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मुठभेड़ में सनक का अंत:  भाई का क़त्ल, 'भटकती रूह' और 5 लाशें,आज़मगढ़ नरसंहार की पूरी इसाइड स्टोरी

आजमगढ़ में ट्रिपल मर्डर के बाद बच्चों को बंधक बनाकर कमरे में छिपा आरोपी, पुलिस पर की फायरिंग, आरोपी और 8 वर्षीय बेटे की मौत

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4 हत्याओं का आरोपी ढेर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 10:17 AM IST

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Updated : September 23, 2026 at 11:32 AM IST

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आजमगढ़: यूपी के आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के शम्भूपुर गांव के ग्रामीणों के लिए मंगलवार की रात खौफनाक रात साबित हुई. एक सिरफिरे अरविंद की सनक में शुरू हुआ खूनी खेल का पांच लोगों की मौत से हुआ दुखद अंत. अरविंद ने शाम को पत्नी और दो पंडितों की गोली मारकर हत्या करने के बाद तीन बच्चों को कमरे में बंधक बनाकर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. पुलिस के समझाने के बावजूद सरेंडर करने को तैयार नहीं हुआ. इस दौरान कमरे के अंदर से गोली चलने की आवाज आने के बाद पुलिस टीम ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने टीम पर भी फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में आरोपी को गोली लगी.

दो बच्चों की बची जान

एसएसपी आजमगढ़ अनिल कुमार ने बताया कि, आरोपी कमरे के अंदर बच्चों के साथ मौजूद था. पुलिस ने उसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त चेतावनी दी, लेकिन आरोपी ने पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अपने ही एक बच्चे को गोली मार दी. बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी अरविंद घायल हो गया. पुलिस ने दोनों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा. जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. दोनों बच्चों 10 वर्षीय पुत्री परी और छह माह की बेटी को सकुशल बचा लिया गया है.

5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान बना विवाद की वजह
परिजनों ने पुलिस को बताया कि अरविंद कुमार की मानसिक स्थिति पहले से ठीक नहीं रहती थी. उसकी मानसिक स्थिति खराब होने का कारण भूत-प्रेत की बाधा माना जा रहा था. इसी को लेकर घर में मानसिक स्थिति में सुधार और कथित भूत-प्रेत की बाधा दूर करने के उद्देश्य से पांच दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान कराया जा रहा था. 22 सितंबर को अनुष्ठान का चौथा दिन था. तभी ये खूनी खेल शुरू हो गया.

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शवों को लाया गया अस्पताल (Photo Credit; ETV Bharat)

घर में पूजा-पाठ देखकर भड़का अरविंद

बता दें कि दिल दहला देने वाली कहानी की शुरूआत मंगलवार शाम पूजा के दौरान उस वक्त हुआ, जब बाजार से घर पहुंचे अरविंद सिंह ने पंडितों से आधार कार्ड मांगने लगा. इसीको लेकर हुए विवाद के बाद पिस्टल से फायरिंग कर दी. इस घटना में पत्नी बबिता सिंह(40), पं. महेंद्र पाठक(42) व पं. अखिलेश मिश्रा(55) की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई. गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची जिसके बाद आरोपी ने खुद को तीन बच्चों बेटी परी (10), बेटा शौर्य (9) और छह माह की बेटी संग कमरे में कैद कर लिया.

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घटना स्थल पर तैनात पुलिस (Photo Credit; ETV Bharat)

2019 में पड़ी थी घटना की बुनियाद: बताया जा रहा है कि अरविंद का सगा भाई सुनील सिंह मुंबई में बाला साहेब ठाकरे का पीआरओ था. अरविंद के चचेरे भाई मनीष और अवनीश ने साल 2019 में सुनील की हत्या कर दी थी. मनीष और अवनीश लगभग डेढ़ माह पूर्व ही जेल से छूटे थे.

सुनील सिंह के साले सूरज सिंह ने बताया, बबिता का मनीष के साथ प्रेम संबंध चल रहा था. इस बात की जानकारी होने पर सुनील सिंह ने मनीष पर चोरी, छिनैती, छेड़खानी सहित कई प्राथमिकी दर्ज कराई थी. कोर्ट से मनीष और अवनीश को 20 साल की सजा हो गई थी.

2019 में मनीष और अवनीश जमानत पर बाहर आए. इसके बाद सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या के आरोप में मनीष और अवनीश जेल चले गए. दोनों भाई लगभग डेढ़ माह पूर्व ही छूटे थे. अरविंद के परिवार के लोग काफी परेशान रहते थे.

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आरोपी अरविंद की फाइल फोटो (Photo Credit; ETV Bharat)

यह भी पढ़ें : आजमगढ़ में पत्नी सहित दो पुजारियों की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में ढेर, बेटे की भी मौत, दो बच्चों की बचाई गई जान


Last Updated : September 23, 2026 at 11:32 AM IST

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