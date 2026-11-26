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आजमगढ़: मोहसिन रजा का अखिलेश और आजम पर तीखा हमला, बोले- वोट लेकर मुस्लिमों को थमाया झुनझुना

आजमगढ़ में मोहसिन रजा के निशाने पर आजम खान ( Photo Credit; ETV Bharat )

आजमगढ़: विधानसभा चुनाव से पहले जारी सियासी बयानबाजी के बीच उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा पर जमकर निशाना साधा. मोहसिन रजा, मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के सठियांव विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कस्बा सराय में सैय्यद समाज की बैठक में पहुंचे थे. मोहसिन रजा ने वक्फ संशोधन कानून से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी.

आजम खान के इंकलाब पर मोहसिन रजा का तंज (Video Credit; ETV Bharat) आजम खान के इंकलाब वाले बयान पर तंज