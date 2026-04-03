आजमगढ़ के युवक ने स्क्रैप से बना दी 'रॉल्स-रॉयस'; देखने के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़
सलमान बताते हैं कि अपनी मेहनत और रचनात्मक सोच से यह खास विंटेज कार तैयार की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 2:52 PM IST
आजमगढ़: जिले के तरवा क्षेत्र निवासी युवक ने कबाड़ से कमाल कर दिखाया है. उन्होंने पुराने स्क्रैप से 'रॉल्स-रॉयस' जैसी कार बना दी है. इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है. लोग शादी-समारोह में भी इस गाड़ी को ले जाना पसंद कर रहे हैं.
कार बनाने वाले सलमान खान पेशे से कारपेंटर हैं. सलमान बताते हैं कि अपनी मेहनत और रचनात्मक सोच से यह खास विंटेज कार तैयार की है. यह देखने में बिल्कुल क्लासिक 'रॉल्स-रॉयस' जैसी लगती है. करोड़ों रुपए कीमत वाली विंटेज कार का लुक सलमान ने बेहद कम लागत में ही तैयार कर दी है.
सलमान की यह अनोखी पहल लोगों को खूब पसंद आ रही है. शादी-विवाह और आयोजनों के लिए भी अब लोग इस कार को बुक कराने लगे हैं. सड़क पर जैसे ही यह कार निकलती है, तो लोग रुककर इसे देखने लगते हैं.
सलमान ने बताया कि इस विंटेज कार को बनाने के लिए अलग-अलग जगहों से कबाड़ के पुर्जे इकट्ठा किए और महीनों की मेहनत के बाद इसे तैयार किया. इससे पहले भी सलमान छोटी कार को हेलीकॉप्टर का रूप देकर चर्चा में आ चुके हैं. उनकी यह नई पहल एक बार फिर लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है.
सलमान खान ने बताया कि हम हमेशा कुछ अलग और नया करने की सोच रखते हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद हमने यह विंटेज कार तैयार की है, जिसकी असली कीमत 2 करोड़ होती है.
हमने इसे 3-4 लाख रुपए में ही तैयार कर दिया है. जब यह कार सड़क पर चलती है, तो मुझे बेहद खुशी महसूस होती है. हमारी मेहनत लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है.
सीमित संसाधनों में बड़े सपनों को साकार करने की सलमान की यह कोशिश न सिर्फ उनकी रचनात्मकता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि हुनर और जज्बा हो तो कबाड़ से भी 'रॉल्स-रॉयस' जैसी कार बनाई जा सकती है.
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