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परिवार को योगेंद्र यादव का कंकाल तक नहीं मिला; रूस से लौटी तो सिर्फ वर्दी, यूक्रेन युद्ध में मौत

आजमगढ़: जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के खोजापुर माधोपट्टी गांव निवासी योगेंद्र यादव के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए उनकी बॉडी भी नहीं मिल सकी. परिजनों ने रूस से आई उनकी वर्दी को ही चिता पर रखकर अंतिम संस्कार किया. परिजनों ने कहा कि जिस एजेंट ने ऐसा किया है, उसे सरकार फांसी की सजा दी जाए, ताकि फिर किसी सिर से पिता और किसी मां की कोख न उजड़े.

खोजापुर माधोपट्टी गांव निवासी योगेंद्र यादव के छोटे भाई आशीष यादव ने बताया कि मऊ के एजेंट विनोद यादव ने मेरे भाई को फंसा दिया. गार्ड की नौकरी के लिए लेकर गए और बार्डर पर भेज दिया.

भाई 15 जनवरी 2024 को विनोद, सुमित और दुष्यंत नामक एजेंट के साथ रूस गए थे. उनको गार्ड और हेल्पर की नौकरी देने की बात कहकर ले जाया गया था. रूस पहुंचने के बाद उन्हें एक महीने की ट्रेनिंग देकर आर्मी में युद्ध के लिए भर्ती कर दिया गया.

आशीष ने बताया कि भाई से अंतिम बार मई 2024 में बात हुई थी. इसके बाद से भाई का कुछ पता नहीं चल सका. भाई ने फोन पर बताया था कि 9 मई 2024 को युद्ध में उन्हें चोट लग गई थी. एंबेसी से हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन जानकारी नहीं मिल सकी.

जिले के कई और लोग भी वहां से लापता थे. सभी लोगों ने धन जुटाया और उनके बारे में पता करने के लिए दो लोग रूस तक गए, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकी. तबसे हम लोग परेशान थे. हाल में दो लोगों के कंकाल आए थे, अब जाकर हमारे भाई के मौत की सूचना हमें प्राप्त हुई.