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आजमगढ़ हत्याकांड; SP डॉ. अनिल कुमार ने अनाथ दोनों बच्चियों को लिया गोद, एक महीने की सैलरी देंगे

जिले के पुलिसकर्मी भी देंगे एक दिन का वेतन, बच्चियों की दादी होंगी नामिनी

SP डॉ. अनिल कुमार ने अनाथ दोनों बच्चियों को लिया गोद
SP डॉ. अनिल कुमार ने अनाथ दोनों बच्चियों को लिया गोद (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 8:59 PM IST

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आजमगढ़: जिले के अहिरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में पूजा के दौरान हुई खूनी तांडव के बाद अनाथ हुईं दो बच्चियों को पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने गोद ले लिया है. अरविंद और उसकी पत्नी की मौत के बाद उनकी दोनों बच्चियों के भविष्य को लेकर लोगों में चिंता थी. कुल 5 लोगों की मौत का मामला प्रदेश भर में चर्चा का विषय है. इसी के साथ अरविंद के बच्चों की परवरिश कैसे होगी, यह सवाल भी उठ रहा था. इसी को देखते हुए एसपी ने अपनी तरफ से पहल की है. दोनों बच्चियों के लिए जिले के पुलिसकर्मी भी सहायता देने आगे आए हैं. गुरुवार को एसपी डॉ. अनिल कुमार ने मीडिया को यह जानकारी दी. साथ ही घटना में बच्चे की मौत को लेकर चल रही चर्चाओं पर पुलिस का पक्ष रखा.

SP डॉ. अनिल कुमार ने अनाथ दोनों बच्चियों को लिया गोद (Video Credit; ETV Bharat)

एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि दोनों बच्चियों की पढ़ाई-लिखाई और सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी वह व्यक्तिगत रूप से उठाएंगे. वह अपनी एक महीने की पूरी सैलरी बच्चियों के नाम देंगे, ताकि उनके भविष्य को आर्थिक सुरक्षा मिल सके.

पुलिसकर्मी भी देंगे एक दिन का वेतन

एसपी ने बताया कि जिले के सभी पुलिसकर्मी भी स्वैच्छिक रूप से अपनी एक दिन की सैलरी बच्चियों के भविष्य के लिए देंगे. इस राशि की एफडी कराई जाएगी और बच्चियों की दादी को नामिनी बनाकर सुरक्षित रखा जाएगा. इसका उद्देश्य दोनों बच्चियों की शिक्षा और भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना है. डॉ. अनिल कुमार ने यह भी कहा कि मदद केवल अरविंद की दोनों बच्चियों तक सीमित नहीं रहेगी. घटना में प्रभावित दोनों ब्राह्मण परिवारों को जिलाधिकारी के माध्यम से शासन की विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा.

एसपी की गोद में नन्हीं बच्ची
एसपी की गोद में नन्हीं बच्ची (Photo Credit; ETV Bharat)

शौर्य की मौत पर उठे सवालों का एसपी ने दिया जवाब

अरविंद के आठ वर्षीय बेटे शौर्य की गोली लगने से मौत को लेकर सोशल मीडिया और लोगों के बीच यह चर्चा रही कि बच्चे को गोली पुलिस की लगी होगी. इस पर एसपी डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे को लगभग 7.30 सेंटीमीटर की दूरी से गोली लगने की बात सामने आई है. पोस्टमार्टम के अनुसार बच्चे को लगी गोली 32 बोर के कारतूस से चली थी, जबकि पुलिस टीम के पास 9 एमएम की कारतूस होती है. एसपी ने इस आधार पर चर्चाओं को खारिज किया.

एसपी अनिल कुमार ने दोनों बच्चियों को गोद लिया
एसपी अनिल कुमार ने दोनों बच्चियों को गोद लिया (Photo Credit; ETV Bharat)

अरविंद के पास मिले 18 जिंदा कारतूस

एसपी के मुताबिक, पोस्टमार्टम के दौरान अरविंद के लोअर से 18 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए. बताया कि शुरुआती तीन हत्याओं के दौरान अरविंद अपनी रिवॉल्वर के कारतूस इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन इसके बाद उसने दोबारा रिवॉल्वर लोड की और कमरे के अंदर से अपने बच्चे तथा पुलिस टीम पर फायरिंग की. अरविंद के पास से टॉर्च, भांग की गोली, तंबाकू और गुटखा भी बरामद हुआ है. मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है.

पुलिस ने किया समझाने का प्रयास

एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस का पहला प्रयास बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालना था. इसी वजह से ऑपरेशन को जल्दबाजी में अंजाम देने के बजाय पुलिस टीम ने काफी धैर्य के साथ काम किया. करीब आठ घंटे तक अरविंद को कमरे से बाहर आने और बच्चों को सुरक्षित छोड़ने के लिए समझाया जाता रहा. बाद में कमरे के अंदर से गोली चलने की आवाज आने के बाद स्थिति गंभीर हो गई. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल तीन पुलिसकर्मी कमरे के अंदर दाखिल हुए और ऑपरेशन को अंजाम दिया गया.

एसपी ने कहा कि पुलिस टीम ने पूरे ऑपरेशन में बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. घटना की जांच पुलिस की ओर से आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस दुखद घटना के बाद बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मानवीय आधार पर उन्हें गोद लेने का निर्णय लिया गया है.

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