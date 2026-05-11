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आजमगढ़ में माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह की 1.5 करोड़ की “बड़ी हवेली” कुर्क, निशाने पर 78 मुकदमों वाला गैंगस्टर

आजमगढ़ में माफिया पर एक्शन. ( Photo Credit : ETV Bharat )