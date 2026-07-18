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परिवार को योगेंद्र यादव का कंकाल तक नहीं मिला; रूस से लौटी तो सिर्फ वर्दी, यूक्रेन युद्ध में मौत

शुक्रवार को योगेंद्र यादव के घर पर लोगों की भीड़ लगी. एक मेज पर योगेंद्र यादव की तस्वीर रखी हुई थी.

परिवार को योगेंद्र यादव का कंकाल तक नहीं मिला.
परिवार को योगेंद्र यादव का कंकाल तक नहीं मिला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 8:13 AM IST

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आजमगढ़: जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के खोजापुर माधोपट्टी गांव निवासी योगेंद्र यादव के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए उनकी बॉडी भी नहीं मिल सकी. परिजनों ने रूस से आई उनकी वर्दी को ही चिता पर रखकर अंतिम संस्कार किया. परिजनों ने कहा कि जिस एजेंट ने ऐसा किया है, उसे सरकार फांसी की सजा दी जाए, ताकि फिर किसी सिर से पिता और किसी मां की कोख न उजड़े.

खोजापुर माधोपट्टी गांव निवासी योगेंद्र यादव के छोटे भाई आशीष यादव ने बताया कि मऊ के एजेंट विनोद यादव ने मेरे भाई को फंसा दिया. गार्ड की नौकरी के लिए लेकर गए और बार्डर पर भेज दिया.

भाई 15 जनवरी 2024 को विनोद, सुमित और दुष्यंत नामक एजेंट के साथ रूस गए थे. उनको गार्ड और हेल्पर की नौकरी देने की बात कहकर ले जाया गया था. रूस पहुंचने के बाद उन्हें एक महीने की ट्रेनिंग देकर आर्मी में युद्ध के लिए भर्ती कर दिया गया.

आशीष ने बताया कि भाई से अंतिम बार मई 2024 में बात हुई थी. इसके बाद से भाई का कुछ पता नहीं चल सका. भाई ने फोन पर बताया था कि 9 मई 2024 को युद्ध में उन्हें चोट लग गई थी. एंबेसी से हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन जानकारी नहीं मिल सकी.

जिले के कई और लोग भी वहां से लापता थे. सभी लोगों ने धन जुटाया और उनके बारे में पता करने के लिए दो लोग रूस तक गए, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकी. तबसे हम लोग परेशान थे. हाल में दो लोगों के कंकाल आए थे, अब जाकर हमारे भाई के मौत की सूचना हमें प्राप्त हुई.

भाई सुनील कुमार यादव ने बताया कि हमारे पास फोन आया था. फोन करने वाले ने बताया कि योगेंद्र की मौत हो चुकी है. उसकी बॉडी या कंकाल नहीं मिलेगा, क्योंकि वह विस्फोट में उड़ गया है.

सेना में उसने जो वर्दी पहनी थी, उसे भेज रहे हैं. जिला प्रशासन के पास से आप लोग उसे कलेक्ट कर लें. हम लोग डीएम के पास गए थे तो वहां से हमें उनकी वर्दी मिली.

रूसी सेना में योगेंद्र यादव.
रूसी सेना में योगेंद्र यादव. (Photo Credit: ETV Bharat)

योगेंद्र के भाई सुनील कुमार यादव ने बताया कि भाई के शरीर का अंतिम संस्कार के लिए तो नहीं मिला, लेकिन हमने जिला प्रशासन से मिली उनकी वर्दी को ही चंद्रमा ऋषि आश्रम पर ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया. योगेंद्र के 4 बच्चे हैं. इसमें तीन लड़कियां और एक लड़का है.

शुक्रवार को योगेंद्र यादव के घर पर लोगों की भीड़ लगी. काफी संख्या में लोग जुटे हुए थे. एक मेज पर योगेंद्र यादव की तस्वीर रखी हुई थी. तस्वीर के ईर्द-गिर्द लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए. तस्वीर के ऊपर उनके नाम के साथ शहीद लिखा गया था.

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