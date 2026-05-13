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आजमगढ़ के जिला समाज कल्याण अ​धिकारी गिरफ्तार, 51.46 लाख के भुगतान में मिली थी अनियमितता

आजमगढ़ जिला समाज कल्याण अ​धिकारी गिरफ्तार ( Photo Credit : ETV Bharat )

आजमगढ़: शहर कोतवाली पुलिस ने बुधवार को 51.46 लाख के भुगतान मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी को गिरफ्तार किया है. मामले में डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण आरके चौरसिया ने 9 मई को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता अरुण कुमार सिंह ने 20 फरवरी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी और उनके पटल सहायक द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, सहायक अध्यापकों की जो नियुक्तियां शासनादेश के विपरीत की गई थीं, उन्हें शासन से रोक के बाद भी भुगतान कर दिया गया है. मामले के सामने आने के बाद, मंडलायुक्त के निर्देश पर डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम गठित की, जिसमें जिला विकास अधिकारी और मुख्य कोषाधिकारी शामिल थे, पूरे मामले की जांच कराई गई. जांच के दौरान शिकायतकर्ता और संबंधित विभागीय अधिकारियों से साक्ष्य व अभिलेख लिए गए.