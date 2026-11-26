आजमगढ़: मोहसिन रजा का अखिलेश और आजम पर तीखा हमला, बोले- वोट लेकर मुस्लिमों को थमाया झुनझुना
2027 में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का दावा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:40 PM IST
आजमगढ़: विधानसभा चुनाव से पहले जारी सियासी बयानबाजी के बीच उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा पर जमकर निशाना साधा. मोहसिन रजा, मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के सठियांव विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कस्बा सराय में सैय्यद समाज की बैठक में पहुंचे थे. मोहसिन रजा ने वक्फ संशोधन कानून से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी.
आजम खान के इंकलाब वाले बयान पर तंज
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद इंकलाब वाले बयान पर मोहसिन रजा ने तंज कसते हुए कहा कि आजम खान ने कौन सा इंकलाब किया था, यह सभी जानते हैं. उन्होंने दावा किया कि रामपुर में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में मुस्लिम समाज के लोगों की भी बड़ी संख्या है.
फिर बनेगी भाजपा की सरकार: मोहसिन
सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर भी उन्होंने निशाना साधा. मोहसिन रजा ने कहा कि 2017 में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव मैदान में उतरी थीं और उसका परिणाम जनता ने दिखा दिया था. अब 2027 में भी दोनों दल साथ आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.
मुस्लिम को सपा ने ठगा: मोहसिन
समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम समाज को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए मोहसिन रजा ने कहा कि सपा ने मुस्लिम समाज से वोट तो लिया, लेकिन उनके कल्याण के लिए कुछ नहीं किया. उन्होंने दावा किया कि भाजपा की योजनाओं में जाति और मजहब देखकर लाभ नहीं दिया जाता, बल्कि पात्रता के आधार पर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है. उन्होंने विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में भी परिवर्तन का दावा किया.
'मुस्लिम समाज के हित में है वक्फ कानून'
कस्बा सराय में आयोजित इस बैठक के दौरान मोहसिन रजा ने एक तरफ वक्फ संशोधन कानून को मुस्लिम समाज के हित में बताया, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों पर मुस्लिम समाज को लेकर राजनीति करने का आरोप भी लगा दिया. वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों का संरक्षण, विकास और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी. मोहसिन रजा ने कहा कि अब वक्फ संपत्तियों की आमदनी और खर्च का पूरा लेखा-जोखा देना होगा.
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