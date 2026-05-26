आजमगढ़ में जमीन और पैसों के विवाद में दोस्त ने ही कर दी थी हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार
मंगलवार रात लगभग 12 बजे सठियांव रेलवे स्टेशन के पास से उमाशंकर यादव उर्फ पिन्टू को गिरफ्तार कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 5:24 PM IST
आजमगढ़: जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में प्रापर्टी डीलर के साथ जमीन की खरीद-फरोख्त के पैसों के लेनदेन को लेकर हुई युवक की हत्या का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया है. साथ ही पुलिस ने मृतक के 2 साथियों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस के अनुसार 21 मई 2026 को जहानागंज थाना क्षेत्र के कोढ़वा गांव निवासी सुनील कुमार ने मुबारकपुर थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसका भाई सुशील कुमार 20 मई की रात अपने साथी उमाशंकर उर्फ पिन्टू यादव के साथ 4 पहिया वाहन से निमंत्रण में गया था. देर रात सूचना मिली कि रानीपुर गांव जाने वाले मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास पंकज सिंह उर्फ सोनू सिंह, अवनीश यादव उर्फ बबलू यादव और एक अज्ञात व्यक्ति ने सुशील कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है.
मामले में मुबारकपुर थाने में हत्या और एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. विवेचना के दौरान सीडीआर, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीन रिक्रिएशन के आधार पर उमाशंकर उर्फ पिन्टू यादव और वीरेंद्र उर्फ बिन्दू यादव का नाम सामने आया.
पुलिस ने सोमवार की रात लगभग 12 बजे सठियांव रेलवे स्टेशन के पास से उमाशंकर यादव उर्फ पिन्टू को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से 400 रुपये बरामद हुए. वहीं दूसरी कार्रवाई में वीरेंद्र उर्फ बिन्दू यादव को कोढ़वा अचलपार मार्ग स्थित मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया. उसके पास से 150 रुपये बरामद हुए. आरोपी की निशानदेही पर झाड़ियों में से 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिया.
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि घटना पहले से ही प्लान की गई थी. 20 मई की रात उमाशंकर यादव ने वीरेंद्र यादव को रानीपुर बुलाया था. गाड़ी में पहले से सुशील कुमार मौजूद था और शराब के नशे की हालत में था. आरोप है कि सुनसान रास्ते पर जमीन के लेनदेन और पैसों के विवाद को लेकर उमाशंकर ने प्रापर्टी डीलर सुशील कुमार के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने गाड़ी के शीशे पर भी एक फायर किया और तमंचा वीरेंद्र यादव को छिपाने के लिए दे दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, एससी/एसटी एक्ट और आर्म्स एक्ट की धाराओं में कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया है.
मंगलवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के माध्यम से पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार खुलासा करते हुए बताया कि “पांच दिन पूर्व एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी. इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने गहन जांच की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियोग्राफी, बैलिस्टिक जांच, मेडिको-लीगल एवं फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की सहायता से यह तथ्य सामने आया कि गाड़ी में मौजूद उमाशंकर ने अपने साथी बिंदू यादव के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था.
आरोपियों ने घटना को दूसरा रूप देकर अन्य लोगों को फंसाने की साजिश भी रची जिसका खुलासा वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर हुआ. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है.
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