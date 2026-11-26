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आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में 600 रुपये में सीटी स्कैन, एक किलो से कम वजन वाले 150 नवजातों को मिला नया जीवन

कम खर्च में सीटी स्कैन और नवजातों का इलाज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आजमगढ़: जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेज अब आसपास के कई जनपदों के मरीजों के लिए भी उम्मीद का बड़ा केंद्र बन रहा है. खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को यहां सीटी स्कैन और स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) जैसी सुविधाओं से बड़ी राहत मिल रही है.

आधुनिक मशीनों और विशेषज्ञों की देखरेख में गंभीर बीमारियों की जांच कम खर्च में हो रही है. वहीं, समय से पहले जन्म लेने वाले और कम वजन के नवजात शिशुओं को बेहतर उपचार देकर नया जीवन दिया जा रहा है.

जानकारी देते पीजीआई के प्रिंसिपल आर.बी. सिंह (Video Credit: ETV Bharat) समय से पहले जन्मे बच्चों की विशेष देखभाल: राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में संचालित एसएनसीयू वार्ड में जन्म के समय कम वजन वाले, समय से पहले पैदा हुए और गंभीर स्थिति वाले नवजात शिशुओं की विशेष देखभाल की जाती है. यहां आधुनिक उपकरणों की मदद से बच्चों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जाती है. ऑक्सीजन, तापमान नियंत्रण और दूसरी जरूरी चिकित्सकीय सुविधाओं के जरिए उन्हें जीवन बचाने वाला उपचार उपलब्ध कराया जाता है. मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2009 में स्थापित पीजीआई की स्वास्थ्य सेवाओं के तहत वर्ष 2024 से एसएनसीयू वार्ड संचालित किया जा रहा है. इस वार्ड की स्थापना पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. यहां अब तक एक किलो से भी कम वजन के जन्म लेने वाले 150 से अधिक नवजात शिशुओं का सफल उपचार किया जा चुका है. उपचार के बाद ये बच्चे स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं. यह उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है, जिनके लिए निजी अस्पतालों में नवजात शिशुओं का इलाज कराना आर्थिक रूप से काफी मुश्किल होता है. आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में महज 600 रुपये में सीटी स्कैन. (Photo Credit: ETV Bharat) रोजाना 10 से 15 बच्चों का जन्म, सीमित बेड बन रहे चुनौती: मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन औसतन 10 से 15 बच्चों का जन्म होता है. इनमें कुछ नवजात समय से पहले पैदा होते हैं, जबकि कुछ का वजन जन्म के समय काफी कम होता है. ऐसे बच्चों को विशेष देखभाल के लिए एसएनसीयू और एनआईसीयू में भर्ती करना पड़ता है. इसके अलावा आसपास के अस्पतालों से भी गंभीर स्थिति वाले नवजात शिशुओं को यहां रेफर किया जाता है. नवजातों की बढ़ती संख्या के मुकाबले मेडिकल कॉलेज में बेड सीमित हैं. यहां एसएनसीयू में छह बेड की सुविधा है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत संचालित एनआईसीयू में 12 बेड उपलब्ध हैं. इस तरह दोनों व्यवस्थाओं को मिलाकर कुल 18 बेड हैं. मरीजों की संख्या अधिक होने और दूसरे अस्पतालों से नवजातों के रेफर होकर आने के कारण कई बार बेड की कमी हो जाती है. ड की कमी के बीच कभी एक बेड पर दो बच्चों को रखने की नौबत. (Photo Credit: ETV Bharat) ऐसी स्थिति में कभी-कभी एक ही बेड पर दो बच्चों को रखना पड़ता है. यह व्यवस्था नवजातों की बेहतर देखभाल के लिहाज से चुनौती बन सकती है. इससे साफ है कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेड और अन्य संसाधनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है. पर्याप्त संसाधन मिलने से गंभीर स्थिति में आने वाले नवजातों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा. 64 स्लाइस की सीटी स्कैन मशीन से कम खर्च में जांच: मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन की सुविधा भी मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है. वर्ष 2016 से यहां 64 स्लाइस की आधुनिक सीटी स्कैन मशीन संचालित है. इसकी स्थापना पर करीब 40 लाख रुपये खर्च किए गए थे. इस मशीन से शरीर के विभिन्न अंगों की जांच कर बीमारियों की पहचान करने में डॉक्टरों को मदद मिलती है.