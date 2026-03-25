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आजमगढ़ में फर्जीवाड़ा; मलेशिया के नागरिक ने भारत का वोटर कार्ड बनवाया, आरोपी गिरफ्तार

एसपी ट्रैफिक विवेक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सुराई गांव में रह रहे मोहम्मद कुद्दूस बिन रज्जाग शाह को गिरफ्तार किया गया है.

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वर्ष 2016 में मलेशिया की नागरिकता ली थी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 10:25 PM IST

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आजमगढ़: आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र में कूट रचित दस्तावेजों के सहारे मलेशिया की नागरिकता हासिल करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपनी पहचान और पिता का नाम बदलकर विदेशी नागरिकता प्राप्त की थी, लेकिन भारत में अवैध रूप से मतदाता बनकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा था. एसपी ट्रैफिक विवेक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सुराई गांव निवासी मो. कुद्दूस उर्फ कुद्दूस ने धोखाधड़ी से अपना नाम मोहम्मद कुद्दूस बिन रज्जाग शाह कर लिया था. वह वर्ष 1962 में ही मलेशिया चला गया था और वहां की नागरिकता प्राप्त करने के बाद भी भारत में अपनी सक्रियता बनाए रखी थी.

मलेशिया का पासपोर्ट और OCI कार्ड: जांच में सामने आया कि आरोपी ने वर्ष 2016 में मलेशिया की नागरिकता प्राप्त कर वहां का पासपोर्ट भी बनवा लिया था. इसके साथ ही उसने चालाकी से प्रवासी भारतीय (OCI) कार्ड भी हासिल कर लिया, जिससे उसे भारत आने-जाने में सुविधा मिलती रही. ओसीआई कार्ड धारक होने के बावजूद उसने ग्राम सुराई की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा रखा था, जो पूरी तरह गैरकानूनी है. वह एक भारतीय नागरिक का मुखौटा पहनकर विभिन्न सरकारी लाभ और सुविधाओं को अवैध रूप से प्राप्त कर रहा था.

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1962 में ही मलेशिया चला गया था. (Photo Credit: ETV Bharat)

मतदाता सूची में नाम: विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान भी आरोपी ने अपनी वास्तविक स्थिति छिपाने का प्रयास किया और मतदाता के रूप में फॉर्म भरकर शासन को गुमराह किया. मामले का खुलासा होने पर निजामाबाद थाने में आरोपी के विरुद्ध जालसाजी और अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नोटिस देकर थाने बुलाया था. पूछताछ में संतोषजनक जवाब न दे पाने और अपराध की पुष्टि होने पर पुलिस ने उसे तत्काल प्रभाव से हिरासत में ले लिया.

पुलिस के एक्शन से मची खलबली: आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में किन स्थानीय कर्मचारियों या दलालों ने उसकी मदद की थी. कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किए गए ओसीआई कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विदेशी नागरिकता लेने के बाद भारतीय नागरिक के अधिकार रखना राष्ट्रीय सुरक्षा और नियमों का उल्लंघन है. फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जहां से उसे जेल भेजने की तैयारी है.

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