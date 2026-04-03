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आजमगढ़ के युवक ने स्क्रैप से बना दी 'रॉल्स-रॉयस'; देखने के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़

आजमगढ़ के युवक ने स्क्रैप से बना दी 'रॉल्स-रॉयस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आजमगढ़: जिले के तरवा क्षेत्र निवासी युवक ने कबाड़ से कमाल कर दिखाया है. उन्होंने पुराने स्क्रैप से 'रॉल्स-रॉयस' जैसी कार बना दी है. इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है. लोग शादी-समारोह में भी इस गाड़ी को ले जाना पसंद कर रहे हैं. कार बनाने वाले सलमान खान पेशे से कारपेंटर हैं. सलमान बताते हैं कि अपनी मेहनत और रचनात्मक सोच से यह खास विंटेज कार तैयार की है. यह देखने में बिल्कुल क्लासिक 'रॉल्स-रॉयस' जैसी लगती है. करोड़ों रुपए कीमत वाली विंटेज कार का लुक सलमान ने बेहद कम लागत में ही तैयार कर दी है. कार बनाने वाले सलमान खान. (Video Credit: ETV Bharat) सलमान की यह अनोखी पहल लोगों को खूब पसंद आ रही है. शादी-विवाह और आयोजनों के लिए भी अब लोग इस कार को बुक कराने लगे हैं. सड़क पर जैसे ही यह कार निकलती है, तो लोग रुककर इसे देखने लगते हैं.