आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में 600 रुपये में सीटी स्कैन, एक किलो से कम वजन वाले 150 नवजातों को मिला नया जीवन
राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में बेड की कमी और खाली पद बड़ी चुनौती बने हैं. पेश है शीतला प्रसाद त्रिपाठी की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 4:27 PM IST
आजमगढ़: जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेज अब आसपास के कई जनपदों के मरीजों के लिए भी उम्मीद का बड़ा केंद्र बन रहा है. खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को यहां सीटी स्कैन और स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) जैसी सुविधाओं से बड़ी राहत मिल रही है.
आधुनिक मशीनों और विशेषज्ञों की देखरेख में गंभीर बीमारियों की जांच कम खर्च में हो रही है. वहीं, समय से पहले जन्म लेने वाले और कम वजन के नवजात शिशुओं को बेहतर उपचार देकर नया जीवन दिया जा रहा है.
समय से पहले जन्मे बच्चों की विशेष देखभाल: राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में संचालित एसएनसीयू वार्ड में जन्म के समय कम वजन वाले, समय से पहले पैदा हुए और गंभीर स्थिति वाले नवजात शिशुओं की विशेष देखभाल की जाती है. यहां आधुनिक उपकरणों की मदद से बच्चों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जाती है. ऑक्सीजन, तापमान नियंत्रण और दूसरी जरूरी चिकित्सकीय सुविधाओं के जरिए उन्हें जीवन बचाने वाला उपचार उपलब्ध कराया जाता है. मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2009 में स्थापित पीजीआई की स्वास्थ्य सेवाओं के तहत वर्ष 2024 से एसएनसीयू वार्ड संचालित किया जा रहा है.
इस वार्ड की स्थापना पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. यहां अब तक एक किलो से भी कम वजन के जन्म लेने वाले 150 से अधिक नवजात शिशुओं का सफल उपचार किया जा चुका है. उपचार के बाद ये बच्चे स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं. यह उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है, जिनके लिए निजी अस्पतालों में नवजात शिशुओं का इलाज कराना आर्थिक रूप से काफी मुश्किल होता है.
रोजाना 10 से 15 बच्चों का जन्म, सीमित बेड बन रहे चुनौती: मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन औसतन 10 से 15 बच्चों का जन्म होता है. इनमें कुछ नवजात समय से पहले पैदा होते हैं, जबकि कुछ का वजन जन्म के समय काफी कम होता है. ऐसे बच्चों को विशेष देखभाल के लिए एसएनसीयू और एनआईसीयू में भर्ती करना पड़ता है. इसके अलावा आसपास के अस्पतालों से भी गंभीर स्थिति वाले नवजात शिशुओं को यहां रेफर किया जाता है.
नवजातों की बढ़ती संख्या के मुकाबले मेडिकल कॉलेज में बेड सीमित हैं. यहां एसएनसीयू में छह बेड की सुविधा है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत संचालित एनआईसीयू में 12 बेड उपलब्ध हैं. इस तरह दोनों व्यवस्थाओं को मिलाकर कुल 18 बेड हैं. मरीजों की संख्या अधिक होने और दूसरे अस्पतालों से नवजातों के रेफर होकर आने के कारण कई बार बेड की कमी हो जाती है.
ऐसी स्थिति में कभी-कभी एक ही बेड पर दो बच्चों को रखना पड़ता है. यह व्यवस्था नवजातों की बेहतर देखभाल के लिहाज से चुनौती बन सकती है. इससे साफ है कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेड और अन्य संसाधनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है. पर्याप्त संसाधन मिलने से गंभीर स्थिति में आने वाले नवजातों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा.
64 स्लाइस की सीटी स्कैन मशीन से कम खर्च में जांच: मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन की सुविधा भी मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है. वर्ष 2016 से यहां 64 स्लाइस की आधुनिक सीटी स्कैन मशीन संचालित है. इसकी स्थापना पर करीब 40 लाख रुपये खर्च किए गए थे. इस मशीन से शरीर के विभिन्न अंगों की जांच कर बीमारियों की पहचान करने में डॉक्टरों को मदद मिलती है.
खासकर सड़क दुर्घटनाओं, सिर में चोट, ब्रेन से जुड़ी समस्याओं और दूसरी आपातकालीन स्थितियों में सीटी स्कैन की सुविधा काफी महत्वपूर्ण है. इसकी सबसे बड़ी खासियत जांच का कम खर्च है. मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन कराने के लिए मरीजों को केवल 600 रुपये देने पड़ते हैं. निजी जांच केंद्रों की तुलना में यह शुल्क काफी कम है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलती है.
रोजाना 25 से 30 मरीजों की हो रही सीटी स्कैन जांच: मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज सीटी स्कैन कराने पहुंचते हैं. संस्थान से मिली जानकारी के मुताबिक, यहां रोजाना करीब 25 से 30 सीटी स्कैन जांच की जाती हैं. पीजीआई के प्रिंसिपल डॉ. आरबी सिंह ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवाएं संचालित होती हैं, जबकि इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं. उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन की सुविधा वर्ष 2016 से लगातार मरीजों को मिल रही है.
डॉ. आरबी सिंह के मुताबिक, यहां 64 स्लाइस की सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध है, जिससे मरीजों की जांच की जाती है. उन्होंने बताया कि सीटी स्कैन के लिए केवल 600 रुपये शुल्क लिया जाता है, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को कम खर्च में बेहतर जांच की सुविधा मिल सके. हालांकि, इस विभाग में कर्मचारियों की कमी बनी हुई है. सीमित स्टाफ के सहारे ही लगातार मरीजों को सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.
सीटी स्कैन विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट के 30 पद खाली: प्रिंसिपल डॉ. आरबी सिंह ने बताया कि सीटी स्कैन विभाग में फिलहाल दो टेक्निकल कर्मचारी कार्यरत हैं. इनमें संविदा कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है. विभाग में नियमित कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं. टेक्निकल असिस्टेंट के करीब 30 पद खाली हैं, जिन्हें अभी भरा जाना बाकी है.
कर्मचारियों की कमी के बावजूद विभाग में मरीजों को लगातार सेवाएं दी जा रही हैं. हालांकि, रिक्त पदों पर नियुक्ति होने से जांच व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकता है. पर्याप्त टेक्निकल स्टाफ मिलने से मरीजों को समय पर जांच की सुविधा देने में भी मदद मिलेगी. इसके साथ ही बढ़ते मरीजों के दबाव को संभालना आसान होगा.
गरीब परिवारों के लिए राहत, लेकिन संसाधन बढ़ाने की जरूरत: राजकीय मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन और एसएनसीयू जैसी सुविधाएं जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती दे रही हैं. एक ओर 600 रुपये में सीटी स्कैन की सुविधा गरीब परिवारों को राहत दे रही है, तो दूसरी ओर गंभीर स्थिति वाले नवजातों का उपचार कई परिवारों के लिए उम्मीद बन रहा है. एक किलो से कम वजन वाले 150 से अधिक बच्चों का स्वस्थ होकर घर लौटना मेडिकल कॉलेज की अहम उपलब्धि है. इससे आसपास के जिलों के मरीजों को भी बेहतर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत कम हो रही है.
हालांकि, मरीजों की बढ़ती संख्या के मुकाबले एसएनसीयू और एनआईसीयू में बेड की कमी अब भी बड़ी चुनौती है. वहीं, सीटी स्कैन विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट के करीब 30 पद खाली होने से स्टाफ पर काम का दबाव बना हुआ है. यदि बेड की संख्या बढ़ाई जाए और रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएं तो मरीजों को और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं. इससे राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ आसपास के जनपदों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का और मजबूत केंद्र बन सकेगा.
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