आजमगढ़ में जयमाल कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी में युवक की मौत, तीन लोग घायल
जीयनपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर, अजमतगढ़ में आयोजित शादी समारोह में कूलर की हवा के लिए घराती-बराती पक्ष के बीच विवाद हो गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 2:42 PM IST
आजमगढ़ : जीयनपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर, अजमतगढ़ में मंगलवार रात को आयोजित शादी समारोह जंग का अखाड़ा बन गया. जयमाल के दौरान कूलर की हवा को लेकर हुए मामूली विवाद में घराती और बाराती पक्ष आमने-सामने आ गए. कहासुनी के बीच मारपीट के बाद चाकूबाजी हो गई. इस खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई. हंसी खुशी के माहौल वाले घर में अब मातम पसरा हुआ है. वहीं रायबरेली में दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर दूल्हे ने युवक का सिर फोड़ दिया.
अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) चिराग जैन के अनुसार जीयनपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर, अजमतगढ़ में शादी समारोह के दौरान घराती और बराती पक्ष के बीच झगड़ा हुआ था. इसमें एक युवक के चाकू लगने से मौत हो गई थी. सूचना पर क्षेत्राधिकारी सगड़ी और जीयनपुर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे. लोगों को समझाबुझाकर स्थिति पर नियंत्रण किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
प्राथमिक जांच में सामने आया कि समारोह के दौरान कूलर की हवा को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था. इसमें पहले मारपीट और फिर चाकूबाजी की बात सामने आई है. चाकू लगने से आमिर चंद्र साहनी (26) पुत्र मिठाईलाल की मौके पर ही मौत हो गई है. राजकुमार साहनी पुत्र परशुराम, अभिलाष साहनी पुत्र प्रहलाद और साहिल यादव पुत्र तारकेश्वर निवासी ग्राम बेलसरी, चेनपुर, पोस्ट टाड़ा, गोरखपुर गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को अस्पताल भेजा गया है. कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है. जिसे देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.
रायबरेली : दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर दूल्हे ने युवक का सिर फोड़ा
बछरावां थाना क्षेत्र में स्टेज पर पहुंचे दूल्हे ने मोटरसाइकिल व अन्य सामान की डिमांड कर दी. इस पर मामला मारपीट तक जा पहुंचा. आरोप है कि दहेज न मिलने से खफा वर पक्ष ने वधु पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की. जिसमें दुल्हन का भाई घायल हो गया.
मामला थाना बछरावां के देवीखेड़ा मजरे राघवपुर का है. बताया गया कि दूल्हे को दहेज में मोटरसाइकिल और अंगूठी नहीं मिली तो वह नाराज हो गया. जिसके बाद कहासुनी में विवाद इतना बढ़ा कि नाराज दूल्हे ने तलवार से लड़की के भाई के सिर पर वार कर दिया. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद दूल्हा फरार हो गया. कन्या पक्ष ने वर पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है.
थाना बछरावां के थानाध्यक्ष श्याम कुमार पाल ने बताया कि मामला संज्ञान में है. देवीखेड़ा के धीरज कुमार ने बताया कि दूल्हा पक्ष ने उनके साथ मारपीट की. हमारे यहां मंगलवार को उनकी बहन की शादी थी. तिलक चढ़ रहा था. इसी दौरान दूल्हा और उसके पक्ष के लोग बाइक और कैश को लेकर दबाव बना रहे थे. तत्काल व्यवस्था न होने पर जयमाल के दूल्हे पक्ष ने मारपीट शुरू कर दी. फिलहाल अभी तक किसी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है. तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.
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