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मुठभेड़ में सनक का अंत: भाई का क़त्ल, 'भटकती रूह' और 5 लाशें,आज़मगढ़ नरसंहार की पूरी इसाइड स्टोरी

4 हत्याओं का आरोपी ढेर ( Photo Credit; ETV Bharat )

आजमगढ़: यूपी के आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के शम्भूपुर गांव के ग्रामीणों के लिए मंगलवार की रात खौफनाक रात साबित हुई. एक सिरफिरे अरविंद की सनक में शुरू हुआ खूनी खेल का पांच लोगों की मौत से हुआ दुखद अंत. अरविंद ने शाम को पत्नी और दो पंडितों की गोली मारकर हत्या करने के बाद तीन बच्चों को कमरे में बंधक बनाकर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. पुलिस के समझाने के बावजूद सरेंडर करने को तैयार नहीं हुआ. इस दौरान कमरे के अंदर से गोली चलने की आवाज आने के बाद पुलिस टीम ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने टीम पर भी फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में आरोपी को गोली लगी. दो बच्चों की बची जान एसएसपी आजमगढ़ अनिल कुमार ने बताया कि, आरोपी कमरे के अंदर बच्चों के साथ मौजूद था. पुलिस ने उसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त चेतावनी दी, लेकिन आरोपी ने पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अपने ही एक बच्चे को गोली मार दी. बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी अरविंद घायल हो गया. पुलिस ने दोनों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा. जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. दोनों बच्चों 10 वर्षीय पुत्री परी और छह माह की बेटी को सकुशल बचा लिया गया है. 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान बना विवाद की वजह

परिजनों ने पुलिस को बताया कि अरविंद कुमार की मानसिक स्थिति पहले से ठीक नहीं रहती थी. उसकी मानसिक स्थिति खराब होने का कारण भूत-प्रेत की बाधा माना जा रहा था. इसी को लेकर घर में मानसिक स्थिति में सुधार और कथित भूत-प्रेत की बाधा दूर करने के उद्देश्य से पांच दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान कराया जा रहा था. 22 सितंबर को अनुष्ठान का चौथा दिन था. तभी ये खूनी खेल शुरू हो गया. शवों को लाया गया अस्पताल (Photo Credit; ETV Bharat)