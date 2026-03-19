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बदायूं HPCL हत्याकांड: सांसद धर्मेंद यादव का बड़ा आरोप, बोले- विधायक और उनके गुंडों ने कराया मर्डर

धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में मात्र 15 महीने के अंदर मेडिकल कॉलेज की ओपीडी शुरू करवाई थी

आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव
आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 5:04 PM IST

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बदायूं: आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने एचपीसीएल हत्याकांड पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जहां एक तरफ पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कमी है. पूरा देश रसोई गैस की लाइनों में लगा हुआ है. ऐसे में व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों की है. उन अधिकारियों की सरेआम दिनदहाड़े हत्या हो जाए. अधिकारी और एसएसपी को शिकायती करने के बाद भी यह घटना नहीं रोकी गई. भाजपा के स्थानीय विधायक और उनके गुंडो ने मिलकर यह हत्या की है. दरअसल धर्मेंद यादव गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट में एक सुनवाई में पेश होने के दौरान मीडिया से बातचीत में ये बातें कही.

धर्मेंद्र यादव ने कहा कि तमाम ऐसी संस्थाएं हैं, जिनके अधिकारी इस घटना के बाद बदायूं में पोस्ट नहीं होना चाहते है. मृतकों के परिजन यह जानते हैं. अगर इन लोगों ने जिम्मेदारी से काम किया होता तो यह घटना ही नहीं हुई होती. इसलिए स्वाभाविक है कि परिवार उन पर कैसे विश्वास करेगा. हमारी मांग है कि मामले में सीबीआई की जांच के साथ-साथ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए.

धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में मात्र 15 महीने के अंदर मेडिकल कॉलेज की ओपीडी शुरू करवाई थी, लेकिन आज वह बुरी हालत में है. कई अधिकारियों से मेरी बात होती है. वह बताते हैं कि हम लोग प्रस्ताव भेजते हैं, लेकिन लखनऊ से बजट नहीं आता है.

उन्होंने कहा कि बदायूं की चिंता सिर्फ समाजवादी पार्टी को है और किसी को नहीं है. इसलिए एक बार हम लोगों को 2027 में फिर से मौका दीजिए.

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