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आजमगढ़ में जयमाल कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी में युवक की मौत, तीन लोग घायल

आजमगढ़ : जीयनपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर, अजमतगढ़ में मंगलवार रात को आयोजित शादी समारोह जंग का अखाड़ा बन गया. जयमाल के दौरान कूलर की हवा को लेकर हुए मामूली विवाद में घराती और बाराती पक्ष आमने-सामने आ गए. कहासुनी के बीच मारपीट के बाद चाकूबाजी हो गई. इस खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई. हंसी खुशी के माहौल वाले घर में अब मातम पसरा हुआ है. वहीं रायबरेली में दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर दूल्हे ने युवक का सिर फोड़ दिया.

जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) चिराग जैन. (Video Credit : ETV Bharat)

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) चिराग जैन के अनुसार जीयनपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर, अजमतगढ़ में शादी समारोह के दौरान घराती और बराती पक्ष के बीच झगड़ा हुआ था. इसमें एक युवक के चाकू लगने से मौत हो गई थी. सूचना पर क्षेत्राधिकारी सगड़ी और जीयनपुर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे. लोगों को समझाबुझाकर स्थिति पर नियंत्रण किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

प्राथमिक जांच में सामने आया कि समारोह के दौरान कूलर की हवा को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था. इसमें पहले मारपीट और फिर चाकूबाजी की बात सामने आई है. चाकू लगने से आमिर चंद्र साहनी (26) पुत्र मिठाईलाल की मौके पर ही मौत हो गई है. राजकुमार साहनी पुत्र परशुराम, अभिलाष साहनी पुत्र प्रहलाद और साहिल यादव पुत्र तारकेश्वर निवासी ग्राम बेलसरी, चेनपुर, पोस्ट टाड़ा, गोरखपुर गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को अस्पताल भेजा गया है. कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है. जिसे देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.