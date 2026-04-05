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"अम्मी के पास जा रही हूं" पोस्ट लिख 19 वर्षीय युवती ने की खुदकुशी की कोशिश, 8 मिनट में यूपी पुलिस ने बचाई जान

एसपी अनिल कुमार ने बताया, इंस्टाग्राम पर सुसाइड पोस्ट डालने के 8 मिनट के भीतर पुलिस ने 19 वर्षीय युवती की जान बचा ली गयी.

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यूपी पुलिस और मेटा की साझेदारी से अब तक बचाई गई 2427 से अधिक जानें. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 3:37 PM IST

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आजमगढ़: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सोशल मीडिया पर आत्महत्या की पोस्ट डालने के महज 8 मिनट के भीतर पुलिस ने बड़ी सतर्कता दिखाते हुए एक 19 वर्षीय युवती की जान बचा ली. यह सफल कार्रवाई मेटा कंपनी से मिले तकनीकी अलर्ट के बाद की गई. सिधारी थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव के चलते इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर की थी. पोस्ट में उसने लिखा था, "मैं भी और मेरी स्टोरी भी लास्ट है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के पास" और साथ ही दवाइयां खाते हुए वीडियो भी अपलोड किया था.

मेटा अलर्ट पर लखनऊ पुलिस मुख्यालय का एक्शन: एसपी अनिल कुमार ने बताया कि रात 10:18 बजे इस सुसाइडल पोस्ट का अलर्ट मेटा कंपनी ने पुलिस मुख्यालय लखनऊ के सोशल मीडिया सेंटर को ई-मेल के माध्यम से भेजा था. तकनीकी टीम ने तुरंत युवती की लोकेशन ट्रेस की और आजमगढ़ पुलिस को तत्काल सूचना भेजी. सूचना मिलते ही सिधारी थाने की पुलिस टीम हरकत में आई और मात्र 8 मिनट के भीतर युवती के घर पर दस्तक दे दी. मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि युवती रो रही थी और अत्यधिक दवाइयों के सेवन के कारण उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी.

अकेलेपन और पारिवारिक तनाव से परेशान थी: पुलिसकर्मियों ने बिना एक पल गंवाए परिजनों की मदद से युवती को एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने समय रहते इलाज शुरू कर दिया. अस्पताल में उपचार के बाद जब युवती की स्थिति सामान्य हुई, तो उसने बताया कि मां के निधन के बाद वह खुद को बेहद अकेला महसूस करती है. हाल ही में बहन से हुए विवाद और निरंतर चल रहे पारिवारिक तनाव के कारण वह गहरे अवसाद में चली गई थी. पुलिस ने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि महिला पुलिसकर्मियों के माध्यम से उसकी उचित काउंसलिंग भी सुनिश्चित की.

'जीवन रक्षक' तकनीक को मिले हैं प्रतिष्ठित अवार्ड: युवती ने भविष्य में दोबारा ऐसा आत्मघाती कदम न उठाने का पुलिस को आश्वासन दिया है और परिजनों ने प्रशासन की तत्परता के लिए आभार जताया है. 2022 में उत्तर प्रदेश पुलिस और मेटा कंपनी के बीच सुसाइड प्रिवेंशन को लेकर एक विशेष समझौता किया गया था. इस पहल के तहत 01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2026 तक कुल 2427 लोगों की जान बचाई जा चुकी है. इस तकनीकी नवाचार को 'SKOCH Award-2025' और 'The Economic Times GovTech Awards-2026' जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है.

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