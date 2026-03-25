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आजमगढ़ में फर्जीवाड़ा; मलेशिया के नागरिक ने भारत का वोटर कार्ड बनवाया, आरोपी गिरफ्तार

वर्ष 2016 में मलेशिया की नागरिकता ली थी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आजमगढ़: आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र में कूट रचित दस्तावेजों के सहारे मलेशिया की नागरिकता हासिल करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपनी पहचान और पिता का नाम बदलकर विदेशी नागरिकता प्राप्त की थी, लेकिन भारत में अवैध रूप से मतदाता बनकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा था. एसपी ट्रैफिक विवेक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सुराई गांव निवासी मो. कुद्दूस उर्फ कुद्दूस ने धोखाधड़ी से अपना नाम मोहम्मद कुद्दूस बिन रज्जाग शाह कर लिया था. वह वर्ष 1962 में ही मलेशिया चला गया था और वहां की नागरिकता प्राप्त करने के बाद भी भारत में अपनी सक्रियता बनाए रखी थी. मलेशिया का पासपोर्ट और OCI कार्ड: जांच में सामने आया कि आरोपी ने वर्ष 2016 में मलेशिया की नागरिकता प्राप्त कर वहां का पासपोर्ट भी बनवा लिया था. इसके साथ ही उसने चालाकी से प्रवासी भारतीय (OCI) कार्ड भी हासिल कर लिया, जिससे उसे भारत आने-जाने में सुविधा मिलती रही. ओसीआई कार्ड धारक होने के बावजूद उसने ग्राम सुराई की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा रखा था, जो पूरी तरह गैरकानूनी है. वह एक भारतीय नागरिक का मुखौटा पहनकर विभिन्न सरकारी लाभ और सुविधाओं को अवैध रूप से प्राप्त कर रहा था. 1962 में ही मलेशिया चला गया था. (Photo Credit: ETV Bharat)