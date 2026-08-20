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अरुणाचल में बाढ़ के तेज बहाव में आजमगढ़ का जवान लापता, परिवार में मचा कोहराम

दिबांग वैली में सेना का कैंप बहा, 5 जवान लापता

अरुणाचल प्रदेश दिबांग वैली सेना कैंप हादसा
अरुणाचल प्रदेश दिबांग वैली सेना कैंप हादसा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 11:51 AM IST

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आजमगढ़: अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में शुक्रवार शाम भारी बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ ने सेना के पाशुपानी कैंप में बड़ा हादसा हो गया. बाढ़ के तेज बहाव में सेना के शेल्टर बहने से 5वीं ग्रेनेडियर के सात जवान इसकी चपेट में आ गए. हादसे में दो जवानों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि आजमगढ़ के हवलदार उपेंद्र यादव समेत पांच जवान अब तक लापता हैं. सेना की रेस्क्यू टीमें लापता जवानों की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं.

सदमे में परिवार: हवलदार उपेंद्र यादव के लापता होने की सूचना मिलते ही आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र स्थित मुहम्मदल्ला गांव में उनके परिवार में मायूसी छा गई. परिजन लगातार सेना के अधिकारियों के संपर्क में हैं और उपेंद्र यादव के सकुशल वापस लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं.

आजमगढ़ के हवलदार उपेंद्र यादव लापता
आजमगढ़ के हवलदार उपेंद्र यादव लापता (Photo Credit: ETV Bharat)

वर्ष 2005 में सेना में हुए थे भर्ती: मुहम्मदल्ला निवासी रविंद्र यादव ने बताया कि उनके छोटे भाई उपेंद्र यादव वर्ष 2005 में सेना में हवलदार के पद पर भर्ती हुए थे.भर्ती के बाद से ही उनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश में रही. वर्तमान में वह दिबांग वैली जिले के पाशुपानी सेना शिविर में ड्यूटी कर रहे थे.

शुक्रवार शाम क्षेत्र में तेज बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई. पानी का बहाव इतना तेज था कि कैंप में बने 5वीं ग्रेनेडियर के दो शेल्टर बाढ़ में बह गए. उस समय शेल्टर के आसपास मौजूद सात जवान भी पानी के तेज बहाव में फंस गए.- रविंद्र यादव, मुहम्मदल्ला निवासी

दिबांग वैली में अचानक आई बाढ़: सेना के पाशुपानी कैंप का शेल्टर बहा
दिबांग वैली में अचानक आई बाढ़: सेना के पाशुपानी कैंप का शेल्टर बहा (Photo Credit: ETV Bharat)


रेस्क्यू जारी: हादसे के बाद सेना की रेस्क्यू टीमों ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद दो जवानों को सुरक्षित निकाल लिया गया. वहीं हवलदार उपेंद्र यादव, कुंदन, विनोद, आदित्य और समुंदा का अभी तक पता नहीं चल सका है. लापता जवानों की तलाश में सेना की रेस्क्यू टीमें अभियान चला रही हैं.

परिवार में मचा कोहराम
परिवार में मचा कोहराम (Photo Credit: ETV Bharat)

परिवार को है सकुशल वापसी की उम्मीद: उपेंद्र यादव के लापता होने की खबर से गांव में भी चिंता का माहौल है. परिवार के सदस्य सेना से लगातार संपर्क कर अभियान की जानकारी ले रहे हैं. परिजन भगवान से उपेंद्र यादव के सकुशल लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं. गांव के लोगों को भी सेना के रेस्क्यू अभियान के सफल होने और जवान की सुरक्षित वापसी की उम्मीद है. परिवार को उम्मीद है कि उपेंद्र यादव समेत सभी लापता जवानों को सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा.

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