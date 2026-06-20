आजमगढ़ में मोहब्बत का खूनी अंत; गर्लफ्रेंड का बिना सिर का कंकाल मिला, प्रेमी गिरफ्तार
जहानागंज के बड़ैला ताल से ममता (24 वर्ष) का बिना सिर का कंकालनुमा शव बरामद हुआ है. आरोपी मनोज यादव गिरफ्तार हो गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 11:04 PM IST
आजमगढ़: जहानागंज थाना क्षेत्र के बड़ैला ताल में शनिवार की देर शाम एक युवती का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई. शव लगभग सड़-गल चुका था और कंकाल अवस्था में मिला, जिसमें केवल पैर और हाथ के कुछ हिस्से ही बचे थे. शव का सिर गायब होने से मामला और भी रहस्यमय हो गया है. पुलिस ने युवती की पहचान मेंहनगर थाना क्षेत्र के नई गांव निवासी ममता (24 वर्ष) के रूप में की है.
प्रेम संबंध में विवाद के बाद प्रेमी ने की हत्या: जांच में सामने आया कि उसके प्रेमी मनोज यादव उर्फ मुरहा ने हत्या की है. मेंहनगर थाना प्रभारी निहार नंदन ने बताया कि जहानागंज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी मनोज यादव उर्फ मुरहा का मेंहनगर के नई गांव निवासी ममता से प्रेम संबंध था. पिछले एक-डेढ़ वर्ष से दोनों आपस में बातचीत करते थे. 22 मई को ममता घर से कहीं चली गई थी.
मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी प्रेमी को दबोचा: इस मामले में ममता की मां गीता देवी ने 19 जून को मेंहनगर थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनकी पुत्री ममता 22 मई की रात करीब 8 बजे जहानागंज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी मनोज यादव के साथ गई थी, जिसके बाद वह लापता हो गई. परिजनों ने कई दिनों तक तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने घटना स्वीकार करते हुए बताया कि 22 मई को ही विवाद के दौरान धक्का लगने से युवती की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने शव को ताल में झाड़ियों के बीच छिपा दिया.
झाड़ियों से बरामद हुआ धड़, सिर की तलाश जारी: आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शनिवार को बड़ैला ताल से ममता के शव को बरामद कर लिया. मृतका के चाचा छोटेलाल राजभर ने बताया कि शव का धड़ तो मिला है, लेकिन सिर अब तक गायब है. उन्होंने मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.
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