किया है.

वहीं नसीरपुर के ग्राम प्रधान अब्बु तालिब ने बताया कि मोसैब का परिवार पिछले 10-15 वर्षों से यहां रह रहा है, लेकिन उनकी गतिविधियों के बारे में स्थानीय लोगों को कोई विशेष जानकारी नहीं थी. उन्होंने कहा कि बचपन में मुलाकात हुई थी और ऐसा कभी नहीं लगा कि वह किसी गलत रास्ते पर जा सकता है, हालांकि यदि कोई गलती हुई है, तो जांच में सच्चाई सामने आनी चाहिए. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हैं और आजमगढ़ कनेक्शन को लेकर भी हर पहलू पर नजर रखी जा रही है.

यह भी पढ़ें : JEE Main 2026 Session 2 Result घोषित, उत्कर्ष ने यूपी किया टॉप, कृष्ण गोपाल सिंह राजपूत दूसरे नंबर पर

TAGGED:

MOSAIB AHMED ARRESTED
AZAMGARH NEWS
MOSAIB AHMED ARRESTED IN TERRORIST
आजमगढ़ का मोसैब अहमद गिरफ्तार
AZAMGARH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.