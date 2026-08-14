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आजमगढ़ गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई; 1.92 रुपये करोड़ की भूमि कुर्क

आजमगढ़: जिले की पुलिस ने बिलरियागंज क्षेत्र के कुख्यात अपराधी राज उर्फ सवारिया की अवैध संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने करीब 1 करोड़ 92 लाख कीमत की 538.55 वर्ग मीटर भूमि कुर्क की है.

पुलिस के मुताबिक, गैंगस्टर राज उर्फ सवारिया पुत्र सुरेश राम निवासी गड़ेरी पट्टी, थाना जीयनपुर अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर प्रयागराज महाकुंभ, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, अयोध्या राम मंदिर समेत विभिन्न धार्मिक स्थलों, मेलों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर टप्पेबाजी व चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था.



अपराध की कमाई से खरीदी गई थी जमीन: गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की विवेचना में सामने आया कि आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से आरोपी ने जमीन खरीदी थी. जांच में ग्राम नदौरा तकरकारी में 226.70 वर्ग मीटर तथा ग्राम गड़ेरी पट्टी में 311.85 वर्ग मीटर, कुल 538.55 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की गई.