आजमगढ़ के जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार, 51.46 लाख के भुगतान में मिली थी अनियमितता
51.46 लाख के भुगतान मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी को गिरफ्तार किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 3:15 PM IST
आजमगढ़: शहर कोतवाली पुलिस ने बुधवार को 51.46 लाख के भुगतान मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी को गिरफ्तार किया है. मामले में डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण आरके चौरसिया ने 9 मई को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था.
जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता अरुण कुमार सिंह ने 20 फरवरी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी और उनके पटल सहायक द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, सहायक अध्यापकों की जो नियुक्तियां शासनादेश के विपरीत की गई थीं, उन्हें शासन से रोक के बाद भी भुगतान कर दिया गया है.
मामले के सामने आने के बाद, मंडलायुक्त के निर्देश पर डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम गठित की, जिसमें जिला विकास अधिकारी और मुख्य कोषाधिकारी शामिल थे, पूरे मामले की जांच कराई गई. जांच के दौरान शिकायतकर्ता और संबंधित विभागीय अधिकारियों से साक्ष्य व अभिलेख लिए गए.
जांच में सामने आया कि कुछ सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां अवैध है, जिस पर शासन ने उनके वेतन भुगतान पर रोक लगाया था. इसके बावजूद उन्हें वेतन भुगतान किया गया. इस प्रकार कुल 10 अध्यापकों को लगभग 51.46 लाख रुपये का भुगतान अनियमित रूप से किए जाने की पुष्टि हुई.
डीएम रविंद्र कुमार ने जांच रिपोर्ट के साथ कार्रवाई की संस्तुति कर शासन को भेज दिया, जिसके बाद कार्यवाई कर बुधवार को पुलिस ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया. वहीं SP सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि 10 अवैध शिक्षकों को वेतन जारी करने के मामले में डीडी समाज कल्याण आरके चौरसिया द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी और पटल सहायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इस मामले में आज सुबह कुंवर सिंह उद्यान के पास से जिला समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार किया गया. उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड पर लिया गया है.
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