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आतंकी साजिश में आजमगढ़ का मोसैब अहमद गिरफ्तार, मां बोलीं- डेढ़ साल पहले घर आया था

आजमगढ़ : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी गतिविधियों में चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक संदिग्ध आजमगढ़ का मोसैब अहमद (32) उर्फ सोनू है. एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मोसैब अहमद को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, लेकिन गिरफ्तारी आजमगढ़ से नहीं हुई है.

मोसैब अहमद मूल रूप से महराजगंज थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर आईमा सरदहा गांव का रहने वाला है. करीब 15-20 साल पहले उसका परिवार गांव छोड़कर बाहर रहने लगा था और तब से गांव में उनका कोई खास संपर्क नहीं रहा. मोसैब के पिता सऊदी अरब में रहते हैं, जबकि उसकी मां जैतुन्निशा इस समय बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर में किराये के मकान में रह रही हैं.

मोसैब की मां जैतुन्निशा ने बताया कि उनका बेटा करीब डेढ़ साल पहले घर आया था, जिसके बाद से वह बाहर ही रह रहा है. उन्होंने उसके किसी भी आतंकी गतिविधि में शामिल होने की जानकारी से इनकार किया है.